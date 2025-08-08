https://sarabic.ae/20250808/أرمينيا-وأذربيجان-تطلبان-حل-مجموعة-مينسك-الأوروبية-1103529828.html
أرمينيا وأذربيجان تطلبان حل مجموعة مينسك الأوروبية
وقع وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان، اليوم السبت، بيانا يطالبان فيه بحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن تسوية نزاع قره باغ.
وقع وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان، اليوم السبت، بيانا يطالبان فيه بحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن تسوية نزاع قره باغ.
وجاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع ثلاثي في واشنطن بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيسين الأمريكي والأذري دونالد ترامب وإلهام علييف.
وجاء في البيان: "شهدنا توقيع بيان مشترك من وزيري خارجية جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان موجه إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حل عملية مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والهياكل ذات الصلة".
وأضاف: "ندعو جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى قبول هذا القرار".
وأعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، عقب القمة الثلاثية التي جمعته مع رئيسي الولايات المتحدة دونالد ترامب وأذربيجان إلهام علييف، أن السلام قد تحقق بين يريفان وباكو.
وقال باشينيان للصحفيين في يريفان:
"اليوم يمكننا أن نؤكد أن السلام قد أُرسِي بين أرمينيا وأذربيجان. بالطبع، لا بد من إضفاء الطابع المؤسسي على هذا السلام".
وأضاف أن عملية السلام التي بدأت ستستمر، مشيراً إلى أن طلب يريفان وباكو حل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جاء لأن هذه البنية أصبحت رمزاً للنزاع، وأن رفض حلها قد يثير الشكوك حول صدق الطرف الآخر.
وجاء في إعلان مشترك عقب الاجتماعات أن زعماء أرمينيا وأذربيجان والرئيس الأمريكي
"شهدوا" قيام وزيري خارجية البلدين بالتوقيع بالأحرف الأولى على نص اتفاق تم التوصل إليه بشأن إقامة السلام والعلاقات بين الدولتين، مع التأكيد على ضرورة استكمال الخطوات اللازمة للتوقيع النهائي والمصادقة على الاتفاق، وتعزيز السلام بين البلدين.