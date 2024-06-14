https://sarabic.ae/20240614/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-الغرب-يعد-أرمينيا-بـ-جبال-من-الذهب-مقابل-ولائها-الكامل-إلى-روسيا-1089841987.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الغرب يعد أرمينيا بـ "جبال من الذهب" مقابل ولائها الكامل إلى روسيا
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الغرب يعد أرمينيا بـ "جبال من الذهب" مقابل ولائها الكامل إلى روسيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، بأن المبعوثون الغربيون أصبحوا ضيوفًا متكررين في أرمينيا، لكن "جبال الذهب" وعضويتها في الاتحاد... 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T02:42+0000
2024-06-14T02:42+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف في مقال لصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "تتطلع العواصم الغربية بالفعل إلى جمهوريات أخرى في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، ولا سيما أرمينيا... ونراقب كيف أصبح مبعوثو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ضيوفًا متكررين في أرمينيا، ويقدمون الوعود السخية يمينًا ويسارًا، "جبال من الذهب، بما في ذلك العضوية في الاتحاد الأوروبي" بالطبع، مقابل الولاء الكامل. لكن لا تنخدعوا: فمثل هذه الوعود ما هي إلا طعم في مصيدة فئران الاستعمار الجديد".وأضاف: "لا أحد ينوي فتح أبواب 'نادي النخبة' للشعب الأرمني - اسألوا الباندريين الجدد عما إذا كانوا قد تمكنوا من الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. لا، ولن يحصلوا عليها في أي وقت قريب (...)".وأشار إلى أن الصداقة التي تعود إلى قرون بين الشعبين الروسي والأرمني، والتي عززتها علاقات التحالف داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أصبحت منذ فترة طويلة "شوكة في خاصرة" واشنطن وحلفائها.وكشف مدفيديف أنه لجذب جمهورية ما وراء القوقاز (أرمينيا) إلى المعسكر الأوروبي الأطلسي، تم إطلاق جهود كبيرة، وليس من قبيل الصدفة أن توجد في عاصمتها إحدى أكبر السفارات الأمريكية في العالم.وذكر أيضًا أن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في مارس من هذا العام بشأن تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا "يمثل في الواقع قطعة ورق عادية دون التزامات".
https://sarabic.ae/20240613/مدفيديف-لن-يكون-هناك-مكان-للعقوبات-في-النظام-العالمي-الجديد-1089840672.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أرمينيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أرمينيا
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الغرب يعد أرمينيا بـ "جبال من الذهب" مقابل ولائها الكامل إلى روسيا
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، بأن المبعوثون الغربيون أصبحوا ضيوفًا متكررين في أرمينيا، لكن "جبال الذهب" وعضويتها في الاتحاد الأوروبي، التي وعدوا بها يريفان مقابل ولائها الكامل، ليست سوى طعم في مصيدة فئران، ولن يفتح أحد أبواب "نادي النخبة" للشعب الأرمني.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب مدفيديف في مقال لصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "تتطلع العواصم الغربية بالفعل إلى جمهوريات أخرى في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، ولا سيما أرمينيا... ونراقب كيف أصبح مبعوثو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ضيوفًا متكررين في أرمينيا، ويقدمون الوعود السخية يمينًا ويسارًا، "جبال من الذهب، بما في ذلك العضوية في الاتحاد الأوروبي" بالطبع، مقابل الولاء الكامل. لكن لا تنخدعوا: فمثل هذه الوعود ما هي إلا طعم في مصيدة فئران الاستعمار الجديد".
وأضاف: "لا أحد ينوي فتح أبواب 'نادي النخبة' للشعب الأرمني - اسألوا الباندريين الجدد عما إذا كانوا قد تمكنوا من الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. لا، ولن يحصلوا عليها في أي وقت قريب (...)".
وأشار إلى أن الصداقة التي تعود إلى قرون بين الشعبين الروسي والأرمني، والتي عززتها علاقات التحالف داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أصبحت منذ فترة طويلة "شوكة في خاصرة" واشنطن وحلفائها.
وكشف مدفيديف أنه لجذب جمهورية ما وراء القوقاز (أرمينيا) إلى المعسكر الأوروبي الأطلسي، تم إطلاق جهود كبيرة، وليس من قبيل الصدفة أن توجد في عاصمتها إحدى أكبر السفارات الأمريكية في العالم.
وذكر أيضًا أن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في مارس من هذا العام بشأن تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا
"يمثل في الواقع قطعة ورق عادية دون التزامات".