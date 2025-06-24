https://sarabic.ae/20250624/مسؤول-في-حزب-الطاشناق-باشينيان-يستهدف-الرموز-الوطنية-لتقويض-العلاقات-الأرمنية-الروسية-1102011247.html
مسؤول في حزب "الطاشناق": باشينيان يستهدف الرموز الوطنية لتقويض العلاقات الأرمنية الروسية
مسؤول في حزب "الطاشناق": باشينيان يستهدف الرموز الوطنية لتقويض العلاقات الأرمنية الروسية
سبوتنيك عربي
اعتبر عضو اللجنة العالمية ومسؤول الشرق الأوسط في حزب "الطاشناق"، النائب هاغوب بقرادونيان، أن توقيف رجل الأعمال الأرمني، سامفيل كارابيتيان، "يتجاوز كونه مجرد... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T13:55+0000
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2025-06-24T13:55+0000
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشار بقرادونيان إلى "حملة منظمة تستهدف القيم الوطنية ورموز الاستقلال وصولا إلى الكنيسة الأرمنية، وكل من يدافع عنها"، مؤكدا أن "الكنيسة تبقى الرمز الأول والأهم للوحدة الأرمنية".ولفت بقرادونيان إلى أن "الحملة ضد الكنيسة والشخصيات المقربة منها تهدف لإضعاف كل من يتبنى مواقف وطنية نابعة من العلاقة التاريخية مع روسيا الاتحادية"، مشددا أن "هذه السياسات تنفذ من قبل رئيس الوزراء ومن حوله، وليس باسم الشعب الأرمني".وختم بقرادونيان، قائلا: "من يراهن على بقاء باشينيان هم قلة داخل أرمينيا وبعض حلفائه في الخارج، لكنهم سيصلون إلى قناعة بأن هذا الحكم لا يخدم حتى من يقف إلى جانبه".واعتقلت محكمة في يريفان، يوم أمس الجمعة، رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، حسبما أكد محاميه أرمين فيرويان للصحفيين خارج المحكمة.وأشار المحامي إلى أن الدفاع ينوي استئناف القرار والقتال من أجل الحقوق القانونية لكارابيتيان، مشدداً على أن هذا القرار يفتح الباب أمام اعتقال أي شخص دون مبرر.خبير سياسي لـ"سبوتنيك": اعتقال أرمينيا رجل الأعمال كارابيتيان بسبب دعمه للكنيسة مقلق ويثير الجدلمحكمة أرمينية تعتقل رئيس شركات "تاشير" سامفيل كارابيتيان
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https://sarabic.ae/20250623/باحث-في-الشؤون-الدبلوماسية-باشينيان-يحاول-السيطرة-على-الكنيسة-الأرمنية-1101970410.html
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حصري, أرمينيا, روسيا, لبنان, أخبار لبنان
حصري, أرمينيا, روسيا, لبنان, أخبار لبنان
مسؤول في حزب "الطاشناق": باشينيان يستهدف الرموز الوطنية لتقويض العلاقات الأرمنية الروسية
حصري
اعتبر عضو اللجنة العالمية ومسؤول الشرق الأوسط في حزب "الطاشناق"، النائب هاغوب بقرادونيان، أن توقيف رجل الأعمال الأرمني، سامفيل كارابيتيان، "يتجاوز كونه مجرد اعتقال، بل هو نتيجة لسياسة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، المناهضة لكل القيم الوطنية والسياسات التي اعتمدتها القيادات الأرمنية للحفاظ على وحدة الشعب الأرمني وأرمينيا الأم".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشار بقرادونيان إلى "حملة منظمة تستهدف القيم الوطنية ورموز الاستقلال وصولا إلى الكنيسة الأرمنية، وكل من يدافع عنها"، مؤكدا أن "الكنيسة تبقى الرمز الأول والأهم للوحدة الأرمنية".
ورأى بقرادونيان أن "استهداف باشينيان للرموز الوطنية، وهو الذي جاء ضمن "وهم الثورات الملونة"، لا يندرج ضمن قرار شخصي بل يأتي "تنفيذا لسياسات خارجية تهدف إلى تقويض العلاقات الأرمنية الروسية وضرب نفوذ وصداقات روسيا في المنطقة".
ولفت بقرادونيان إلى أن "الحملة ضد الكنيسة والشخصيات المقربة منها تهدف لإضعاف كل من يتبنى مواقف وطنية نابعة من العلاقة التاريخية مع روسيا الاتحادية"، مشددا أن "هذه السياسات تنفذ من قبل رئيس الوزراء ومن حوله، وليس باسم الشعب الأرمني".
وأشار إلى أن المستثمرين الأرمن لطالما دعموا أرمينيا، لكنهم باتوا مترددين في ظل سياسات باشينيان والقمع الذي يمارسه ضد المعارضين، معتبرًا أن "النظام الحاكم يتجه من السيء إلى الأسوأ ولا يتمتع بأي ديمقراطية منذ تولي باشينيان رئاسة الحكومة، إذ جاء بشعارات رنانة ويخدم في الواقع أجندات مناهضة لأرمينيا والشعب الأرمني".
وختم بقرادونيان، قائلا: "من يراهن على بقاء باشينيان هم قلة داخل أرمينيا وبعض حلفائه في الخارج، لكنهم سيصلون إلى قناعة بأن هذا الحكم لا يخدم حتى من يقف إلى جانبه".
واعتقلت محكمة في يريفان، يوم أمس الجمعة، رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان
، لمدة شهرين، حسبما أكد محاميه أرمين فيرويان للصحفيين خارج المحكمة.
وأوضح المحامي أن الاتهام الموجه إليه هو "الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة" وأن القبض على موكله تم من دون أي سبب قانوني واضح، واصفًا قرار المحكمة بـ"قمة العبث".
وأشار المحامي إلى أن الدفاع ينوي استئناف القرار والقتال من أجل الحقوق القانونية لكارابيتيان، مشدداً على أن هذا القرار يفتح الباب أمام اعتقال أي شخص دون مبرر.