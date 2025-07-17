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رئيس اتحاد الأرمن في روسيا يدعو باشينيان إلى الاستقالة من منصبه
رئيس اتحاد الأرمن في روسيا يدعو باشينيان إلى الاستقالة من منصبه
سبوتنيك عربي
دعا رئيس اتحاد الأرمن في روسيا، آرا أبراميان، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إلى الاستقالة من منصبه أو عدم الترشح للانتخابات المقبلة. 17.07.2025, سبوتنيك عربي
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أرمينيا
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وقال أبراميان في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": "هذا الشخص (باشنيان) لا يمكن أن يكون رئيسا للوزراء. إذا كان يفكر قليلا فقط في الشعب الأرميني، فعليه أن يعلن الآن وبشكل مباشر: تعلمون ماذا؟ طالما أن الوضع كذلك، فأنا سأرحل". وأضاف أبراميان أن "باشينيان لم يفِ بالوعود التي قدمها للناخبينط، قائلا: "لقد فعل ما استطاع فعله، سواء كان ذلك جيدا أم سيئا".وتفاقمت العلاقات بين السلطات الأرمينية والكنيسة، بعد أن نشر باشينيان، في نهاية مايو/ أيار الماضي، منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمينية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرميني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بـ"الاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها".باشينيان مهاجما الكنيسة الرسولية الأرمنية: سأقود "التحرير"باحث في العلاقات الدولية: باشينيان ينقلب على شعاراته ويريد إبعاد أرمينيا عن محيطها التقليدي
https://sarabic.ae/20250716/رئيس-اتحاد-الأرمن-في-روسيا-باشينيان-يحاول-التقليل-من-دور-الكنيسة-1102721057.html
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أرمينيا, الكنيسة الأرثوذكسية الروسية, يريفان, العالم
أرمينيا, الكنيسة الأرثوذكسية الروسية, يريفان, العالم

رئيس اتحاد الأرمن في روسيا يدعو باشينيان إلى الاستقالة من منصبه

12:36 GMT 17.07.2025
© Sputnikرئيس اتحاد الأرمن في روسيا، آرا أبراميان
رئيس اتحاد الأرمن في روسيا، آرا أبراميان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© Sputnik
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دعا رئيس اتحاد الأرمن في روسيا، آرا أبراميان، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إلى الاستقالة من منصبه أو عدم الترشح للانتخابات المقبلة.
وقال أبراميان في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": "هذا الشخص (باشنيان) لا يمكن أن يكون رئيسا للوزراء. إذا كان يفكر قليلا فقط في الشعب الأرميني، فعليه أن يعلن الآن وبشكل مباشر: تعلمون ماذا؟ طالما أن الوضع كذلك، فأنا سأرحل".

وأضاف رئيس اتحاد الأرمن في روسيا: "هذا هو التصرف الصحيح الوحيد بالنسبة له".

نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
رئيس اتحاد الأرمن في روسيا: باشينيان يحاول التقليل من دور الكنيسة
أمس, 09:33 GMT
وأضاف أبراميان أن "باشينيان لم يفِ بالوعود التي قدمها للناخبينط، قائلا: "لقد فعل ما استطاع فعله، سواء كان ذلك جيدا أم سيئا".

وتابع: "لكن الآن، عليه أن يضغط على زر "توقف"، ويقول للشعب: لقد طلبتم مني، لكنني لم أستطع تنفيذ ما وعدتكم به، بل حدث العكس تماما، ولهذا السبب قررت الرحيل. إما أن يستقيل الآن أو ألا يشارك في الانتخابات على الإطلاق، وليشارك الآخرون".

وتفاقمت العلاقات بين السلطات الأرمينية والكنيسة، بعد أن نشر باشينيان، في نهاية مايو/ أيار الماضي، منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمينية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.
وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرميني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بـ"الاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها".
باشينيان مهاجما الكنيسة الرسولية الأرمنية: سأقود "التحرير"
باحث في العلاقات الدولية: باشينيان ينقلب على شعاراته ويريد إبعاد أرمينيا عن محيطها التقليدي
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