https://sarabic.ae/20250728/خبير-فرنسي-لـسبوتنيك-باشينيان-يستهدف-الكنيسة-لتقويض-هوية-أرمينيا-1103118905.html

خبير فرنسي لـ"سبوتنيك": باشينيان يستهدف الكنيسة لتقويض هوية أرمينيا

خبير فرنسي لـ"سبوتنيك": باشينيان يستهدف الكنيسة لتقويض هوية أرمينيا

سبوتنيك عربي

علق المحامي والخبير في القانون الدولي الفرنسي، آرنو ديفلاي، على قضية سامفيل كارابيتيان والوضع المحيط بالكنيسة الأرمنية الرسولية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T12:16+0000

2025-07-28T12:16+0000

2025-07-28T12:16+0000

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وقال ديفلاي لوكالة "سبوتنيك": "العدو الرئيسي لباشينيان هو الكنيسة، لأن الكنيسة تدرك أن التوجه نحو الغرب يتعارض مع التحالفات الطبيعية لأرمينيا، مثل تحالفها مع روسيا الأرثوذكسية، وبهذا المعنى تظهر التصريحات الأمريكية الأخيرة حول "ممر زانغيزور" سعي الناتو لإيجاد موطئ قدم في المنطقة".وأشار إلى أن "باشينيان يحاول تصوير رجال الدين كخونة يخدمون دولة أجنبية، وهو ما ينطبق على قضية سامفيل كارابيتيان".وأكد ديفلاي أن هذه القضية سياسية وليست قانونية، مشيرًا إلى صعوبة تحديد التهم الدقيقة الموجهة إلى كارابيتيان. وتابع: "الكنيسة الرسولية هي جوهر أرمينيا. لذلك، إذا أرادوا تقويض سيادة أرمينيا، فعليهم تقويض جوهر الهوية الأرمنية، أي الكنيسة الرسولية".وتفاقمت العلاقات بين السلطات الأرمينية والكنيسة بعد أن نشر باشينيان، في نهاية مايو/ أيار الماضي، منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمنية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرميني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.باشينيان مهاجما الكنيسة الرسولية الأرمنية: سأقود "التحرير"باحث في العلاقات الدولية: باشينيان ينقلب على شعاراته ويريد إبعاد أرمينيا عن محيطها التقليدي

https://sarabic.ae/20250724/باحث-في-شؤون-الشرق-الأوسط-يوجد-صراع-اليوم-على-الهوية-والانتماء-الأرميني-1102980727.html

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