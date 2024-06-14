نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الغرب يعد أرمينيا بـ "جبال من الذهب" مقابل ولائها الكامل إلى روسيا

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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
خبير: نتنياهو قد يذهب إلى حماقة في لبنان
16:03 GMT
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ملفات ساخنة
غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:03 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:20 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:54 GMT
6 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
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26 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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29 د
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240614/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-الغرب-يعد-أرمينيا-بـ-جبال-من-الذهب-مقابل-ولائها-الكامل-إلى-روسيا-1089841987.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الغرب يعد أرمينيا بـ "جبال من الذهب" مقابل ولائها الكامل إلى روسيا
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الغرب يعد أرمينيا بـ "جبال من الذهب" مقابل ولائها الكامل إلى روسيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، بأن المبعوثون الغربيون أصبحوا ضيوفًا متكررين في أرمينيا، لكن "جبال الذهب" وعضويتها في الاتحاد... 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T02:42+0000
2024-06-14T02:42+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف في مقال لصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "تتطلع العواصم الغربية بالفعل إلى جمهوريات أخرى في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، ولا سيما أرمينيا... ونراقب كيف أصبح مبعوثو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ضيوفًا متكررين في أرمينيا، ويقدمون الوعود السخية يمينًا ويسارًا، "جبال من الذهب، بما في ذلك العضوية في الاتحاد الأوروبي" بالطبع، مقابل الولاء الكامل. لكن لا تنخدعوا: فمثل هذه الوعود ما هي إلا طعم في مصيدة فئران الاستعمار الجديد".وأضاف: "لا أحد ينوي فتح أبواب 'نادي النخبة' للشعب الأرمني - اسألوا الباندريين الجدد عما إذا كانوا قد تمكنوا من الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. لا، ولن يحصلوا عليها في أي وقت قريب (...)".وأشار إلى أن الصداقة التي تعود إلى قرون بين الشعبين الروسي والأرمني، والتي عززتها علاقات التحالف داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أصبحت منذ فترة طويلة "شوكة في خاصرة" واشنطن وحلفائها.وكشف مدفيديف أنه لجذب جمهورية ما وراء القوقاز (أرمينيا) إلى المعسكر الأوروبي الأطلسي، تم إطلاق جهود كبيرة، وليس من قبيل الصدفة أن توجد في عاصمتها إحدى أكبر السفارات الأمريكية في العالم.وذكر أيضًا أن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في مارس من هذا العام بشأن تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا "يمثل في الواقع قطعة ورق عادية دون التزامات".
https://sarabic.ae/20240613/مدفيديف-لن-يكون-هناك-مكان-للعقوبات-في-النظام-العالمي-الجديد-1089840672.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أرمينيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أرمينيا

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الغرب يعد أرمينيا بـ "جبال من الذهب" مقابل ولائها الكامل إلى روسيا

02:42 GMT 14.06.2024
© Sputnik . Yuliya Zyrianova / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
© Sputnik . Yuliya Zyrianova
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تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، بأن المبعوثون الغربيون أصبحوا ضيوفًا متكررين في أرمينيا، لكن "جبال الذهب" وعضويتها في الاتحاد الأوروبي، التي وعدوا بها يريفان مقابل ولائها الكامل، ليست سوى طعم في مصيدة فئران، ولن يفتح أحد أبواب "نادي النخبة" للشعب الأرمني.
موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف في مقال لصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "تتطلع العواصم الغربية بالفعل إلى جمهوريات أخرى في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، ولا سيما أرمينيا... ونراقب كيف أصبح مبعوثو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ضيوفًا متكررين في أرمينيا، ويقدمون الوعود السخية يمينًا ويسارًا، "جبال من الذهب، بما في ذلك العضوية في الاتحاد الأوروبي" بالطبع، مقابل الولاء الكامل. لكن لا تنخدعوا: فمثل هذه الوعود ما هي إلا طعم في مصيدة فئران الاستعمار الجديد".
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: لن يكون هناك مكان للعقوبات في النظام العالمي الجديد
أمس, 22:16 GMT
وأضاف: "لا أحد ينوي فتح أبواب 'نادي النخبة' للشعب الأرمني - اسألوا الباندريين الجدد عما إذا كانوا قد تمكنوا من الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. لا، ولن يحصلوا عليها في أي وقت قريب (...)".
وأشار إلى أن الصداقة التي تعود إلى قرون بين الشعبين الروسي والأرمني، والتي عززتها علاقات التحالف داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أصبحت منذ فترة طويلة "شوكة في خاصرة" واشنطن وحلفائها.
وكشف مدفيديف أنه لجذب جمهورية ما وراء القوقاز (أرمينيا) إلى المعسكر الأوروبي الأطلسي، تم إطلاق جهود كبيرة، وليس من قبيل الصدفة أن توجد في عاصمتها إحدى أكبر السفارات الأمريكية في العالم.
وذكر أيضًا أن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في مارس من هذا العام بشأن تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا "يمثل في الواقع قطعة ورق عادية دون التزامات".
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