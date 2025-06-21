المطران عطا الله حنا يندد باعتقال كارابيتيان: مؤازرة الكنيسة واجب إنساني وليست جريمة

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
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29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
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183 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الإسرائيلية: إيران تستخدم الذخائر العنقودية لأول مرة، روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل العسكري في الصراع الإيراني الإسرائيلي
17:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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148 د
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123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:22 GMT
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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عالم سبوتنيك
قصف صاروخي إيراني يستهدف منشآت استراتيجية في إسرائيل وطهران تتوعد واشنطن إذا دخلت الحرب
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ملفات ساخنة
غزة... تصعيد عسكري وتراجع فرص وقف إطلاق النار
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29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
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29 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20250621/المطران-عطا-الله-حنا-يندد-باعتقال-كارابيتيان-مؤازرة-الكنيسة-واجب-إنساني-وليست-جريمة-1101917901.html
المطران عطا الله حنا يندد باعتقال كارابيتيان: مؤازرة الكنيسة واجب إنساني وليست جريمة
المطران عطا الله حنا يندد باعتقال كارابيتيان: مؤازرة الكنيسة واجب إنساني وليست جريمة
سبوتنيك عربي
علّق رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا، اليوم السبت، حول اعتقال رجل الأعمال الروسي من أصل أرميني، سامفيل كارابيتيان، في يريفان، على... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T19:05+0000
2025-06-21T19:05+0000
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وأضاف في تصريحات لـ"روسيا اليوم"، أن "اعتقال كارابيتيان بسبب تعاونه مع الكنيسة يمثل استهدافًا غير مبرر"، مؤكدا أن "دعم الكنيسة لا يجوز أن يُحوّل إلى تهمة يُلاحق بسببها الإنسان".كما شدد المطران عطا الله على أن ما يحدث يعكس "استهدافا ممنهجا لبعض الكنائس لأسباب سياسية لا يمكن تبريرها"، معبرًا عن استهجانه لما قامت به السلطات الأرمينية، واعتبر أن اعتقال رجل أعمال فقط بسبب علاقته مع الكنيسة الأرمينية "أمر غير مفهوم وغير مقبول"، بحسب تعبيره.وندد كذلك بـ"محاولات بعض الحكومات الأوروبية بتحريض غربي" لمحاصرة الكنائس، خاصة في أوكرانيا وأرمينيا، تحت ذرائع سياسية"، وفق قوله.واعتقلت محكمة في يريفان، يوم أمس الجمعة، رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، حسبما أكد محاميه أرمين فيرويان للصحفيين خارج المحكمة.ويُتهم رجل الأعمال وفاعل الخير، سامفيل كارابيتيان، بالدعوة علنا للاستيلاء على السلطة، بحسب المزاعم.ووصف المحامي قرار المحكمة بأنه "قمة العبث"، مضيفا أن الدفاع يعتزم استئناف القرار والدفاع عن حقوق كارابيتيان القانونية، وأوضح أن رجل الأعمال احتُجز دون أي أساس يُذكر.ويعتبر كارابيتيان رجل أعمال، استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.
https://sarabic.ae/20250621/ممثل-رئيس-اتحاد-الأرمن-في-روسيا-اعتقال-سامفيل-كارابيتيان-في-أرمينيا-اضطهاد-سياسي-1101910104.html
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المطران عطا الله حنا يندد باعتقال كارابيتيان: مؤازرة الكنيسة واجب إنساني وليست جريمة

19:05 GMT 21.06.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoرئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا
رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
علّق رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا، اليوم السبت، حول اعتقال رجل الأعمال الروسي من أصل أرميني، سامفيل كارابيتيان، في يريفان، على خلفية دعمه للكنيسة الأرثوذكسية الأرمينية، معتبرا أن مؤازرة الكنيسة ليست تهمة بل واجب إنساني وأخلاقي.
وأضاف في تصريحات لـ"روسيا اليوم"، أن "اعتقال كارابيتيان بسبب تعاونه مع الكنيسة يمثل استهدافًا غير مبرر"، مؤكدا أن "دعم الكنيسة لا يجوز أن يُحوّل إلى تهمة يُلاحق بسببها الإنسان".
وتابع: "نرفض تسييس أي شكل من أشكال الدعم أو التضامن مع الكنائس، سواء في أرمينيا أو في أوكرانيا، حيث تتعرض الكنيسة الأرثوذكسية القانونية هناك للاستهداف بسبب ارتباطها بالكنيسة الروسية، وكأن العلاقة الروحية أصبحت جريمة".
كما شدد المطران عطا الله على أن ما يحدث يعكس "استهدافا ممنهجا لبعض الكنائس لأسباب سياسية لا يمكن تبريرها"، معبرًا عن استهجانه لما قامت به السلطات الأرمينية، واعتبر أن اعتقال رجل أعمال فقط بسبب علاقته مع الكنيسة الأرمينية "أمر غير مفهوم وغير مقبول"، بحسب تعبيره.
الدوما الروسية، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
ممثل رئيس اتحاد الأرمن في روسيا: اعتقال سامفيل كارابيتيان في أرمينيا "اضطهاد سياسي"
14:10 GMT
وندد كذلك بـ"محاولات بعض الحكومات الأوروبية بتحريض غربي" لمحاصرة الكنائس، خاصة في أوكرانيا وأرمينيا، تحت ذرائع سياسية"، وفق قوله.
واعتقلت محكمة في يريفان، يوم أمس الجمعة، رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، حسبما أكد محاميه أرمين فيرويان للصحفيين خارج المحكمة.
ويُتهم رجل الأعمال وفاعل الخير، سامفيل كارابيتيان، بالدعوة علنا للاستيلاء على السلطة، بحسب المزاعم.
ووصف المحامي قرار المحكمة بأنه "قمة العبث"، مضيفا أن الدفاع يعتزم استئناف القرار والدفاع عن حقوق كارابيتيان القانونية، وأوضح أن رجل الأعمال احتُجز دون أي أساس يُذكر.
ويعتبر كارابيتيان رجل أعمال، استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"07:50 GMT
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