https://sarabic.ae/20250719/علييف-أذربيجان-وأرمينيا-تقتربان-من-توقيع-معاهدة-سلام-1102828019.html
علييف: أذربيجان وأرمينيا تقتربان من توقيع معاهدة سلام
علييف: أذربيجان وأرمينيا تقتربان من توقيع معاهدة سلام
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأحد، أن بلاده تقترب من توقيع معاهدة سلام مع أرمينيا. 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T17:15+0000
2025-07-19T17:15+0000
2025-07-19T17:15+0000
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وقال علييف في كلمته أمام منتدى الإعلام العالمي الثالث 2025 الذي تستضيفه مدينة شوشا بأذربيجان، اليوم السبت، إنه "من الممكن التوقيع على معاهدة سلام (مع أرمينيا) فور حل مسألتين وهما تعديل دستور أرمينيا وحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (بشأن قره باغ) .. أعتقد أننا قريبون جدا من توقيع معاهدة سلام".وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية، وكان من بين شروط الهدنة، نزع سلاح التشكيلات الأرمينية.
https://sarabic.ae/20250716/الكرملين-روسيا-تعتزم-تطوير-العلاقات-الثنائية-مع-أرمينيا-1102737212.html
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العالم, أرمينيا, أذربيجان
العالم, أرمينيا, أذربيجان
علييف: أذربيجان وأرمينيا تقتربان من توقيع معاهدة سلام
أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأحد، أن بلاده تقترب من توقيع معاهدة سلام مع أرمينيا.
وقال علييف في كلمته أمام منتدى الإعلام العالمي الثالث 2025 الذي تستضيفه مدينة شوشا بأذربيجان، اليوم السبت، إنه "من الممكن التوقيع على معاهدة سلام (مع أرمينيا) فور حل مسألتين وهما تعديل دستور أرمينيا وحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (بشأن قره باغ) .. أعتقد أننا قريبون جدا من توقيع معاهدة سلام".
أكد وزير خارجية أذربيجان، جيهون بيراموف يوم 19 أغسطس/ آب الفائت، أن بلاده تهدف إلى تطبيع العلاقات مع أرمينيا، ولكن يجب إلغاء جميع "المطالب غير المبررة" ليريفان، ليس بالكلمات ولكن "بشكل سليم من الناحية القانونية".
وشنت أذربيجان، في 19 أيلول/ سبتمبر 2023، عملية عسكرية في قره باغ، وصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، بهدف استعادة النظام الدستوري.
وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية، وكان من بين شروط الهدنة، نزع سلاح التشكيلات الأرمينية.