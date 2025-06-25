https://sarabic.ae/20250625/-خبير-في-الشأن-الدولي-هناك-محاولات-من-الغرب-لتحريض-أرمينيا-ضد-روسيا----1102067742.html

خبير في الشأن الدولي: هناك محاولات من الغرب لتحريض أرمينيا ضد روسيا

خبير في الشأن الدولي: هناك محاولات من الغرب لتحريض أرمينيا ضد روسيا

سبوتنيك عربي

أفاد الخبير والباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور إسكندر كفوري، بأن اعتقال رئيس الأساقفة باغرات غالستانيان، المعارض لسياسات رئيس الحكومة... 25.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-25T19:14+0000

2025-06-25T19:14+0000

2025-06-25T19:14+0000

حصري

روسيا

أرمينيا

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ولفت كفوري في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "منطقة جنوب القوقاز هي منطقة حيوية ولطالما كانت مسرحا للنزاع بين الإمبراطوريات"، مضيفا إن "باشينيان يحاول منذ فترة طويلة نقل الصراع إلى منطقة أرمينيا وفتحها على مصراعها أمام مختبرات أمريكية ومختبرات للناتو لإجراء اختبارات على جميع أصناف الأمراض البيولوجية وغيرها كما فتح المنطقة أمام العسكريين الأمريكيين لإجراء مناورات".وشدد كفوري على "منع الكنيسة ما يسمى بالشذوذ الذي يدعو إليه الغرب"، كاشفا عن "محاولة للسيطرة على الكنيسة الشرعية الارتباطية في أوكرانيا بهدف إدخالها فيما يسمى حالات الشذوذ الذي يدعو إليها الغرب وبالتالي السيطرة على الشعب الأرمني".وفي السياق ذاته، أكد كفوري أن "الكنيسة لا يمكنها أن تسكت على ما يجري من أعمال شاذة تستهدف الشعب الارمني بكل مكوناته فكانت هذه المعارضة الشديدة".وختم، قائلا: "هناك معارضة قوية وكبيرة جدا ضد باشينيان الذي يقوم باتفاقات من تحت الطاولة بتوفيق من الغرب مع أذربيجان ومع تركيا".وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت الشرطة الأرمينية المطران باغرات غالستانيان، المعارض لسياسات رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، وتم اقتياده في سيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني الأرميني.وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأرمينية رئيس مجموعة الشركات "تاشير" رجل الأعمال الروسي والأرميني سامفيل كارابيتيان، الذي تعرض للملاحقة بعد تصريحاته الداعمة للكنيسة الرسولية الأرمنية المتهمة من قبل السلطات بأنها "تريد السيطرة على السلطة في البلاد".

https://sarabic.ae/20250625/خبير-حول-اعتقال-كارابيتيان-باشينيان-يسعى-للتقرب-من-الناتو-متجاهلا-الموقع-الجغرافي-لأرمينيا-1102061597.html

https://sarabic.ae/20250625/السلطات-الأرمينية-تعتقل-أعلى-رمز-ديني-في-البلاد-بتهمة-الانقلاب-على-السلطة-1102041853.html

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