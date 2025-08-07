https://sarabic.ae/20250807/خبير-احتمال-توقيع-باشينيان-اتفاق-سلام-مع-أذربيجان-يعتبر-خيانة-لمصالح-الشعب-الأرميني-1103471759.html

خبير: احتمال توقيع باشينيان اتفاق سلام مع أذربيجان يعتبر خيانة لمصالح الشعب الأرميني

أكد مدير معهد التنمية الحكومية المعاصرة، ديميتري سولونيكوف، أن احتمال توقيع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على مذكرة تفاهم مع أذربيجان، يعد خيانة لمصالح... 07.08.2025, سبوتنيك عربي

وأشار سولونيكوف في حديث لقناة "اَر تي" إلى أنه "يتم بحث توقيع هذه الاتفاقية بين أرمينيا وأذربيجان في الوقت الذي تمارس فيه السلطات الأرمينية ضغوطا على الكنيسة الأرمنية".وفي وقت سابق، أفادت صحف أمريكية أن ترامب سيعقد اجتماعا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في 8 أغسطس/ اَب الجاري، وبعد نتائجه، قد يعلن عن اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا.وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن ترامب سيستقبل يوم الجمعة المقبلة، باشينيان وعلييف، في البيت الأبيض، حيث قد يعلن الطرفان عن اتفاق سلام.وفي عام 2022، بدأت يريفان وباكو، بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مناقشة معاهدة سلام مستقبلية. وفي نهاية أيار/ مايو 2023، أعلن باشينيان استعداد يريفان لـ"الاعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفيتية، بما يشمل قره باغ".وفي 19 سبتمبر/ أيلول 2023، شنت أذربيجان عملية عسكرية في قره باغ استمرت نحو يوم. ونتيجة لذلك، أعلن رئيس أذربيجان "استعادة البلاد لسلامتها الإقليمية"، وأعلنت السلطات الفعلية في الإقليم "الحل الذاتي" للجمهورية غير المعترف بها، وذلك ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.وبينت أنه من المقرر أن تتولى شركة أمريكية خاصة إدارة ممر النقل، وتحصل على 40% من الإيرادات، بينما ستحصل أرمينيا على 30% فقط.، كما نشر قوات أمريكية كبيرة في أرمينيا، وهو ما يعد تهديدا للأمن القومي وسيادة البلاد.

