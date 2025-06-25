https://sarabic.ae/20250625/-خبير-في-الشأن-الدولي-هناك-محاولات-من-الغرب-لتحريض-أرمينيا-ضد-روسيا----1102067742.html
خبير في الشأن الدولي: هناك محاولات من الغرب لتحريض أرمينيا ضد روسيا
خبير في الشأن الدولي: هناك محاولات من الغرب لتحريض أرمينيا ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير والباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور إسكندر كفوري، بأن اعتقال رئيس الأساقفة باغرات غالستانيان، المعارض لسياسات رئيس الحكومة... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T19:14+0000
2025-06-25T19:14+0000
2025-06-25T19:14+0000
حصري
روسيا
أرمينيا
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ولفت كفوري في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "منطقة جنوب القوقاز هي منطقة حيوية ولطالما كانت مسرحا للنزاع بين الإمبراطوريات"، مضيفا إن "باشينيان يحاول منذ فترة طويلة نقل الصراع إلى منطقة أرمينيا وفتحها على مصراعها أمام مختبرات أمريكية ومختبرات للناتو لإجراء اختبارات على جميع أصناف الأمراض البيولوجية وغيرها كما فتح المنطقة أمام العسكريين الأمريكيين لإجراء مناورات".وشدد كفوري على "منع الكنيسة ما يسمى بالشذوذ الذي يدعو إليه الغرب"، كاشفا عن "محاولة للسيطرة على الكنيسة الشرعية الارتباطية في أوكرانيا بهدف إدخالها فيما يسمى حالات الشذوذ الذي يدعو إليها الغرب وبالتالي السيطرة على الشعب الأرمني".وفي السياق ذاته، أكد كفوري أن "الكنيسة لا يمكنها أن تسكت على ما يجري من أعمال شاذة تستهدف الشعب الارمني بكل مكوناته فكانت هذه المعارضة الشديدة".وختم، قائلا: "هناك معارضة قوية وكبيرة جدا ضد باشينيان الذي يقوم باتفاقات من تحت الطاولة بتوفيق من الغرب مع أذربيجان ومع تركيا".وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت الشرطة الأرمينية المطران باغرات غالستانيان، المعارض لسياسات رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، وتم اقتياده في سيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني الأرميني.وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأرمينية رئيس مجموعة الشركات "تاشير" رجل الأعمال الروسي والأرميني سامفيل كارابيتيان، الذي تعرض للملاحقة بعد تصريحاته الداعمة للكنيسة الرسولية الأرمنية المتهمة من قبل السلطات بأنها "تريد السيطرة على السلطة في البلاد".
https://sarabic.ae/20250625/خبير-حول-اعتقال-كارابيتيان-باشينيان-يسعى-للتقرب-من-الناتو-متجاهلا-الموقع-الجغرافي-لأرمينيا-1102061597.html
https://sarabic.ae/20250625/السلطات-الأرمينية-تعتقل-أعلى-رمز-ديني-في-البلاد-بتهمة-الانقلاب-على-السلطة-1102041853.html
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حصري, روسيا, أرمينيا
خبير في الشأن الدولي: هناك محاولات من الغرب لتحريض أرمينيا ضد روسيا
حصري
أفاد الخبير والباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور إسكندر كفوري، بأن اعتقال رئيس الأساقفة باغرات غالستانيان، المعارض لسياسات رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، "يأتي ضمن خطة غربية لإبعاد أرمينيا عن تحالفها التقليدي مع روسيا وتوجيهها نحو المحيط الغربي لتحريضها ضد جيرانها، خاصة روسيا".
ولفت كفوري في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "منطقة جنوب القوقاز هي منطقة حيوية ولطالما كانت مسرحا للنزاع بين الإمبراطوريات"، مضيفا إن "باشينيان يحاول منذ فترة طويلة نقل الصراع إلى منطقة أرمينيا وفتحها على مصراعها أمام مختبرات أمريكية ومختبرات للناتو لإجراء اختبارات على جميع أصناف الأمراض البيولوجية وغيرها كما فتح المنطقة أمام العسكريين الأمريكيين لإجراء مناورات".
وأكد أن "أرمينيا تقليديا وتاريخيا كانت دائما مع روسيا، خاصة أن هناك أكثر من قاعدة لروسيا لولاها كانت أرمينيا سقطت منذ زمن بعيد في يد تركيا".
وشدد كفوري على "منع الكنيسة ما يسمى بالشذوذ الذي يدعو إليه الغرب"، كاشفا عن "محاولة للسيطرة على الكنيسة الشرعية الارتباطية في أوكرانيا بهدف إدخالها فيما يسمى حالات الشذوذ الذي يدعو إليها الغرب وبالتالي السيطرة على الشعب الأرمني".
وفي السياق ذاته، أكد كفوري أن "الكنيسة لا يمكنها أن تسكت على ما يجري من أعمال شاذة تستهدف الشعب الارمني بكل مكوناته فكانت هذه المعارضة الشديدة".
وقال إن "باشينيان يسعى لإبعاد البطريرك وكل من يمثل حقيقة الكنيسة الأرمنية والإتيان بأشخاص لا علاقة لهم وإجلاسهم في هذه الكنيسة يكونوا أتباعا له"، مضيفا "كل من له علاقة مع روسيا يجري اعتقاله أو تصفيته".
وختم، قائلا: "هناك معارضة قوية وكبيرة جدا ضد باشينيان الذي يقوم باتفاقات من تحت الطاولة بتوفيق من الغرب مع أذربيجان ومع تركيا".
وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت الشرطة الأرمينية المطران باغرات غالستانيان
، المعارض لسياسات رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، وتم اقتياده في سيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني الأرميني.
وزعمت لجنة التحقيق الأرمينية، في بيان لها، أن حركة "النضال المقدس"، التي قادها غالستانيان، للمطالبة باستقالة باشينيان، في عام 2024، "تحضر لهجمات إرهابية والاستيلاء على السلطة".
وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأرمينية رئيس مجموعة الشركات "تاشير" رجل الأعمال الروسي والأرميني سامفيل كارابيتيان
، الذي تعرض للملاحقة بعد تصريحاته الداعمة للكنيسة الرسولية الأرمنية المتهمة من قبل السلطات بأنها "تريد السيطرة على السلطة في البلاد".