https://sarabic.ae/20250717/رئيس-اتحاد-الأرمن-في-روسيا-يدعو-باشينيان-إلى-الاستقالة-من-منصبه-1102760530.html

رئيس اتحاد الأرمن في روسيا يدعو باشينيان إلى الاستقالة من منصبه

رئيس اتحاد الأرمن في روسيا يدعو باشينيان إلى الاستقالة من منصبه

سبوتنيك عربي

دعا رئيس اتحاد الأرمن في روسيا، آرا أبراميان، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إلى الاستقالة من منصبه أو عدم الترشح للانتخابات المقبلة. 17.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-17T12:36+0000

2025-07-17T12:36+0000

2025-07-17T12:36+0000

أرمينيا

الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

يريفان

العالم

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وقال أبراميان في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": "هذا الشخص (باشنيان) لا يمكن أن يكون رئيسا للوزراء. إذا كان يفكر قليلا فقط في الشعب الأرميني، فعليه أن يعلن الآن وبشكل مباشر: تعلمون ماذا؟ طالما أن الوضع كذلك، فأنا سأرحل". وأضاف أبراميان أن "باشينيان لم يفِ بالوعود التي قدمها للناخبينط، قائلا: "لقد فعل ما استطاع فعله، سواء كان ذلك جيدا أم سيئا".وتفاقمت العلاقات بين السلطات الأرمينية والكنيسة، بعد أن نشر باشينيان، في نهاية مايو/ أيار الماضي، منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمينية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرميني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بـ"الاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها".باشينيان مهاجما الكنيسة الرسولية الأرمنية: سأقود "التحرير"باحث في العلاقات الدولية: باشينيان ينقلب على شعاراته ويريد إبعاد أرمينيا عن محيطها التقليدي

https://sarabic.ae/20250716/رئيس-اتحاد-الأرمن-في-روسيا-باشينيان-يحاول-التقليل-من-دور-الكنيسة-1102721057.html

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