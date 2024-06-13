نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: لن يكون هناك مكان للعقوبات في النظام العالمي الجديد

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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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183 د
بلا قيود
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية وتحذير واشنطن من حرب محدودة مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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30 د
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
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صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
10:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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مرايا العلوم
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12:40 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: نتنياهو قد يذهب إلى حماقة في لبنان
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
17:03 GMT
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صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
17:33 GMT
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https://sarabic.ae/20240613/مدفيديف-لن-يكون-هناك-مكان-للعقوبات-في-النظام-العالمي-الجديد-1089840672.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: لن يكون هناك مكان للعقوبات في النظام العالمي الجديد
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: لن يكون هناك مكان للعقوبات في النظام العالمي الجديد
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، أنه في النظام العالمي الجديد لن يكون هناك مكان للعقوبات والاستغلال والأكاذيب. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T22:16+0000
2024-06-13T22:19+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف في مقال لـ صحيفة "روسيسكايا غازيتا": مما لا شك فيه أن العمليات المذكورة تقرب من تشكيل نظام عالمي جديد، حيث لن يكون هناك مكان للعقوبات والاستغلال والأكاذيب".وأضاف: "ينبغي لمبدأ الوحدة في التنوع المعروف جيدا، المستخدم في مجالات عديدة من حياتنا، بفضل الحركة المناهضة للاستعمار الجديد، أن يجد معنى جديدا وأن يجد تطبيقا في نهاية المطاف في نظام العلاقات الدولية برمته".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء الماضي، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بروسيا، تشمل 33 شخصاً و327 كياناً و7 سفن.منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، فرضت دول غربية عديدة عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وقدمت دعماً مالياً وعسكرياً إلى نظام كييف.تسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي المقدم لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.يحتفل الروس في 12 يونيو من كل عام بمناسبة "يوم روسيا"، وهو عيد وطني يرجع إلى إعلان سيادة الدولة الروسية الاتحادية الاشتراكية السوفياتية عام 1990.
https://sarabic.ae/20240613/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-أغلب-دول-العالم-لم-تنضم-للعقوبات-ضد-روسيا-ومستعدة-للتعاون-مع-موسكو-1089802797.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: لن يكون هناك مكان للعقوبات في النظام العالمي الجديد

22:16 GMT 13.06.2024 (تم التحديث: 22:19 GMT 13.06.2024)
© Sputnik . Yuliya Zyrianova / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© Sputnik . Yuliya Zyrianova
/
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تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، أنه في النظام العالمي الجديد لن يكون هناك مكان للعقوبات والاستغلال والأكاذيب.
موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف في مقال لـ صحيفة "روسيسكايا غازيتا": مما لا شك فيه أن العمليات المذكورة تقرب من تشكيل نظام عالمي جديد، حيث لن يكون هناك مكان للعقوبات والاستغلال والأكاذيب".
متحف التاريخ المطل على الساحة الحمراء بجانب الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 20.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السفير الروسي لدى واشنطن: أغلب دول العالم لم تنضم للعقوبات ضد روسيا ومستعدة للتعاون مع موسكو
03:06 GMT
وأضاف: "ينبغي لمبدأ الوحدة في التنوع المعروف جيدا، المستخدم في مجالات عديدة من حياتنا، بفضل الحركة المناهضة للاستعمار الجديد، أن يجد معنى جديدا وأن يجد تطبيقا في نهاية المطاف في نظام العلاقات الدولية برمته".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء الماضي، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بروسيا، تشمل 33 شخصاً و327 كياناً و7 سفن.
منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، فرضت دول غربية عديدة عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وقدمت دعماً مالياً وعسكرياً إلى نظام كييف.
تسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي المقدم لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
يحتفل الروس في 12 يونيو من كل عام بمناسبة "يوم روسيا"، وهو عيد وطني يرجع إلى إعلان سيادة الدولة الروسية الاتحادية الاشتراكية السوفياتية عام 1990.
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