ترامب يعلن عن "نجاح أمريكا أخيرا" في صنع السلام بين أرمينيا وأذربيجان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250808/ترامب-يعلن-عن-نجاح-أمريكا-أخيرا-في-صنع-السلام-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1103528667.html
ترامب يعلن عن "نجاح أمريكا أخيرا" في صنع السلام بين أرمينيا وأذربيجان
ترامب يعلن عن "نجاح أمريكا أخيرا" في صنع السلام بين أرمينيا وأذربيجان
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن أمريكا "نجحت أخيرا في تحقيق السلام" بين أرمينيا وأذربيجان، وبموجب اتفاق السلام الثنائي، سيُعيد البلدان... 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T20:40+0000
2025-08-08T20:40+0000
أذربيجان
أرمينيا
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/08/1103528493_0:214:1869:1265_1920x0_80_0_0_ac4e1f03f7e03d5466d674eabd214c31.jpg
وقال ترامب في حفل التوقيع مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في البيت الأبيض: "بهذا الاتفاق، نجحنا أخيرا في تحقيق السلام، وغادرنا للتو المكتب البيضاوي، حيث وقعنا وثائق ضخمة وعناصر بالغة الأهمية للاتفاق".وأضاف الرئيس الأمريكي، بأن الإعلان الجديد بين أرمينيا وأذربيجان سيسمح للأخيرة بالوصول إلى إقليم ناخيتشيفان التابع لها، مع الاحترام الكامل لسيادة أرمينيا. وواصل خلال اجتماعه مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في البيت الأبيض: "يُرسي هذا الإعلان ما يُسمونه... "طريق ترامب للسلام والازدهار للدوليين"، وهو منطقة عبور خاصة ستسمح لأذربيجان بالوصول الكامل إلى إقليم ناخيتشيفان التابع لها". وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أنه سيستضيف اليوم الجمعة قادة أرمينيا وأذربيجان في "قمة سلام تاريخية" تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عقود.وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" الخميس: "سينضم إليّ رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف في البيت الأبيض لحضور مراسم توقيع رسمية للسلام".وأضاف أن واشنطن ستوقع اتفاقيات ثنائية "مع كلا البلدين لتعزيز الفرص الاقتصادية المشتركة"، ما من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة في منطقة جنوب القوقاز.ويوم الأربعاء الماضي، أعلن مجلس الوزراء الأرميني، عن اجتماع مرتقب سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف.والشهر الماضي، قال علييف، في كلمته أمام منتدى الإعلام العالمي الثالث 2025، الذي استضافته مدينة شوشا بأذربيجان إنه "من الممكن التوقيع على معاهدة سلام (مع أرمينيا)، فور حل مسألتين وهما تعديل دستور أرمينيا، وحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (حول إقليم قره باغ).. أعتقد أننا قريبون جدا من توقيع معاهدة سلام".‏
https://sarabic.ae/20250807/محلل-سياسي-الاتفاق-المرتقب-بين-أرمينيا-وأذربيجان-برعاية-واشنطن-يتضمن-تنازلات-سيادية-من-قبل-يريفان-1103480011.html
https://sarabic.ae/20250719/علييف-أذربيجان-وأرمينيا-تقتربان-من-توقيع-معاهدة-سلام-1102828019.html
أذربيجان
أرمينيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/08/1103528493_90:0:1869:1334_1920x0_80_0_0_a868fe255f2f65d44a6ec5811b1552e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أذربيجان, أرمينيا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أذربيجان, أرمينيا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يعلن عن "نجاح أمريكا أخيرا" في صنع السلام بين أرمينيا وأذربيجان

20:40 GMT 08.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، يتحدث خلال حفل توقيع ثلاثي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في غرفة الطعام الرسمية بالبيت الأبيض، واشنطن، 8 أغسطس/آب 2025
الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، يتحدث خلال حفل توقيع ثلاثي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في غرفة الطعام الرسمية بالبيت الأبيض، واشنطن، 8 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن أمريكا "نجحت أخيرا في تحقيق السلام" بين أرمينيا وأذربيجان، وبموجب اتفاق السلام الثنائي، سيُعيد البلدان فتح التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية.
وقال ترامب في حفل التوقيع مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في البيت الأبيض: "بهذا الاتفاق، نجحنا أخيرا في تحقيق السلام، وغادرنا للتو المكتب البيضاوي، حيث وقعنا وثائق ضخمة وعناصر بالغة الأهمية للاتفاق".
وتابع: "تلتزم دولتا أرمينيا وأذربيجان بوقف جميع أشكال القتال إلى الأبد، وفتح التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية، واحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيه".
وأضاف الرئيس الأمريكي، بأن الإعلان الجديد بين أرمينيا وأذربيجان سيسمح للأخيرة بالوصول إلى إقليم ناخيتشيفان التابع لها، مع الاحترام الكامل لسيادة أرمينيا.
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
محلل سياسي: الاتفاق المرتقب بين أرمينيا وأذربيجان برعاية واشنطن يتضمن تنازلات سيادية من قبل يريفان
أمس, 13:17 GMT
وواصل خلال اجتماعه مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في البيت الأبيض: "يُرسي هذا الإعلان ما يُسمونه... "طريق ترامب للسلام والازدهار للدوليين"، وهو منطقة عبور خاصة ستسمح لأذربيجان بالوصول الكامل إلى إقليم ناخيتشيفان التابع لها".
وأضاف ترامب أن أرمينيا تُنشئ أيضا شراكة حصرية مع أمريكا لتطوير هذا الممر، الذي قد يمتد لمدة تصل إلى 99 عاما.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أنه سيستضيف اليوم الجمعة قادة أرمينيا وأذربيجان في "قمة سلام تاريخية" تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عقود.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" الخميس: "سينضم إليّ رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف في البيت الأبيض لحضور مراسم توقيع رسمية للسلام".
الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق أباد. 29 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
علييف: أذربيجان وأرمينيا تقتربان من توقيع معاهدة سلام
19 يوليو, 17:15 GMT
وأضاف أن واشنطن ستوقع اتفاقيات ثنائية "مع كلا البلدين لتعزيز الفرص الاقتصادية المشتركة"، ما من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة في منطقة جنوب القوقاز.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن مجلس الوزراء الأرميني، عن اجتماع مرتقب سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف.
والشهر الماضي، قال علييف، في كلمته أمام منتدى الإعلام العالمي الثالث 2025، الذي استضافته مدينة شوشا بأذربيجان إنه "من الممكن التوقيع على معاهدة سلام (مع أرمينيا)، فور حل مسألتين وهما تعديل دستور أرمينيا، وحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (حول إقليم قره باغ).. أعتقد أننا قريبون جدا من توقيع معاهدة سلام".‏
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала