https://sarabic.ae/20250717/رئيس-اتحاد-الأرمن-في-روسيا-يدعو-باشينيان-إلى-الاستقالة-من-منصبه-1102760530.html
رئيس اتحاد الأرمن في روسيا يدعو باشينيان إلى الاستقالة من منصبه
رئيس اتحاد الأرمن في روسيا يدعو باشينيان إلى الاستقالة من منصبه
سبوتنيك عربي
دعا رئيس اتحاد الأرمن في روسيا، آرا أبراميان، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إلى الاستقالة من منصبه أو عدم الترشح للانتخابات المقبلة. 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T12:36+0000
2025-07-17T12:36+0000
2025-07-17T12:36+0000
أرمينيا
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية
يريفان
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/11/1102760667_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a1068c29ba26979412e4e0361e673493.jpg
وقال أبراميان في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": "هذا الشخص (باشنيان) لا يمكن أن يكون رئيسا للوزراء. إذا كان يفكر قليلا فقط في الشعب الأرميني، فعليه أن يعلن الآن وبشكل مباشر: تعلمون ماذا؟ طالما أن الوضع كذلك، فأنا سأرحل". وأضاف أبراميان أن "باشينيان لم يفِ بالوعود التي قدمها للناخبينط، قائلا: "لقد فعل ما استطاع فعله، سواء كان ذلك جيدا أم سيئا".وتفاقمت العلاقات بين السلطات الأرمينية والكنيسة، بعد أن نشر باشينيان، في نهاية مايو/ أيار الماضي، منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمينية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرميني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بـ"الاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها".باشينيان مهاجما الكنيسة الرسولية الأرمنية: سأقود "التحرير"باحث في العلاقات الدولية: باشينيان ينقلب على شعاراته ويريد إبعاد أرمينيا عن محيطها التقليدي
https://sarabic.ae/20250716/رئيس-اتحاد-الأرمن-في-روسيا-باشينيان-يحاول-التقليل-من-دور-الكنيسة-1102721057.html
أرمينيا
يريفان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/11/1102760667_160:0:1600:1080_1920x0_80_0_0_f58af8804173561d54ec94c57bf13fe3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أرمينيا, الكنيسة الأرثوذكسية الروسية, يريفان, العالم
أرمينيا, الكنيسة الأرثوذكسية الروسية, يريفان, العالم
رئيس اتحاد الأرمن في روسيا يدعو باشينيان إلى الاستقالة من منصبه
دعا رئيس اتحاد الأرمن في روسيا، آرا أبراميان، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إلى الاستقالة من منصبه أو عدم الترشح للانتخابات المقبلة.
وقال أبراميان في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": "هذا الشخص (باشنيان) لا يمكن أن يكون رئيسا للوزراء. إذا كان يفكر قليلا فقط في الشعب الأرميني، فعليه أن يعلن الآن وبشكل مباشر: تعلمون ماذا؟ طالما أن الوضع كذلك، فأنا سأرحل".
وأضاف رئيس اتحاد الأرمن في روسيا: "هذا هو التصرف الصحيح الوحيد بالنسبة له".
وأضاف أبراميان أن "باشينيان لم يفِ بالوعود التي قدمها للناخبينط، قائلا: "لقد فعل ما استطاع فعله، سواء كان ذلك جيدا أم سيئا".
وتابع: "لكن الآن، عليه أن يضغط على زر "توقف"، ويقول للشعب: لقد طلبتم مني، لكنني لم أستطع تنفيذ ما وعدتكم به، بل حدث العكس تماما، ولهذا السبب قررت الرحيل. إما أن يستقيل الآن أو ألا يشارك في الانتخابات على الإطلاق، وليشارك الآخرون".
وتفاقمت العلاقات بين السلطات الأرمينية والكنيسة، بعد أن نشر باشينيان، في نهاية مايو/ أيار الماضي، منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمينية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.
وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان
، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرميني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بـ"الاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها".