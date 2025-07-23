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كارابيتيان يكسب دعوى دولية ضد يريفان بشأن تأميم شركة الطاقة "إلستي"
كارابيتيان يكسب دعوى دولية ضد يريفان بشأن تأميم شركة الطاقة "إلستي"
سبوتنيك عربي
ربح رجل الأعمال الأرميني سامفيل كارابيتيان، اليوم الأربعاء، قضية تأميم شركة "إلستي" ضد الحكومة الأرمينية في محكمة العدل الدولية. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T07:55+0000
2025-07-23T07:55+0000
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وذكرت وكالة "سبوتنيك أرمينيا" أن رجل الأعمال الأرميني سامفيل كارابيتيان، فاز في قضية تحكيم دولي ضد الحكومة الأرمينية، وذلك على خلفية محاولات السلطات تأميم شركته "إلستي" (شبكات الكهرباء في أرمينيا).وخلصت هيئة التحكيم في بيانها إلى "ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة، لأن تصرفات جمهورية أرمينيا تثير شكوكًا جدية حول امتثالها لاتفاقية الحماية المتبادلة للاستثمارات بين أرمينيا وقبرص"، مشيرة إلى أنه "في حال عدم اتخاذ تدابير عاجلة، سيصعب على المدعين الحصول على تعويض كامل عن الأضرار في حال فقدانهم السيطرة على الشركة، أو الأسوأ من ذلك، فقدان ملكيتها".ولم يقر رجل الأعمال بالذنب، ووصف السلطات الأرمينية بأنها مفلسة. وأثار موقفه الداعم للكنيسة استياء رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الذي نشر عدة منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (المحظور في روسيا الاتحادية نظرا لأنشطته المتطرفة) تتضمن إهانات لرجال الدين والعاملين في الكنيسة.ويستثمر كارابيتيان أموالًا طائلة في تنمية أرمينيا. وتتمثل المجالات الرئيسية للأنشطة الخيرية لمؤسسة "تاشير" في الحفاظ على التراث التاريخي وإحيائه، وإعادة بناء الكنائس والمعابد، وتطوير الرعاية الصحية والطبية.كما يخصص جزءا من الأموال لدعم الرياضات الجماعية والشبابية، وتطوير الثقافة والفنون، وتنفيذ البرامج الاجتماعية، ومساعدة المحتاجين، بمن فيهم الأسر ذات الدخل المحدود وذوي الإعاقة. وتقوم المؤسسة ببناء وإصلاح المؤسسات التعليمية، كما تنفذ برامج تعليمية.ناشط أرميني: كارابيتيان ساعد بلادنا لسنوات طويلةباشينيان مهاجما الكنيسة الرسولية الأرمنية: سأقود "التحرير"
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أرمينيا, روسيا, الشرطة الأرمينية, العالم, أخبار العالم الآن, نيكول باشينيان, الأخبار
أرمينيا, روسيا, الشرطة الأرمينية, العالم, أخبار العالم الآن, نيكول باشينيان, الأخبار

كارابيتيان يكسب دعوى دولية ضد يريفان بشأن تأميم شركة الطاقة "إلستي"

07:55 GMT 23.07.2025
© Photo / x/social mediaرجل الأعمال الأرميني سامفيل كارابيتيان
رجل الأعمال الأرميني سامفيل كارابيتيان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Photo / x/social media
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ربح رجل الأعمال الأرميني سامفيل كارابيتيان، اليوم الأربعاء، قضية تأميم شركة "إلستي" ضد الحكومة الأرمينية في محكمة العدل الدولية.
وذكرت وكالة "سبوتنيك أرمينيا" أن رجل الأعمال الأرميني سامفيل كارابيتيان، فاز في قضية تحكيم دولي ضد الحكومة الأرمينية، وذلك على خلفية محاولات السلطات تأميم شركته "إلستي" (شبكات الكهرباء في أرمينيا).
وخلصت هيئة التحكيم في بيانها إلى "ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة، لأن تصرفات جمهورية أرمينيا تثير شكوكًا جدية حول امتثالها لاتفاقية الحماية المتبادلة للاستثمارات بين أرمينيا وقبرص"، مشيرة إلى أنه "في حال عدم اتخاذ تدابير عاجلة، سيصعب على المدعين الحصول على تعويض كامل عن الأضرار في حال فقدانهم السيطرة على الشركة، أو الأسوأ من ذلك، فقدان ملكيتها".
ووجهت التهم إلى كارابيتيان، رئيس مجموعة الشركات "تاشير"، واعتقل في أرمينيا بعد أن أعلن دعمه للكنيسة الرسولية الأرمنية وسط هجمات من السلطات.
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ولم يقر رجل الأعمال بالذنب، ووصف السلطات الأرمينية بأنها مفلسة. وأثار موقفه الداعم للكنيسة استياء رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الذي نشر عدة منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (المحظور في روسيا الاتحادية نظرا لأنشطته المتطرفة) تتضمن إهانات لرجال الدين والعاملين في الكنيسة.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، سيتوجه غدًا إلى روسيا في زيارة تستغرق يومين للمشاركة في مؤتمر بيئي في ألتاي، حسبما أفادت الحكومة الأرمينية.
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ويستثمر كارابيتيان أموالًا طائلة في تنمية أرمينيا. وتتمثل المجالات الرئيسية للأنشطة الخيرية لمؤسسة "تاشير" في الحفاظ على التراث التاريخي وإحيائه، وإعادة بناء الكنائس والمعابد، وتطوير الرعاية الصحية والطبية.
كما يخصص جزءا من الأموال لدعم الرياضات الجماعية والشبابية، وتطوير الثقافة والفنون، وتنفيذ البرامج الاجتماعية، ومساعدة المحتاجين، بمن فيهم الأسر ذات الدخل المحدود وذوي الإعاقة. وتقوم المؤسسة ببناء وإصلاح المؤسسات التعليمية، كما تنفذ برامج تعليمية.
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