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موسكو: روسيا وأرمينيا تناقشان التعاون الاقتصادي بين البلدين
موسكو: روسيا وأرمينيا تناقشان التعاون الاقتصادي بين البلدين
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفيرشوك، أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ناقشا التعاون الاقتصادي بين... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T11:37+0000
2025-07-24T11:37+0000
روسيا
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وقال أوفيرشوك للصحفيين، في معرض حديثه عن اجتماع رؤساء الحكومات: "ركزنا على قضايا تطوير التعاون التجاري والاقتصادي".ووفقا له، ناقش رئيسا الوزراء أيضا الاستثمارات الروسية في أرمينيا.وتابع: "بالطبع نحن قلقون بشأن انخفاض حجم التجارة بين البلدين، وناقشنا ما يجب القيام به لتحسين الوضع هنا".وأشار إلى أنه تمت مناقشة "القضايا المتعلقة بأجندة جنوب القوقاز".والتقى ميشوستين بباشينيان، اليوم الخميس، على هامش المؤتمر البيئي الدولي في جمهورية ألتاي. ويُقام هذا الحدث حاليًا على أرض منتجع "مانجيروك" السياحي.وقال بيسكوف: "بالإضافة إلى الصيغ المتعددة الأطراف، لا تزال تجمعنا علاقات ثنائية وثيقة للغاية، ونعتزم تطويرها بشكل أكبر".علييف: أذربيجان وأرمينيا تقتربان من توقيع معاهدة سلامباحث في شؤون الشرق الأوسط: يوجد صراع اليوم على الهوية والانتماء الأرميني
https://sarabic.ae/20250716/الكرملين-روسيا-تعتزم-تطوير-العلاقات-الثنائية-مع-أرمينيا-1102737212.html
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روسيا, أرمينيا, العالم
روسيا, أرمينيا, العالم

موسكو: روسيا وأرمينيا تناقشان التعاون الاقتصادي بين البلدين

11:37 GMT 24.07.2025
© Sputnik . Alexander Astafiev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في جلسة للمجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في قازان، روسيا 29 أبريل 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في جلسة للمجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في قازان، روسيا 29 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Sputnik . Alexander Astafiev
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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفيرشوك، أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ناقشا التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال أوفيرشوك للصحفيين، في معرض حديثه عن اجتماع رؤساء الحكومات: "ركزنا على قضايا تطوير التعاون التجاري والاقتصادي".
ووفقا له، ناقش رئيسا الوزراء أيضا الاستثمارات الروسية في أرمينيا.
وتابع: "بالطبع نحن قلقون بشأن انخفاض حجم التجارة بين البلدين، وناقشنا ما يجب القيام به لتحسين الوضع هنا".

وأوضح أوفيرشوك أنه "بشكل عام، أرمينيا - وهذا ما نوقش اليوم أيضًا- عازمة على مواصلة العمل في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

وأشار إلى أنه تمت مناقشة "القضايا المتعلقة بأجندة جنوب القوقاز".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
الكرملين: روسيا تعتزم تطوير العلاقات الثنائية مع أرمينيا
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والتقى ميشوستين بباشينيان، اليوم الخميس، على هامش المؤتمر البيئي الدولي في جمهورية ألتاي. ويُقام هذا الحدث حاليًا على أرض منتجع "مانجيروك" السياحي.

وفي و قت سابق، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن روسيا تعتزم تطوير العلاقات الثنائية مع أرمينيا، مشيرا إلى أن روسيا مهتمة بأقصى قدر من التفاعل مع أرمينيا.

وقال بيسكوف: "بالإضافة إلى الصيغ المتعددة الأطراف، لا تزال تجمعنا علاقات ثنائية وثيقة للغاية، ونعتزم تطويرها بشكل أكبر".
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