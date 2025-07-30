https://sarabic.ae/20250730/الخارجية-الروسية-موسكو-تأمل-أن-تدرك-باكو-ويريفان-مخاطر-تعميق-التعاون-مع-الناتو-1103194224.html
الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تدرك باكو ويريفان مخاطر تعميق التعاون مع الناتو
الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تدرك باكو ويريفان مخاطر تعميق التعاون مع الناتو
سبوتنيك عربي
تأمل روسيا أن تدرك باكو ويريفان مخاطر تعميق التعاون مع الناتو، فنهاية هذا الأمر معروفة، وفقًا لما صرحت به المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T12:11+0000
2025-07-30T12:11+0000
2025-07-30T12:11+0000
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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "نأمل أن تُدرك دول المنطقة، بما فيها أذربيجان وأرمينيا، مخاطر تفاقم الوضع وتعميق التعاون مع الناتو، لأن هذه مخاطر حقيقية، فالوضع يزداد سوءًا، والجميع يعلم نهاية هذا الوضع".ووفقا لها، فإن فيينا عليها التزام ثابت بالحفاظ على الحياد الأبدي، وعلقت على استعداد النمسا لمناقشة عضوية الناتو.وأشارت المتحدثة الرسمية إلى أن بند الحياد الأبدي مسجّل في المذكرة.وأوصحت أن "رئيس وزارة الخارجية النمساوية، من خلال الإدلاء بمثل هذه التصريحات، يهين سكان بلاده، الذين تؤيد الغالبية العظمى من مواطنيهم ، أكثر من 70 في المئة، الحفاظ على وضع عدم الانحياز".وبشأن تصريح ترامب إمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، قالت: "يدين الجانب الروسي بشدة أي دعوات لشن ضربات عسكرية لإزالة سوء الفهم والتناقضات المتعلقة بالطاقة النووية السلمية في جمهورية إيران الإسلامية. موقفنا هنا واضح تمامًا وثابت. لقد حذرنا مرارًا وتكرارًا من خطورة المغامرات العسكرية التي تشكل تهديدًا للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط".باحث في العلاقات الدولية: المواجهة مع الكنيسة ستؤدي حكما إلى سقوط رئيس وزراء أرمينيا
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أرمينيا, روسيا, العالم, أذربيجان, الناتو
أرمينيا, روسيا, العالم, أذربيجان, الناتو
الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تدرك باكو ويريفان مخاطر تعميق التعاون مع الناتو
تأمل روسيا أن تدرك باكو ويريفان مخاطر تعميق التعاون مع الناتو، فنهاية هذا الأمر معروفة، وفقًا لما صرحت به المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "نأمل أن تُدرك دول المنطقة، بما فيها أذربيجان وأرمينيا، مخاطر تفاقم الوضع وتعميق التعاون مع الناتو، لأن هذه مخاطر حقيقية، فالوضع يزداد سوءًا، والجميع يعلم نهاية هذا الوضع".
وكما أشارت زاخاروفا، أينما ظهر الناتو، تفرض المواجهة، وتزداد التوترات العسكرية، وينشأ "وضع طبيعي جديد" غربي مفروض.
ووفقا لها، فإن فيينا عليها التزام ثابت بالحفاظ على الحياد الأبدي، وعلقت على استعداد النمسا لمناقشة عضوية الناتو.
وقالت: "بادئ ذي بدء، لم ترث جمهورية النمسا الحديثة وضعا محايدا سواء من النمسا-المجر السابقة، أو حتى من ألمانيا النازية بعد الضم في عام 1938. لكن الوثيقة القانونية الدولية الرئيسية لسيادة النمسا بعد الحرب كانت معاهدة الدولة بشأن استعادة النمسا المستقلة والديمقراطية، والتي وقعها الاتحاد السوفييتي وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا في 15 مايو 1955، وسبقها مذكرة موسكو الموقعة في أبريل من العام نفسه، والتي عززت التزام النمسا بالحياد الدائم".
وأشارت المتحدثة الرسمية إلى أن بند الحياد الأبدي مسجّل في المذكرة.
وأوصحت أن "رئيس وزارة الخارجية النمساوية، من خلال الإدلاء بمثل هذه التصريحات، يهين سكان بلاده، الذين تؤيد الغالبية العظمى من مواطنيهم ، أكثر من 70 في المئة، الحفاظ على وضع عدم الانحياز".
وبشأن تصريح ترامب إمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، قالت: "يدين الجانب الروسي بشدة أي دعوات لشن ضربات عسكرية لإزالة سوء الفهم والتناقضات المتعلقة بالطاقة النووية السلمية في جمهورية إيران الإسلامية. موقفنا هنا واضح تمامًا وثابت. لقد حذرنا مرارًا وتكرارًا من خطورة المغامرات العسكرية التي تشكل تهديدًا للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط".