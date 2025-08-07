عربي
بث مباشر... بوتين يجري محادثات مع محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين
خبير: احتمال توقيع باشينيان اتفاق سلام مع أذربيجان يعتبر خيانة لمصالح الشعب الأرميني
خبير: احتمال توقيع باشينيان اتفاق سلام مع أذربيجان يعتبر خيانة لمصالح الشعب الأرميني
خبير: احتمال توقيع باشينيان اتفاق سلام مع أذربيجان يعتبر خيانة لمصالح الشعب الأرميني

10:23 GMT 07.08.2025
© Sputnik . Aram Nersesyan / الانتقال إلى بنك الصورمتظاهرون يقتحمون مقر الحكومة الأرمينية، في العاصمة العاصمة الأرمينية يريفان، بعد توقيع رئيس الوزراء نيكول باشينيان، اتفاقا مع قادة أذربيجان وروسيا بشأن وقف الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ، 10 نوفمبر 2020
متظاهرون يقتحمون مقر الحكومة الأرمينية، في العاصمة العاصمة الأرمينية يريفان، بعد توقيع رئيس الوزراء نيكول باشينيان، اتفاقا مع قادة أذربيجان وروسيا بشأن وقف الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ، 10 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© Sputnik . Aram Nersesyan
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد مدير معهد التنمية الحكومية المعاصرة، ديميتري سولونيكوف، أن احتمال توقيع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على مذكرة تفاهم مع أذربيجان، يعد خيانة لمصالح الشعب الأرميني.
وأشار سولونيكوف في حديث لقناة "اَر تي" إلى أنه "يتم بحث توقيع هذه الاتفاقية بين أرمينيا وأذربيجان في الوقت الذي تمارس فيه السلطات الأرمينية ضغوطا على الكنيسة الأرمنية".

وأضاف: "هذا يقوض الأسس الأخلاقية والتاريخية لأرمينيا، لذا، بالنسبة لباشينيان، يمثل هذا أيضا تحديا خطرا، سيواجهه بكل جدية."

نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
أرمينيا تعلن عن عقد اجتماع بين باشينيان وترامب وعلييف في أمريكا
أمس, 06:14 GMT
وفي وقت سابق، أفادت صحف أمريكية أن ترامب سيعقد اجتماعا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في 8 أغسطس/ اَب الجاري، وبعد نتائجه، قد يعلن عن اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا.
وأعلن مجلس الوزراء الأرميني، أمس الأربعاء، عن اجتماع مرتقب سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بين باشينيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن ترامب سيستقبل يوم الجمعة المقبلة، باشينيان وعلييف، في البيت الأبيض، حيث قد يعلن الطرفان عن اتفاق سلام.
الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق أباد. 29 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
علييف: أذربيجان وأرمينيا تقتربان من توقيع معاهدة سلام
19 يوليو, 17:15 GMT
وفي يوليو/ تموز الماضي، قال علييف، في كلمته أمام منتدى الإعلام العالمي الثالث 2025، الذي استضافته مدينة شوشا في أذربيجان، إنه "من الممكن التوقيع على معاهدة سلام مع أرمينيا، فور حل مسألتين وهما تعديل دستور أرمينيا، وحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (حول إقليم قره باغ) .. أعتقد أننا قريبون جدا من توقيع معاهدة سلام".‏
وفي عام 2022، بدأت يريفان وباكو، بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مناقشة معاهدة سلام مستقبلية. وفي نهاية أيار/ مايو 2023، أعلن باشينيان استعداد يريفان لـ"الاعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفيتية، بما يشمل قره باغ".
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في جلسة للمجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في قازان، روسيا 29 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
إعلام إسباني: باشينيان يتخلى عن أراض لصالح مشروع أمريكي مدعوم بقوات خاصة
23 يوليو, 09:05 GMT
وفي 19 سبتمبر/ أيلول 2023، شنت أذربيجان عملية عسكرية في قره باغ استمرت نحو يوم. ونتيجة لذلك، أعلن رئيس أذربيجان "استعادة البلاد لسلامتها الإقليمية"، وأعلنت السلطات الفعلية في الإقليم "الحل الذاتي" للجمهورية غير المعترف بها، وذلك ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
وفي وقت سابق، ذكرت البوابة الإسبانية "بيريوديستا ديجيتال" أن باشينيان وافق على تأجير جزء من منطقة سيونيك الأرمنية للولايات المتحدة، حيث سيتم إنشاء ممر نقل يعرف باسم "جسر ترامب" بطول 42 كيلومترا، سيمر الممر عبر سيونيك الأرمنية ويربط أذربيجان بجيبها نخجوان.
وبينت أنه من المقرر أن تتولى شركة أمريكية خاصة إدارة ممر النقل، وتحصل على 40% من الإيرادات، بينما ستحصل أرمينيا على 30% فقط.، كما نشر قوات أمريكية كبيرة في أرمينيا، وهو ما يعد تهديدا للأمن القومي وسيادة البلاد.
