محلل سياسي: الاتفاق المرتقب بين أرمينيا وأذربيجان برعاية واشنطن يتضمن تنازلات سيادية من قبل يريفان

محلل سياسي: الاتفاق المرتقب بين أرمينيا وأذربيجان برعاية واشنطن يتضمن تنازلات سيادية من قبل يريفان

قال حسن حردان، الخبير السياسي اللبناني، إن ​النقاش حول اتفاقية السلام بين أرمينيا وأذربيجان معقد ويتضمن العديد من التفسيرات. 07.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه من منظور أرمينيا، يمكن اعتبار الاتفاقية التي من المتوقع التوقيع عليها في واشنطن بحضور الرئيس الامريكي دونالد ترامب، تنازلاً كبيراً، خاصة بعد حرب 2020 وسيطرة أذربيجان الكاملة على إقليم ناغورنو كاراباخ في عام 2023.ويرى أن أهم التنازلات المحتملة من جانب أرمينيا هي: أولا الاعتراف بالسيادة الأذربيجانية على ناغورنو كاراباخ، خاصة أن أذربيجان استعادت السيطرة على الإقليم، ما يعني أن الاتفاقية تتضمن اعتراف أرمينيا رسميا بذلك، وهو ما ينهي عقودا من الصراع حول الإقليم ويعد ضربة موجعة للذاكرة الوطنية الأرمنية.وتابع: "ثانيا، التعديلات الدستورية: تطالب أذربيجان بتعديل الدستور الأرميني لإزالة أي إشارات تعتبرها باكو مطالبات إقليمية، وإذا وافقت أرمينيا على ذلك، يعتبر ذلك تنازلا سياديا كبيرا وقبولا بالتدخل الخارجي بشؤونها الداخلية وقراراتها".وأضاف حردان: "ثالثا، ممر زنغزور: الخلاف حول ممر زنغزور يتعلق بالسيادة عليه، حيث أن أذربيجان ترغب في أن يكون الممر تحت سيطرتها الكاملة، بينما تتمسك أرمينيا بحقها في السيادة عليه، ما يعني أن أي تنازل في هذا الصدد خطراً على سيادتها".​وشدد حردان على أن هذه التنازلات، إن تمت، تعكس حقيقة ميزان القوى الحالي في المنطقة، حيث أذربيجان تتمتع بوضع أقوى عسكريا واقتصادياويرى حردان أن هذه الاتفاقية محاولة من الولايات المتحدة لتعزيز نفوذها في جنوب القوقاز على حساب روسيا، خاصة أن روسيا هي الوسيط الرئيسي في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان من خلال "مجموعة مينسك" وقوات حفظ السلام الروسية.ولفت إلى أن ​الاتفاقية لها انعكاسات سلبية على مصالح أرمينيا منها خسارة ناغورنو كاراباخ، إذ يعد أكبر انعكاس سلبي. الاتفاقية ستُنهي فعلياً أي أمل لأرمينيا في استعادة الإقليم أو ضمان حقوق سكانه الأرمن.وكذلك الضغوط على السيادة، أي أن مطالبة أذربيجان بتعديل الدستور الأرمني يعتبر تدخلاً مباشراً في سيادة الدولة الأرمنية، ومخاوف من ممر زنغزور، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يضمن السيادة الأرمنية الكاملة على الممر، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان أرمينيا للسيطرة على جزء من أراضيها.ويرى أن هذه التنازلات يجري تقديمها من وجهة نظر الحكومة الأرمنية تحت عناوين أن السلام والاستقرار سيوقف التوترات الحدودية المستمرة ويضمن الاستقرار الإقليمي، مما يتيح لها التركيز على التنمية الاقتصادية، ويؤمن لأرمينيا الاعتراف الدولي، من خلال الاعتراف المتبادل بالحدود، مما يحمي ارمينيا من أي مطالبات إقليمية مستقبلية من قبل أذربيجان.وأعلن مجلس الوزراء الأرميني، أمس الأربعاء، عن اجتماع مرتقب سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف.وأفاد مجلس الوزراء الأرميني، في بيان: "في واشنطن، سيعقد رئيس الوزراء باشينيان، اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أرمينيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف".وأردف البيان أن الاجتماع "يهدف إلى تعزيز السلام والازدهار والتعاون الاقتصادي في المنطقة".وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن ترامب سيستقبل يوم الجمعة المقبلة، باشينيان وعلييف، في البيت الأبيض، حيث قد يعلن الطرفان عن اتفاق سلام.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن هذا الاجتماع "أحدث مثال على جهود الرئيس لإنهاء النزاعات الدولية، ونيل الفضل في ذلك".وذكر مسؤول في البيت الأبيض للصحيفة أنه "من الممكن الإعلان عن اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا خلال اجتماع زعيمي البلدين مع ترامب، يوم الجمعة".والشهر الماضي، قال علييف، في كلمته أمام منتدى الإعلام العالمي الثالث 2025، الذي استضافته مدينة شوشا بأذربيجان إنه "من الممكن التوقيع على معاهدة سلام (مع أرمينيا)، فور حل مسألتين وهما تعديل دستور أرمينيا، وحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (حول إقليم قره باغ).. أعتقد أننا قريبون جدا من توقيع معاهدة سلام".‏

