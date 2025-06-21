https://sarabic.ae/20250621/المطران-عطا-الله-حنا-يندد-باعتقال-كارابيتيان-مؤازرة-الكنيسة-واجب-إنساني-وليست-جريمة-1101917901.html
المطران عطا الله حنا يندد باعتقال كارابيتيان: مؤازرة الكنيسة واجب إنساني وليست جريمة
المطران عطا الله حنا يندد باعتقال كارابيتيان: مؤازرة الكنيسة واجب إنساني وليست جريمة
سبوتنيك عربي
علّق رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا، اليوم السبت، حول اعتقال رجل الأعمال الروسي من أصل أرميني، سامفيل كارابيتيان، في يريفان، على... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
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وأضاف في تصريحات لـ"روسيا اليوم"، أن "اعتقال كارابيتيان بسبب تعاونه مع الكنيسة يمثل استهدافًا غير مبرر"، مؤكدا أن "دعم الكنيسة لا يجوز أن يُحوّل إلى تهمة يُلاحق بسببها الإنسان".كما شدد المطران عطا الله على أن ما يحدث يعكس "استهدافا ممنهجا لبعض الكنائس لأسباب سياسية لا يمكن تبريرها"، معبرًا عن استهجانه لما قامت به السلطات الأرمينية، واعتبر أن اعتقال رجل أعمال فقط بسبب علاقته مع الكنيسة الأرمينية "أمر غير مفهوم وغير مقبول"، بحسب تعبيره.وندد كذلك بـ"محاولات بعض الحكومات الأوروبية بتحريض غربي" لمحاصرة الكنائس، خاصة في أوكرانيا وأرمينيا، تحت ذرائع سياسية"، وفق قوله.واعتقلت محكمة في يريفان، يوم أمس الجمعة، رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، حسبما أكد محاميه أرمين فيرويان للصحفيين خارج المحكمة.ويُتهم رجل الأعمال وفاعل الخير، سامفيل كارابيتيان، بالدعوة علنا للاستيلاء على السلطة، بحسب المزاعم.ووصف المحامي قرار المحكمة بأنه "قمة العبث"، مضيفا أن الدفاع يعتزم استئناف القرار والدفاع عن حقوق كارابيتيان القانونية، وأوضح أن رجل الأعمال احتُجز دون أي أساس يُذكر.ويعتبر كارابيتيان رجل أعمال، استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.
https://sarabic.ae/20250621/ممثل-رئيس-اتحاد-الأرمن-في-روسيا-اعتقال-سامفيل-كارابيتيان-في-أرمينيا-اضطهاد-سياسي-1101910104.html
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المطران عطا الله حنا يندد باعتقال كارابيتيان: مؤازرة الكنيسة واجب إنساني وليست جريمة
علّق رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا، اليوم السبت، حول اعتقال رجل الأعمال الروسي من أصل أرميني، سامفيل كارابيتيان، في يريفان، على خلفية دعمه للكنيسة الأرثوذكسية الأرمينية، معتبرا أن مؤازرة الكنيسة ليست تهمة بل واجب إنساني وأخلاقي.
وأضاف في تصريحات لـ"روسيا اليوم"، أن "اعتقال كارابيتيان بسبب تعاونه مع الكنيسة يمثل استهدافًا غير مبرر"، مؤكدا أن "دعم الكنيسة لا يجوز أن يُحوّل إلى تهمة يُلاحق بسببها الإنسان".
وتابع: "نرفض تسييس أي شكل من أشكال الدعم أو التضامن مع الكنائس، سواء في أرمينيا أو في أوكرانيا، حيث تتعرض الكنيسة الأرثوذكسية القانونية هناك للاستهداف بسبب ارتباطها بالكنيسة الروسية، وكأن العلاقة الروحية أصبحت جريمة".
كما شدد المطران عطا الله على أن ما يحدث يعكس "استهدافا ممنهجا لبعض الكنائس لأسباب سياسية لا يمكن تبريرها"، معبرًا عن استهجانه لما قامت به السلطات الأرمينية، واعتبر أن اعتقال رجل أعمال فقط بسبب علاقته مع الكنيسة الأرمينية "أمر غير مفهوم وغير مقبول"، بحسب تعبيره.
وندد كذلك بـ"محاولات بعض الحكومات الأوروبية بتحريض غربي" لمحاصرة الكنائس، خاصة في أوكرانيا وأرمينيا، تحت ذرائع سياسية"، وفق قوله.
واعتقلت محكمة في يريفان، يوم أمس الجمعة، رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان
، لمدة شهرين، حسبما أكد محاميه أرمين فيرويان للصحفيين خارج المحكمة.
ويُتهم رجل الأعمال وفاعل الخير، سامفيل كارابيتيان، بالدعوة علنا للاستيلاء على السلطة، بحسب المزاعم.
ووصف المحامي قرار المحكمة
بأنه "قمة العبث"، مضيفا أن الدفاع يعتزم استئناف القرار والدفاع عن حقوق كارابيتيان القانونية، وأوضح أن رجل الأعمال احتُجز دون أي أساس يُذكر.
ويعتبر كارابيتيان رجل أعمال، استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.