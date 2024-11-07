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الاستخبارت الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تدفع أرمينيا نحو "الانتحار الوطني"

الاستخبارت الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تدفع أرمينيا نحو "الانتحار الوطني"

سبوتنيك عربي

أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن وزارة الخارجية الأمريكية تكثف جهودها لتسريع عملية الانتقال إلى صيغة تنمية موالية للغرب في أرمينيا. 07.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-07T07:31+0000

2024-11-07T07:31+0000

2024-11-07T08:07+0000

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وقال: "وزارة الخارجية الأمريكية قامت بتسريع العمل بشكل ملحوظ على مجموعة من التدابير لتحفيز نشاط هياكل المجتمع المدني الموالية للغرب في أرمينيا، وتعتبر واشنطن أنه من المهم تعزيز "التأثير التوجيهي" على النخبة السياسية الأرمنية من أجل تشجيع يريفان، على تسريع عملية إعادة التوجيه النهائي نحو صيغة تنمية مؤيدة للغرب، بغض النظر عن الصعوبات الحتمية".وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو تشكيل اتجاه مستقر معادٍ لروسيا في العمليات الاجتماعية والسياسية في أرمينيا. ولتحقيق هذه الأهداف، تعتزم واشنطن تنفيذ حملة إعلامية ودعائية طويلة الأمد، تشمل التشكيك في إمكانيات التعاون بين يريفان وروسيا والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وكذلك نشر مواد حول "مضايقة" المواطنين الأرمن العاملين في روسيا.وأوضح الجهاز أنه من أجل تحقيق "الهدف السامي" المتمثل في إدماج الشعب الأرميني في ما يسمى بالمجتمع المتحضر تحت قيادة الولايات المتحدة، تعتقد واشنطن أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، يجب على أرمينيا التخلي عن تقاليدها وقيمها الوطنية وعلاقاتها التجارية والاقتصادية المستقرة مع أقرب شركائها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتي أسهمت في النمو الاقتصادي للبلاد في الآونة الأخيرة.وختم: "هكذا فإن واشنطن تدفع أرمينيا باستمرار نحو "الانتحار الوطني".موسكو: يحتمل قيام بعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا بجمع معلومات استخبارية عن المنشآت الروسيةنائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الغرب يعد أرمينيا بـ "جبال من الذهب" مقابل ولائها الكامل الخارجية الروسية: زيارة وفد من يريفان إلى بوتشا خطوة غير ودية من جانب أرمينيا

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