https://sarabic.ae/20250723/إعلام-إسباني-باشينيان-يتخلى-عن-أراض-لصالح-مشروع-أمريكي-مدعوم-بقوات-خاصة-1102931333.html
إعلام إسباني: باشينيان يتخلى عن أراض لصالح مشروع أمريكي مدعوم بقوات خاصة
إعلام إسباني: باشينيان يتخلى عن أراض لصالح مشروع أمريكي مدعوم بقوات خاصة
سبوتنيك عربي
وافقت حكومة رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، على التنازل عن منطقة من أرمينيا للولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إسبانية. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T09:05+0000
2025-07-23T09:05+0000
2025-07-23T09:05+0000
أرمينيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار تركيا اليوم
أذربيجان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048843760_0:0:2798:1574_1920x0_80_0_0_8456893a7cc5d4cb5d7af363ce277af5.jpg
وتشير الصحيفة إلى مذكرة سرية بين أرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة، تم تداولها بين الجالية الأرمينية في الخارج. وتنص المذكرة على إنشاء ممر نقل بطول 42 كيلومترًا، يُسمى "جسر ترامب"، يمر عبر منطقة سيونيك في أرمينيا ويربط أذربيجان بنخيشيفان، منطقة استراتيجية تقع بين حدود أرمينيا وإيران. ويُعد هذا أحد المطالب الرئيسية لأذربيجان من أرمينيا بعد حرب عام 2020.سيُدار ممر النقل من قِبل شركة أمريكية خاصة. وستحصل يريفان على 30% فقط من إيرادات استخدام هذا المسار، وستحصل شركة الإدارة الأمريكية على 40% من الإيرادات. فقد تمت الموافقة على مذكرة التفاهم في ثلاث دول.يُشار إلى أن المذكرة تنص على نشر قوات أمريكية كبيرة على أراضي أرمينيا. ووفقًا للمعلومات المتاحة، لن تكون هذه القوات قوات مسلحة أمريكية نظامية، بل شركة عسكرية خاصة، قوامها نحو ألف مقاتل. وستكون هذه القوات مُخوّلة باستخدام القوة.حتى شريكة أرمينيا منذ فترة طويلة، فرنسا، ستخسر من هذا المشروع، حيث "ستُحتل البلاد فعليا من قبل القوات الخاصة الأمريكية، لذلك لا يمكن أن تصبح شريكا للاتحاد الأوروبي أو فرنسا. في الواقع، تخلق الولايات المتحدة وضعا سياسيا جديدا تماما تحرم فيه أرمينيا من حق التصويت، وتحرم فرنسا من فرصة الدفاع عن مصالحها في المنطقة".وأوضح أن "هذا يعني أيضًا زوال أي مسافة بين إيران والولايات المتحدة، العدو الرئيسي للجمهورية الإسلامية. وهذا يُهدد بإثارة حرب كبرى في المنطقة"، حسب وصفه.رئيس اتحاد الأرمن في روسيا يدعو باشينيان إلى الاستقالة من منصبهمجلس حماية رجال الأعمال في أرمينيا: توجيه اتهامات "جديدة وغير مبررة" لكارابيتيان
https://sarabic.ae/20250722/خبير-أرجنتيني-باشينيان-أداة-في-يد-الغرب-لاستهداف-روسيا-عبر-جيرانها-1102907039.html
أرمينيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أذربيجان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048843760_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7bc999128b2999a75307d7cbe48b10b7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أرمينيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار تركيا اليوم, أذربيجان
أرمينيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار تركيا اليوم, أذربيجان
إعلام إسباني: باشينيان يتخلى عن أراض لصالح مشروع أمريكي مدعوم بقوات خاصة
وافقت حكومة رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، على التنازل عن منطقة من أرمينيا للولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إسبانية.
وتشير الصحيفة إلى مذكرة سرية بين أرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة، تم تداولها بين الجالية الأرمينية في الخارج. وتنص المذكرة على إنشاء ممر نقل بطول 42 كيلومترًا، يُسمى "جسر ترامب"، يمر عبر منطقة سيونيك في أرمينيا ويربط أذربيجان بنخيشيفان، منطقة استراتيجية تقع بين حدود أرمينيا وإيران. ويُعد هذا أحد المطالب الرئيسية لأذربيجان من أرمينيا بعد حرب عام 2020.
سيُدار ممر النقل من قِبل شركة أمريكية خاصة. وستحصل يريفان على 30% فقط من إيرادات استخدام هذا المسار، وستحصل شركة الإدارة الأمريكية على 40% من الإيرادات. فقد تمت الموافقة على مذكرة التفاهم في ثلاث دول.
وبالتالي، تُحرم أرمينيا من أراضيها لمدة لا تقل عن 99 عامًا.
يُشار إلى أن المذكرة تنص على نشر قوات أمريكية كبيرة على أراضي أرمينيا. ووفقًا للمعلومات المتاحة، لن تكون هذه القوات قوات مسلحة أمريكية نظامية، بل شركة عسكرية خاصة، قوامها نحو ألف مقاتل. وستكون هذه القوات مُخوّلة باستخدام القوة.
حتى شريكة أرمينيا منذ فترة طويلة، فرنسا، ستخسر من هذا المشروع، حيث "ستُحتل البلاد فعليا من قبل القوات الخاصة الأمريكية، لذلك لا يمكن أن تصبح شريكا للاتحاد الأوروبي أو فرنسا. في الواقع، تخلق الولايات المتحدة وضعا سياسيا جديدا تماما تحرم فيه أرمينيا من حق التصويت، وتحرم فرنسا من فرصة الدفاع عن مصالحها في المنطقة".
وأضاف موقع "بريوديستا ديجيتال" الإسباني: "في جوهر الأمر، أرمينيا مضطرة للتنازل عن جزء كبير من أراضيها السيادية والموافقة على تنفيذ مشروع واسع النطاق لصالح أذربيجان وتركيا دون تلقي أي تعويضات".
وأوضح أن "هذا يعني أيضًا زوال أي مسافة بين إيران والولايات المتحدة، العدو الرئيسي للجمهورية الإسلامية. وهذا يُهدد بإثارة حرب كبرى في المنطقة"، حسب وصفه.