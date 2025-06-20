https://sarabic.ae/20250620/محكمة-الأرمينية-تعتقل-رئيس-شركات-تاشير---1101856508.html

محكمة أرمينية تعتقل رئيس شركات "تاشير" سامفيل كارابيتيان

محكمة أرمينية تعتقل رئيس شركات "تاشير" سامفيل كارابيتيان

سبوتنيك عربي

أكد المحامي أرمين فيرويان، في تصريحات للصحفيين خارج قاعة المحكمة بأن محكمة في يريفان اعتقلت رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات تاشير، سامفيل كارابيتيان، لمدة... 20.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-20T06:22+0000

2025-06-20T06:22+0000

2025-06-20T07:37+0000

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ويُتهم رجل الأعمال وفاعل الخير سامفيل كارابيتيان بالدعوة علنًا للاستيلاء على السلطة، بحسب المزاعم، لكن جميع الأدلة تشير إلى أن السبب الحقيقي للاعتقال هو دعمه للكنيسة الرسولية الأرمينية.ووصف المحامي قرار المحكمة بأنه قمة العبث، مضيفًا أن الدفاع يعتزم استئناف القرار والدفاع عن حقوق كارابيتيان القانونية. وأوضح أن رجل الأعمال احتُجز دون أي أساس يُذكر، وأن هذا المنطق يُمكن أن يُعتقل بناءً عليه.معلومات عن رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان:كارابيتيان هو ليس مجرد رجل أعمال، بل إنه رجل استثمر مئات الملايين من الدولارات في أرمينيا لدعم اقتصاد البلاد، وهو مؤسس مؤسسة "تاشير" الخيرية، التي تعمل منذ 15 عامًا، التي من أهدافها الحفاظ على التراث الروحي، وتطوير الطب ورياضة الأطفال، وتنفيذ برامج في مجالي الثقافة والتعليم.وتقديرًا لمساهمته الكبيرة في التعاون بين الكنائس والأديان، وفي سبيل تعزيز السلام والصداقة بين الشعوب، منح البطريرك كيريل عام 2012 سامفيل كارابيتيان وسام المجد والشرف من الدرجة الثانية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية.تفاصيل وحقائق:وبعد حرب الـ 44 يومًا (حرب قره باغ):بعد ذلك، بدأ باشينيان بتوجيه انتقادات للكنيسة بشكل دوري، واضعا في كل مرة مبررات جديدة. في البداية، قال إن "جميع أنواع النفايات تُخزن في الكنائس". ثم اتهم الكاثوليكوس غاريغين الثاني، رئيس المجلس الأسقفي الأرمني، "بانتهاك عزوبته". لاحقًا، أعلن باشينيان نيته "إعادة انتخاب" الكاثوليكوس، الذي سيبقى في منصبه مدى الحياة.وبدورهم، اتهم ناشطون في أرمينيا باشينيان بانتهاك الدستور (محاولةً منه لبسط سلطة الدولة على الكنيسة)، كما تقدموا بشكوى ضد رئيس الوزراء إلى لجنة مكافحة الفساد بسبب الاعتداءات على الكنيسة.وأثار موقفه الداعم للكنيسة غضب رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الذي نشر عدة منشورات على موقع التواصل الاجتماعي، أهان فيها رجال الدين.وأفادت وزارة الداخلية الأرمنية، يوم الثلاثاء الماضي، بأنشطة "عملياتية" قرب منزل كارابيتيان في يريفان، مشيرة إلى اقتياد مواطنين إلى مركز الشرطة.

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