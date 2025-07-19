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علييف: أذربيجان وأرمينيا تقتربان من توقيع معاهدة سلام
علييف: أذربيجان وأرمينيا تقتربان من توقيع معاهدة سلام
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأحد، أن بلاده تقترب من توقيع معاهدة سلام مع أرمينيا. 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T17:15+0000
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العالم
أرمينيا
أذربيجان
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وقال علييف في كلمته أمام منتدى الإعلام العالمي الثالث 2025 الذي تستضيفه مدينة شوشا بأذربيجان، اليوم السبت، إنه "من الممكن التوقيع على معاهدة سلام (مع أرمينيا) فور حل مسألتين وهما تعديل دستور أرمينيا وحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (بشأن قره باغ) .. أعتقد أننا قريبون جدا من توقيع معاهدة سلام".‏وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية، وكان من بين شروط الهدنة، نزع سلاح التشكيلات الأرمينية.
https://sarabic.ae/20250716/الكرملين-روسيا-تعتزم-تطوير-العلاقات-الثنائية-مع-أرمينيا-1102737212.html
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العالم, أرمينيا, أذربيجان
العالم, أرمينيا, أذربيجان

علييف: أذربيجان وأرمينيا تقتربان من توقيع معاهدة سلام

17:15 GMT 19.07.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأذربايجاني إلهام علييف في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق أباد. 29 يونيو 2022.
الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق أباد. 29 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأحد، أن بلاده تقترب من توقيع معاهدة سلام مع أرمينيا.
وقال علييف في كلمته أمام منتدى الإعلام العالمي الثالث 2025 الذي تستضيفه مدينة شوشا بأذربيجان، اليوم السبت، إنه "من الممكن التوقيع على معاهدة سلام (مع أرمينيا) فور حل مسألتين وهما تعديل دستور أرمينيا وحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (بشأن قره باغ) .. أعتقد أننا قريبون جدا من توقيع معاهدة سلام".‏
أكد وزير خارجية أذربيجان، جيهون بيراموف يوم 19 أغسطس/ آب الفائت، أن بلاده تهدف إلى تطبيع العلاقات مع أرمينيا، ولكن يجب إلغاء جميع "المطالب غير المبررة" ليريفان، ليس بالكلمات ولكن "بشكل سليم من الناحية القانونية".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
الكرملين: روسيا تعتزم تطوير العلاقات الثنائية مع أرمينيا
16 يوليو, 18:02 GMT
وشنت أذربيجان، في 19 أيلول/ سبتمبر 2023، عملية عسكرية في قره باغ، وصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، بهدف استعادة النظام الدستوري.
وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية، وكان من بين شروط الهدنة، نزع سلاح التشكيلات الأرمينية.
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