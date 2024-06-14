https://sarabic.ae/20240614/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-الغرب-يعد-أرمينيا-بـ-جبال-من-الذهب-مقابل-ولائها-الكامل-إلى-روسيا-1089841987.html

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الغرب يعد أرمينيا بـ "جبال من الذهب" مقابل ولائها الكامل إلى روسيا

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الغرب يعد أرمينيا بـ "جبال من الذهب" مقابل ولائها الكامل إلى روسيا

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، بأن المبعوثون الغربيون أصبحوا ضيوفًا متكررين في أرمينيا، لكن "جبال الذهب" وعضويتها في الاتحاد... 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T02:42+0000

2024-06-14T02:42+0000

2024-06-14T02:42+0000

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار الاتحاد الأوروبي

أرمينيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/1b/1057222231_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_dd07f5de640d54dad47f787b8bd48855.jpg

موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف في مقال لصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "تتطلع العواصم الغربية بالفعل إلى جمهوريات أخرى في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، ولا سيما أرمينيا... ونراقب كيف أصبح مبعوثو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ضيوفًا متكررين في أرمينيا، ويقدمون الوعود السخية يمينًا ويسارًا، "جبال من الذهب، بما في ذلك العضوية في الاتحاد الأوروبي" بالطبع، مقابل الولاء الكامل. لكن لا تنخدعوا: فمثل هذه الوعود ما هي إلا طعم في مصيدة فئران الاستعمار الجديد".وأضاف: "لا أحد ينوي فتح أبواب 'نادي النخبة' للشعب الأرمني - اسألوا الباندريين الجدد عما إذا كانوا قد تمكنوا من الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. لا، ولن يحصلوا عليها في أي وقت قريب (...)".وأشار إلى أن الصداقة التي تعود إلى قرون بين الشعبين الروسي والأرمني، والتي عززتها علاقات التحالف داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أصبحت منذ فترة طويلة "شوكة في خاصرة" واشنطن وحلفائها.وكشف مدفيديف أنه لجذب جمهورية ما وراء القوقاز (أرمينيا) إلى المعسكر الأوروبي الأطلسي، تم إطلاق جهود كبيرة، وليس من قبيل الصدفة أن توجد في عاصمتها إحدى أكبر السفارات الأمريكية في العالم.وذكر أيضًا أن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في مارس من هذا العام بشأن تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا "يمثل في الواقع قطعة ورق عادية دون التزامات".

https://sarabic.ae/20240613/مدفيديف-لن-يكون-هناك-مكان-للعقوبات-في-النظام-العالمي-الجديد-1089840672.html

أرمينيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أرمينيا