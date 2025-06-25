خبير في الشأن الدولي: هناك محاولات من الغرب لتحريض أرمينيا ضد روسيا

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بث مباشر.. أهم التطورات بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب هش
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل أنقذ ترامب إسرائيل من حرب استنزاف مع إيران بإعلان وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250625/-خبير-في-الشأن-الدولي-هناك-محاولات-من-الغرب-لتحريض-أرمينيا-ضد-روسيا----1102067742.html
خبير في الشأن الدولي: هناك محاولات من الغرب لتحريض أرمينيا ضد روسيا
خبير في الشأن الدولي: هناك محاولات من الغرب لتحريض أرمينيا ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير والباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور إسكندر كفوري، بأن اعتقال رئيس الأساقفة باغرات غالستانيان، المعارض لسياسات رئيس الحكومة... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T19:14+0000
2025-06-25T19:14+0000
حصري
روسيا
أرمينيا
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ولفت كفوري في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "منطقة جنوب القوقاز هي منطقة حيوية ولطالما كانت مسرحا للنزاع بين الإمبراطوريات"، مضيفا إن "باشينيان يحاول منذ فترة طويلة نقل الصراع إلى منطقة أرمينيا وفتحها على مصراعها أمام مختبرات أمريكية ومختبرات للناتو لإجراء اختبارات على جميع أصناف الأمراض البيولوجية وغيرها كما فتح المنطقة أمام العسكريين الأمريكيين لإجراء مناورات".وشدد كفوري على "منع الكنيسة ما يسمى بالشذوذ الذي يدعو إليه الغرب"، كاشفا عن "محاولة للسيطرة على الكنيسة الشرعية الارتباطية في أوكرانيا بهدف إدخالها فيما يسمى حالات الشذوذ الذي يدعو إليها الغرب وبالتالي السيطرة على الشعب الأرمني".وفي السياق ذاته، أكد كفوري أن "الكنيسة لا يمكنها أن تسكت على ما يجري من أعمال شاذة تستهدف الشعب الارمني بكل مكوناته فكانت هذه المعارضة الشديدة".وختم، قائلا: "هناك معارضة قوية وكبيرة جدا ضد باشينيان الذي يقوم باتفاقات من تحت الطاولة بتوفيق من الغرب مع أذربيجان ومع تركيا".وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت الشرطة الأرمينية المطران باغرات غالستانيان، المعارض لسياسات رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، وتم اقتياده في سيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني الأرميني.وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأرمينية رئيس مجموعة الشركات "تاشير" رجل الأعمال الروسي والأرميني سامفيل كارابيتيان، الذي تعرض للملاحقة بعد تصريحاته الداعمة للكنيسة الرسولية الأرمنية المتهمة من قبل السلطات بأنها "تريد السيطرة على السلطة في البلاد".
https://sarabic.ae/20250625/خبير-حول-اعتقال-كارابيتيان-باشينيان-يسعى-للتقرب-من-الناتو-متجاهلا-الموقع-الجغرافي-لأرمينيا-1102061597.html
https://sarabic.ae/20250625/السلطات-الأرمينية-تعتقل-أعلى-رمز-ديني-في-البلاد-بتهمة-الانقلاب-على-السلطة-1102041853.html
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حصري, روسيا, أرمينيا
حصري, روسيا, أرمينيا

خبير في الشأن الدولي: هناك محاولات من الغرب لتحريض أرمينيا ضد روسيا

19:14 GMT 25.06.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورضباط الشرطة يعتقلون أحد المشاركين في احتجاج للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان خارج مبنى الحكومة الأرمينية في يريفان، أرمينيا 7 أبريل 2021
ضباط الشرطة يعتقلون أحد المشاركين في احتجاج للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان خارج مبنى الحكومة الأرمينية في يريفان، أرمينيا 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
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حصري
أفاد الخبير والباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور إسكندر كفوري، بأن اعتقال رئيس الأساقفة باغرات غالستانيان، المعارض لسياسات رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، "يأتي ضمن خطة غربية لإبعاد أرمينيا عن تحالفها التقليدي مع روسيا وتوجيهها نحو المحيط الغربي لتحريضها ضد جيرانها، خاصة روسيا".
ولفت كفوري في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "منطقة جنوب القوقاز هي منطقة حيوية ولطالما كانت مسرحا للنزاع بين الإمبراطوريات"، مضيفا إن "باشينيان يحاول منذ فترة طويلة نقل الصراع إلى منطقة أرمينيا وفتحها على مصراعها أمام مختبرات أمريكية ومختبرات للناتو لإجراء اختبارات على جميع أصناف الأمراض البيولوجية وغيرها كما فتح المنطقة أمام العسكريين الأمريكيين لإجراء مناورات".

وأكد أن "أرمينيا تقليديا وتاريخيا كانت دائما مع روسيا، خاصة أن هناك أكثر من قاعدة لروسيا لولاها كانت أرمينيا سقطت منذ زمن بعيد في يد تركيا".

وشدد كفوري على "منع الكنيسة ما يسمى بالشذوذ الذي يدعو إليه الغرب"، كاشفا عن "محاولة للسيطرة على الكنيسة الشرعية الارتباطية في أوكرانيا بهدف إدخالها فيما يسمى حالات الشذوذ الذي يدعو إليها الغرب وبالتالي السيطرة على الشعب الأرمني".
رجل الأعمال الأرميني ورئيس مجموعة شركات تاشير، سامفيل كارابيتيان، - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
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16:48 GMT
وفي السياق ذاته، أكد كفوري أن "الكنيسة لا يمكنها أن تسكت على ما يجري من أعمال شاذة تستهدف الشعب الارمني بكل مكوناته فكانت هذه المعارضة الشديدة".

وقال إن "باشينيان يسعى لإبعاد البطريرك وكل من يمثل حقيقة الكنيسة الأرمنية والإتيان بأشخاص لا علاقة لهم وإجلاسهم في هذه الكنيسة يكونوا أتباعا له"، مضيفا "كل من له علاقة مع روسيا يجري اعتقاله أو تصفيته".

وختم، قائلا: "هناك معارضة قوية وكبيرة جدا ضد باشينيان الذي يقوم باتفاقات من تحت الطاولة بتوفيق من الغرب مع أذربيجان ومع تركيا".
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11:13 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت الشرطة الأرمينية المطران باغرات غالستانيان، المعارض لسياسات رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، وتم اقتياده في سيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني الأرميني.

وزعمت لجنة التحقيق الأرمينية، في بيان لها، أن حركة "النضال المقدس"، التي قادها غالستانيان، للمطالبة باستقالة باشينيان، في عام 2024، "تحضر لهجمات إرهابية والاستيلاء على السلطة".

وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأرمينية رئيس مجموعة الشركات "تاشير" رجل الأعمال الروسي والأرميني سامفيل كارابيتيان، الذي تعرض للملاحقة بعد تصريحاته الداعمة للكنيسة الرسولية الأرمنية المتهمة من قبل السلطات بأنها "تريد السيطرة على السلطة في البلاد".
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