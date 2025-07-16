https://sarabic.ae/20250716/الكرملين-روسيا-تعتزم-تطوير-العلاقات-الثنائية-مع-أرمينيا-1102737212.html
الكرملين: روسيا تعتزم تطوير العلاقات الثنائية مع أرمينيا
الكرملين: روسيا تعتزم تطوير العلاقات الثنائية مع أرمينيا
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تعتزم تطوير العلاقات الثنائية مع أرمينيا، مشيرا إلى أن روسيا مهتمة بأقصى قدر من... 16.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-16T18:02+0000
2025-07-16T18:02+0000
2025-07-16T18:02+0000
روسيا
أرمينيا
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وقال بيسكوف خلال مقابلة: "بالإضافة إلى الصيغ متعددة الأطراف، لا تزال تجمعنا علاقات ثنائية وثيقة للغاية، ونعتزم تطويرها بشكل أكبر".وأشار إلى أن يريفان حاولت تحقيق التوازن في اتجاهات مختلفة خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المعروف ما الذي ستجلبه العضوية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لأرمينيا، لكن من غير المعروف ما الذي سيجلبه التقارب مع الاتحاد الأوروبي بالضبط.وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، بأنه يعتقد أن انسحاب بلاده من منظمة معاهدة الأمن الجماعي أكثر احتمالاً من فك تجميد مشاركتها فيها.
https://sarabic.ae/20250709/موسكو-حظر-دخول-الروس-إلى-أرمينيا-يناقض-طبيعة-العلاقات-بين-البلدين-1102523259.html
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روسيا, أرمينيا
الكرملين: روسيا تعتزم تطوير العلاقات الثنائية مع أرمينيا
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تعتزم تطوير العلاقات الثنائية مع أرمينيا، مشيرا إلى أن روسيا مهتمة بأقصى قدر من التفاعل مع أرمينيا.
وقال بيسكوف خلال مقابلة: "بالإضافة إلى الصيغ متعددة الأطراف، لا تزال تجمعنا علاقات ثنائية وثيقة للغاية، ونعتزم تطويرها بشكل أكبر".
وتابع: "نحن، بالطبع، مهتمون بتحقيق أقصى قدر من التفاعل في جميع المجالات والاتجاهات. فإلى جانب الصيغ متعددة الأطراف، ما زلنا نتمتع بعلاقات ثنائية وثيقة للغاية. ونعتزم تطويرها بشكل أكبر".
وأشار إلى أن يريفان حاولت تحقيق التوازن في اتجاهات مختلفة خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المعروف ما الذي ستجلبه العضوية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لأرمينيا، لكن من غير المعروف ما الذي سيجلبه التقارب مع الاتحاد الأوروبي بالضبط.
وقال بيسكوف رداً على سؤال حول إن كان يعتقد بأن تصريحات باشينيان أصبحت أكثر حدة في الفترة الأخيرة: "في السنوات القليلة الماضية، شهدنا رغبةً في تحقيق التوازن في اتجاهات مختلفة. فعلى سبيل المثال، نحن نعلم ما الذي ستجلبه عضوية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لأرمينيا. فلنرَ ما الذي سيجلبه التقارب مع الاتحاد الأوروبي، هنا، كل شيء يعرف بالمقارنة".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، بأنه يعتقد أن انسحاب بلاده من منظمة معاهدة الأمن الجماعي أكثر احتمالاً من فك تجميد مشاركتها فيها.