https://sarabic.ae/20250721/خبير-التدخل-في-الكنيسة-الرسولية-الأرمنية-يشبه-محاولة-السيطرة-على-تعيين-البابا-1102879604.html
خبير: التدخل في الكنيسة الرسولية الأرمنية يشبه محاولة السيطرة على تعيين البابا
خبير: التدخل في الكنيسة الرسولية الأرمنية يشبه محاولة السيطرة على تعيين البابا
سبوتنيك عربي
أفاد جيرار غيرغريان، خبير القانون الدولي وممثل الشتات الأرمني في فرنسا، بأن التدخل في الكنيسة الرسولية الأرمنية يشبه محاولة السيطرة على تعيين البابا، مؤكداً... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال غيرغريان في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إن مطالبة استقالة الكاثوليكوس، بغض النظر عن أسبابه، سواء أكان مخطئا أم لا، كان يحسم دائما داخل الكنيسة ولا يزال يحسم بهذه الطريقة. لا شك في هذا الاستقلال المؤسسي".وقارن غيرغريان: "هذا التدخل بمحاولة السيطرة على اختيار البابا في الفاتيكان"، موضحًا أن "الكاثوليكوس في إتشميازين (مدينة في أرمينيا) يمثل ما يشابه البابوية في الأهمية".ورفض غيرغريان الاتهامات الموجهة إلى كارابيتيان بغسيل الأموال، معتبرا أن "مثل هذه الادعاءات كان يجب أن تكون معروفة مسبقا لو كانت صحيحة، وأن تكون قد أدت إلى فتح قضايا ضده منذ وقت طويل، من المستحيل أن تقدم مجموعة كبيرة كهذه على القيام بأمر جديدٍ فجأة في غضون 5 أو 10 أيام أو 3 أشهر ".وختم، قائلا: "غسيل الأموال موضوعٌ بالغ الخطورة من منظور الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفساد. لكن الحديث عن غسيل الأموال بهذه السرعة، دون قرار قضائي مبرر، هو تسرعٌ مفرط. الأمر يتطلب أدلةً واقعية".وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرميني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.باشينيان مهاجما الكنيسة الرسولية الأرمنية: سأقود "التحرير"باحث في العلاقات الدولية: باشينيان ينقلب على شعاراته ويريد إبعاد أرمينيا عن محيطها التقليدي
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خبير: التدخل في الكنيسة الرسولية الأرمنية يشبه محاولة السيطرة على تعيين البابا
14:14 GMT 21.07.2025 (تم التحديث: 14:15 GMT 21.07.2025)
حصري
أفاد جيرار غيرغريان، خبير القانون الدولي وممثل الشتات الأرمني في فرنسا، بأن التدخل في الكنيسة الرسولية الأرمنية يشبه محاولة السيطرة على تعيين البابا، مؤكداً على استقلالية الكنيسة.
وقال غيرغريان في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إن مطالبة استقالة الكاثوليكوس، بغض النظر عن أسبابه، سواء أكان مخطئا أم لا، كان يحسم دائما داخل الكنيسة ولا يزال يحسم بهذه الطريقة. لا شك في هذا الاستقلال المؤسسي".
واعتبر غيرغريان أن "أي محاولة للتدخل في العمليات الداخلية للكنيسة هي محاولة للسيطرة على مركز قوة مهم، حيث تعتبر الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية مركزا للسلطة بتأييد من الشعب الأرمني".
وقارن غيرغريان: "هذا التدخل بمحاولة السيطرة على اختيار البابا في الفاتيكان"، موضحًا أن "الكاثوليكوس في إتشميازين (مدينة في أرمينيا) يمثل ما يشابه البابوية في الأهمية".
وأوضح غيرغريان أن "كارابيتيان (رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان) شخصية معروفة في أرمينيا بفضل تبرعاته وأنشطته الخيرية والتجارية، ويدرك الشعب الأرمني يقدر القوة الاقتصادية لمجموعته ودوره في دعم الكنيسة والأعمال الخيرية.
ورفض غيرغريان الاتهامات الموجهة إلى كارابيتيان بغسيل الأموال، معتبرا أن "مثل هذه الادعاءات كان يجب أن تكون معروفة مسبقا لو كانت صحيحة، وأن تكون قد أدت إلى فتح قضايا ضده منذ وقت طويل، من المستحيل أن تقدم مجموعة كبيرة كهذه على القيام بأمر جديدٍ فجأة في غضون 5 أو 10 أيام أو 3 أشهر ".
وختم، قائلا: "غسيل الأموال موضوعٌ بالغ الخطورة من منظور الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفساد. لكن الحديث عن غسيل الأموال بهذه السرعة، دون قرار قضائي مبرر، هو تسرعٌ مفرط. الأمر يتطلب أدلةً واقعية".
وتفاقمت العلاقات بين السلطات الأرمينية والكنيسة بعد أن نشر باشينيان، في نهاية مايو/ أيار الماضي، منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمينية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.
وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان
، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرميني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.