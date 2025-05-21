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https://sarabic.ae/20250521/الخارجية-الروسية-لافروف-ونظيره-الأرميني-يتفقان-على-تكثيف-الجهود-لتحقيق-الفرص-المتاحة-لمنصة-33-1100833238.html
الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الأرميني يتفقان على تكثيف الجهود لتحقيق الفرص المتاحة لمنصة "3+3"
الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الأرميني يتفقان على تكثيف الجهود لتحقيق الفرص المتاحة لمنصة "3+3"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أكد لنظيره الأرميني أرارات ميرزويان، استعداد بلاده للمساعدة في عملية التطبيع بين... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T18:48+0000
2025-05-21T18:48+0000
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موسكو- سبوتنيك. ونشرت وزارة الخارجية الروسية بيانا جاء فيه أن "الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي. وتم التأكيد على استعداد روسيا لمواصلة دعم عملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان".وعزت الخارجية الروسية في بيانها هذا الأمر إلى "مجموعة الاتفاقيات الثلاثية الموقعة بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان للفترة 2020-2022".ويشار إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يجري زيارة عمل لأرمينيا يومي 20 و21 أيار/ مايو الجاري بدعوة من نظيره الأرميني أرارات ميرزويان.وكان لافروف قد عقد ونظيره الأرميني آرارات ميرزويان، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، عقب المحادثات التي أجراها الجانبان في عاصمة أرمينيا يريفان. وأكد لافروف أن روسيا عازمة على مواصلة الاتصالات الوثيقة مع أرمينيا بشأن القضايا الأمنية.وصرح لافروف خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء: "تحدثنا أيضًا عن التعاون في المجال الأمني... ونؤيد التواصل الوثيق والمنتظم بين عسكريينا، ووكالات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية في البلدين، وينبغي أن يستند كل هذا إلى الخبرة الغنية المتراكمة على مدى السنوات الماضية، ونحن مهتمون بمشاركة أرمينيا الفعالة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".وشدد لافروف على أن روسيا مستعدة للمساعدة في ضمان حماية سيادة أرمينيا وسلامة أراضيها.وقال لافروف خلال محادثاته مع ميرزويان: "نواصل اعتبار المجال الأمني ​​أحد أهم أبعاد تحالفنا، ونحن مستعدون لبذل كل ما في وسعنا لضمان حماية سيادة أرمينيا وسلامة أراضيها".كما أعلن لافروف أن روسيا تظل الشريك التجاري والاستثماري الأول لأرمينيا.وبدأت زيارة العمل التي يقوم بها لافروف إلى يريفان في اليوم السابق، ومن المقرر أن يلتقي، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان ورئيس الوزراء نيكول باشينيان.كما تم التوقيع في يريفان، اليوم الأربعاء، من قبل الوزيرين، على خطة المشاورات بين وزارتي الخارجية بين أرمينيا وروسيا للفترة 2025-2026، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
https://sarabic.ae/20240609/الخارجية-الروسية-زيارة-وفد-من-يريفان-إلى-بوتشا-خطوة-غير-ودية-من-جانب-أرمينيا-1089679483.html
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أرمينيا, روسيا, العالم, الأخبار
أرمينيا, روسيا, العالم, الأخبار

الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الأرميني يتفقان على تكثيف الجهود لتحقيق الفرص المتاحة لمنصة "3+3"

18:48 GMT 21.05.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أكد لنظيره الأرميني أرارات ميرزويان، استعداد بلاده للمساعدة في عملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان.
موسكو- سبوتنيك. ونشرت وزارة الخارجية الروسية بيانا جاء فيه أن "الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي. وتم التأكيد على استعداد روسيا لمواصلة دعم عملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان".
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وعزت الخارجية الروسية في بيانها هذا الأمر إلى "مجموعة الاتفاقيات الثلاثية الموقعة بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان للفترة 2020-2022".
ويشار إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يجري زيارة عمل لأرمينيا يومي 20 و21 أيار/ مايو الجاري بدعوة من نظيره الأرميني أرارات ميرزويان.
وكان لافروف قد عقد ونظيره الأرميني آرارات ميرزويان، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، عقب المحادثات التي أجراها الجانبان في عاصمة أرمينيا يريفان. وأكد لافروف أن روسيا عازمة على مواصلة الاتصالات الوثيقة مع أرمينيا بشأن القضايا الأمنية.
وصرح لافروف خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء: "تحدثنا أيضًا عن التعاون في المجال الأمني... ونؤيد التواصل الوثيق والمنتظم بين عسكريينا، ووكالات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية في البلدين، وينبغي أن يستند كل هذا إلى الخبرة الغنية المتراكمة على مدى السنوات الماضية، ونحن مهتمون بمشاركة أرمينيا الفعالة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
وشدد لافروف على أن روسيا مستعدة للمساعدة في ضمان حماية سيادة أرمينيا وسلامة أراضيها.
وقال لافروف خلال محادثاته مع ميرزويان: "نواصل اعتبار المجال الأمني ​​أحد أهم أبعاد تحالفنا، ونحن مستعدون لبذل كل ما في وسعنا لضمان حماية سيادة أرمينيا وسلامة أراضيها".
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كما أعلن لافروف أن روسيا تظل الشريك التجاري والاستثماري الأول لأرمينيا.
وبدأت زيارة العمل التي يقوم بها لافروف إلى يريفان في اليوم السابق، ومن المقرر أن يلتقي، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان ورئيس الوزراء نيكول باشينيان.
كما تم التوقيع في يريفان، اليوم الأربعاء، من قبل الوزيرين، على خطة المشاورات بين وزارتي الخارجية بين أرمينيا وروسيا للفترة 2025-2026، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
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