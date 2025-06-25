https://sarabic.ae/20250625/السلطات-الأرمينية-تعتقل-أعلى-رمز-ديني-في-البلاد-بتهمة-الانقلاب-على-السلطة-1102041853.html
السلطات الأرمينية تعتقل أعلى رمز ديني في الكنيسة بمزاعم "الانقلاب على السلطة"
السلطات الأرمينية تعتقل أعلى رمز ديني في الكنيسة بمزاعم "الانقلاب على السلطة"
سبوتنيك عربي
اعتقلت الشرطة الأرمينية، اليوم الأربعاء، المطران باغرات غالستانيان، المعارض لسياسات رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، وتم اقتياده في سيارة تابعة لجهاز... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T11:13+0000
2025-06-25T11:13+0000
2025-06-25T11:49+0000
العالم
أرمينيا
نيكول باشينيان
احتجاجات
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وزعمت لجنة التحقيق الأرمينية، في بيان لها، أن حركة "النضال المقدس"، التي قادها غالستانيان، للمطالبة باستقالة باشينيان، في عام 2024، "تحضر لهجمات إرهابية والاستيلاء على السلطة".وتعليقا على الحدث، أعلن باشينيان عن "وجود خطة معارضة لتنفيذ انقلاب في البلاد"، وفي وقت لاحق، سخرت شخصيات معارضة أرمينية من هذه التصريحات.وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأرمينية رئيس مجموعة الشركات "تاشير" رجل الأعمال الروسي والأرميني سامفيل كارابيتيان، الذي تعرض للملاحقة بعد تصريحاته الداعمة للكنيسة الرسولية الأرمنية المتهمة من قبل السلطات بأنها "تريد السيطرة على السلطة في البلاد".ومن جهته، اعتبر رومان باباين، رئيس تحرير راديو "غوفوريت موسكفا"، أن "ما يحدث في أرمينيا، تحت حكم رئيس الوزراء نيكول باشينيان، جنون مطلق، ويعد انتهاكا صارخا على الحريات الدينية".
https://sarabic.ae/20250621/ممثل-رئيس-اتحاد-الأرمن-في-روسيا-اعتقال-سامفيل-كارابيتيان-في-أرمينيا-اضطهاد-سياسي-1101910104.html
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العالم, أرمينيا, نيكول باشينيان, احتجاجات
العالم, أرمينيا, نيكول باشينيان, احتجاجات
السلطات الأرمينية تعتقل أعلى رمز ديني في الكنيسة بمزاعم "الانقلاب على السلطة"
11:13 GMT 25.06.2025 (تم التحديث: 11:49 GMT 25.06.2025)
اعتقلت الشرطة الأرمينية، اليوم الأربعاء، المطران باغرات غالستانيان، المعارض لسياسات رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، وتم اقتياده في سيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني الأرميني.
وزعمت لجنة التحقيق الأرمينية، في بيان لها، أن حركة "النضال المقدس"، التي قادها غالستانيان، للمطالبة باستقالة باشينيان، في عام 2024، "تحضر لهجمات إرهابية والاستيلاء على السلطة".
ووجّهت اللجنة أيضا اتهامات إلى المطران غالستانيان، بأنه "ينوي مع أنصاره تشكيل نحو 200 مجموعة هجومية من عناصر سابقين في الجيش والشرطة".
وأجرت قوات الأمن الأرمينية، خلال الساعات الماضية، عمليات تفتيش في منازل أنصار حركة "النضال المقدس".
وتعليقا على الحدث، أعلن باشينيان
عن "وجود خطة معارضة لتنفيذ انقلاب في البلاد"، وفي وقت لاحق، سخرت شخصيات معارضة أرمينية من هذه التصريحات.
وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأرمينية رئيس مجموعة الشركات "تاشير" رجل الأعمال الروسي والأرميني سامفيل كارابيتيان
، الذي تعرض للملاحقة بعد تصريحاته الداعمة للكنيسة الرسولية الأرمنية المتهمة من قبل السلطات بأنها "تريد السيطرة على السلطة في البلاد".
ومن جهته، اعتبر رومان باباين، رئيس تحرير راديو "غوفوريت موسكفا"، أن "ما يحدث في أرمينيا، تحت حكم رئيس الوزراء نيكول باشينيان، جنون مطلق، ويعد انتهاكا صارخا على الحريات الدينية
".