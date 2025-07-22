https://sarabic.ae/20250722/خبير-أرجنتيني-باشينيان-أداة-في-يد-الغرب-لاستهداف-روسيا-عبر-جيرانها-1102907039.html

خبير أرجنتيني: باشينيان أداة في يد الغرب لاستهداف روسيا عبر جيرانها

خبير أرجنتيني: باشينيان أداة في يد الغرب لاستهداف روسيا عبر جيرانها

سبوتنيك عربي

علق الخبير الأرجنتيني في الشؤون الدولية، كريستيان لاميسا، على اعتقال رجل الأعمال الأرميني سامفيل كارابيتيان، معتبرا أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T11:29+0000

2025-07-22T11:29+0000

2025-07-22T11:29+0000

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وقال لاميسا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لا شك أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يلعب بالنار، ويصبح أداة في أيدي القوى الغربية الساعية لمواصلة استراتيجيتها في قمع روسيا من خلال جيرانها وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق".وأضاف: "في هذا السياق، تأتي ملاحقة كارابيتيان، الذي يتهم بمحاولة الاستيلاء على السلطة بسبب انتقاده لهذه الإجراءات ودعمه للكنيسة"، مضيفا أن "ملاحقة كارابيتيان، وهو رجل أعمال ومحسن يحظى بشعبية كبيرة بين الأرمن، يؤكد أن باشينيان تحول إلى دمية للمصالح الغربية المعادية لروسيا".وأوضح لاميسا أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على أرمينيا أو أوكرانيا، بل تمتد إلى مولدوفا، حيث تدار البلاد من قبل مايا ساندو، التي ترتبط بمنظمات جورج سوروس، الذي تباهى عام 2014 بمسؤوليته عن الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى انقلاب وأحداث عنيفة، بما فيها مذبحة أوديسا.وحذر لاميسا من هذه المنظمات، التي وصفها بأنها تخدم مصالح العولميين الغربيين بعيدا عن الشعارات التي تدعي العمل لصالح المجتمع المدني، داعيا إلى اليقظة تجاه أنشطتها.وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرميني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.باشينيان مهاجما الكنيسة الرسولية الأرمنية: سأقود "التحرير"باحث في العلاقات الدولية: باشينيان ينقلب على شعاراته ويريد إبعاد أرمينيا عن محيطها التقليدي

https://sarabic.ae/20250721/خبير-التدخل-في-الكنيسة-الرسولية-الأرمنية-يشبه-محاولة-السيطرة-على-تعيين-البابا-1102879604.html

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