https://sarabic.ae/20250722/خبير-أرجنتيني-باشينيان-أداة-في-يد-الغرب-لاستهداف-روسيا-عبر-جيرانها-1102907039.html
خبير أرجنتيني: باشينيان أداة في يد الغرب لاستهداف روسيا عبر جيرانها
خبير أرجنتيني: باشينيان أداة في يد الغرب لاستهداف روسيا عبر جيرانها
سبوتنيك عربي
علق الخبير الأرجنتيني في الشؤون الدولية، كريستيان لاميسا، على اعتقال رجل الأعمال الأرميني سامفيل كارابيتيان، معتبرا أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T11:29+0000
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وقال لاميسا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لا شك أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يلعب بالنار، ويصبح أداة في أيدي القوى الغربية الساعية لمواصلة استراتيجيتها في قمع روسيا من خلال جيرانها وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق".وأضاف: "في هذا السياق، تأتي ملاحقة كارابيتيان، الذي يتهم بمحاولة الاستيلاء على السلطة بسبب انتقاده لهذه الإجراءات ودعمه للكنيسة"، مضيفا أن "ملاحقة كارابيتيان، وهو رجل أعمال ومحسن يحظى بشعبية كبيرة بين الأرمن، يؤكد أن باشينيان تحول إلى دمية للمصالح الغربية المعادية لروسيا".وأوضح لاميسا أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على أرمينيا أو أوكرانيا، بل تمتد إلى مولدوفا، حيث تدار البلاد من قبل مايا ساندو، التي ترتبط بمنظمات جورج سوروس، الذي تباهى عام 2014 بمسؤوليته عن الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى انقلاب وأحداث عنيفة، بما فيها مذبحة أوديسا.وحذر لاميسا من هذه المنظمات، التي وصفها بأنها تخدم مصالح العولميين الغربيين بعيدا عن الشعارات التي تدعي العمل لصالح المجتمع المدني، داعيا إلى اليقظة تجاه أنشطتها.وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرميني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.باشينيان مهاجما الكنيسة الرسولية الأرمنية: سأقود "التحرير"باحث في العلاقات الدولية: باشينيان ينقلب على شعاراته ويريد إبعاد أرمينيا عن محيطها التقليدي
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https://sarabic.ae/20250716/رئيس-اتحاد-الأرمن-في-روسيا-باشينيان-يحاول-التقليل-من-دور-الكنيسة-1102721057.html
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روسيا, أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن
خبير أرجنتيني: باشينيان أداة في يد الغرب لاستهداف روسيا عبر جيرانها
حصري
علق الخبير الأرجنتيني في الشؤون الدولية، كريستيان لاميسا، على اعتقال رجل الأعمال الأرميني سامفيل كارابيتيان، معتبرا أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان "يلعب بالنار" ويتصرف كأداة بيد القوى الغربية التي تسعى لمواصلة استراتيجيتها في استهداف روسيا عبر جيرانها والجمهوريات السوفيتية السابقة.
وقال لاميسا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لا شك أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يلعب بالنار، ويصبح أداة في أيدي القوى الغربية الساعية لمواصلة استراتيجيتها في قمع روسيا من خلال جيرانها وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق".
وتابع: "في هذه الحالة، هذا الرئيس الأرميني عديم القيمة، الذي فقد إقليم ناغورني كاراباخ، وخان شعب الإقليم، يظهر الآن عداء صريحا تجاه الكنيسة الأرمنية الرسولية، التي تمثل رمزا مهما للشعب الأرميني، خاصة أن أرمينيا هي أول دولة اعتنقت المسيحية كدين رسمي".
وأضاف: "في هذا السياق، تأتي ملاحقة كارابيتيان، الذي يتهم بمحاولة الاستيلاء على السلطة بسبب انتقاده لهذه الإجراءات ودعمه للكنيسة"، مضيفا أن "ملاحقة كارابيتيان، وهو رجل أعمال ومحسن يحظى بشعبية كبيرة بين الأرمن، يؤكد أن باشينيان تحول إلى دمية للمصالح الغربية المعادية لروسيا".
واعتبر أن هذه التحركات ترتبط بنشاط منظمات غير حكومية تسعى لزعزعة استقرار الحكومات، مشيرا إلى تجربة جورجيا مع رئيس وزرائها إيراكلي كوباخيدزه، عندما أصدر قانونا يلزم هذه المنظمات ببساطة بالإبلاغ علنا عن تلقي الأموال من الخارج ومصادر تمويلها، ليكون الأمر شفافا للمجتمع، مؤكدا أن "هذا غير ممكن بالنسبة لهم، لأنه سيكشف عن المصالح التي يخدمونها".
وأوضح لاميسا أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على أرمينيا أو أوكرانيا، بل تمتد إلى مولدوفا، حيث تدار البلاد من قبل مايا ساندو، التي ترتبط بمنظمات جورج سوروس، الذي تباهى عام 2014 بمسؤوليته عن الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى انقلاب وأحداث عنيفة، بما فيها مذبحة أوديسا.
وحذر لاميسا من هذه المنظمات، التي وصفها بأنها تخدم مصالح العولميين الغربيين بعيدا عن الشعارات التي تدعي العمل لصالح المجتمع المدني
، داعيا إلى اليقظة تجاه أنشطتها.
وتفاقمت العلاقات بين السلطات الأرمينية والكنيسة بعد أن نشر باشينيان، في نهاية مايو/ أيار الماضي، منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمنية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.
وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان
، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرميني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.