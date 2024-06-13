https://sarabic.ae/20240613/مدفيديف-لن-يكون-هناك-مكان-للعقوبات-في-النظام-العالمي-الجديد-1089840672.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: لن يكون هناك مكان للعقوبات في النظام العالمي الجديد
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: لن يكون هناك مكان للعقوبات في النظام العالمي الجديد
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، أنه في النظام العالمي الجديد لن يكون هناك مكان للعقوبات والاستغلال والأكاذيب. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T22:16+0000
2024-06-13T22:16+0000
2024-06-13T22:19+0000
روسيا
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العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف في مقال لـ صحيفة "روسيسكايا غازيتا": مما لا شك فيه أن العمليات المذكورة تقرب من تشكيل نظام عالمي جديد، حيث لن يكون هناك مكان للعقوبات والاستغلال والأكاذيب".وأضاف: "ينبغي لمبدأ الوحدة في التنوع المعروف جيدا، المستخدم في مجالات عديدة من حياتنا، بفضل الحركة المناهضة للاستعمار الجديد، أن يجد معنى جديدا وأن يجد تطبيقا في نهاية المطاف في نظام العلاقات الدولية برمته".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء الماضي، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بروسيا، تشمل 33 شخصاً و327 كياناً و7 سفن.منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، فرضت دول غربية عديدة عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وقدمت دعماً مالياً وعسكرياً إلى نظام كييف.تسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي المقدم لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.يحتفل الروس في 12 يونيو من كل عام بمناسبة "يوم روسيا"، وهو عيد وطني يرجع إلى إعلان سيادة الدولة الروسية الاتحادية الاشتراكية السوفياتية عام 1990.
https://sarabic.ae/20240613/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-أغلب-دول-العالم-لم-تنضم-للعقوبات-ضد-روسيا-ومستعدة-للتعاون-مع-موسكو-1089802797.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: لن يكون هناك مكان للعقوبات في النظام العالمي الجديد
22:16 GMT 13.06.2024 (تم التحديث: 22:19 GMT 13.06.2024)
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، أنه في النظام العالمي الجديد لن يكون هناك مكان للعقوبات والاستغلال والأكاذيب.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب مدفيديف في مقال لـ صحيفة "روسيسكايا غازيتا": مما لا شك فيه أن العمليات المذكورة تقرب من تشكيل نظام عالمي جديد، حيث لن يكون هناك مكان للعقوبات والاستغلال والأكاذيب".
وأضاف: "ينبغي لمبدأ الوحدة في التنوع المعروف جيدا، المستخدم في مجالات عديدة من حياتنا، بفضل الحركة المناهضة للاستعمار الجديد، أن يجد معنى جديدا وأن يجد تطبيقا في نهاية المطاف في نظام العلاقات الدولية برمته".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء الماضي، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بروسيا، تشمل 33 شخصاً و327 كياناً و7 سفن.
منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، فرضت دول غربية عديدة عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وقدمت دعماً مالياً وعسكرياً إلى نظام كييف.
تسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي المقدم لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية
في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
يحتفل الروس في 12 يونيو من كل عام بمناسبة "يوم روسيا"، وهو عيد وطني يرجع إلى إعلان سيادة الدولة الروسية الاتحادية الاشتراكية السوفياتية عام 1990.