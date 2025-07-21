https://sarabic.ae/20250721/خبير-التدخل-في-الكنيسة-الرسولية-الأرمنية-يشبه-محاولة-السيطرة-على-تعيين-البابا-1102879604.html

خبير: التدخل في الكنيسة الرسولية الأرمنية يشبه محاولة السيطرة على تعيين البابا

خبير: التدخل في الكنيسة الرسولية الأرمنية يشبه محاولة السيطرة على تعيين البابا

سبوتنيك عربي

أفاد جيرار غيرغريان، خبير القانون الدولي وممثل الشتات الأرمني في فرنسا، بأن التدخل في الكنيسة الرسولية الأرمنية يشبه محاولة السيطرة على تعيين البابا، مؤكداً... 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T14:14+0000

2025-07-21T14:14+0000

2025-07-21T14:15+0000

أرمينيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082248360_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_3bed9155a717db188bb4eea2b79f7d37.jpg

وقال غيرغريان في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إن مطالبة استقالة الكاثوليكوس، بغض النظر عن أسبابه، سواء أكان مخطئا أم لا، كان يحسم دائما داخل الكنيسة ولا يزال يحسم بهذه الطريقة. لا شك في هذا الاستقلال المؤسسي".وقارن غيرغريان: "هذا التدخل بمحاولة السيطرة على اختيار البابا في الفاتيكان"، موضحًا أن "الكاثوليكوس في إتشميازين (مدينة في أرمينيا) يمثل ما يشابه البابوية في الأهمية".ورفض غيرغريان الاتهامات الموجهة إلى كارابيتيان بغسيل الأموال، معتبرا أن "مثل هذه الادعاءات كان يجب أن تكون معروفة مسبقا لو كانت صحيحة، وأن تكون قد أدت إلى فتح قضايا ضده منذ وقت طويل، من المستحيل أن تقدم مجموعة كبيرة كهذه على القيام بأمر جديدٍ فجأة في غضون 5 أو 10 أيام أو 3 أشهر ".وختم، قائلا: "غسيل الأموال موضوعٌ بالغ الخطورة من منظور الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفساد. لكن الحديث عن غسيل الأموال بهذه السرعة، دون قرار قضائي مبرر، هو تسرعٌ مفرط. الأمر يتطلب أدلةً واقعية".وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرميني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.باشينيان مهاجما الكنيسة الرسولية الأرمنية: سأقود "التحرير"باحث في العلاقات الدولية: باشينيان ينقلب على شعاراته ويريد إبعاد أرمينيا عن محيطها التقليدي

https://sarabic.ae/20250717/رئيس-اتحاد-الأرمن-في-روسيا-يدعو-باشينيان-إلى-الاستقالة-من-منصبه-1102760530.html

https://sarabic.ae/20250716/رئيس-اتحاد-الأرمن-في-روسيا-باشينيان-يحاول-التقليل-من-دور-الكنيسة-1102721057.html

أرمينيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن