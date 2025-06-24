https://sarabic.ae/20250624/مسؤول-في-حزب-الطاشناق-باشينيان-يستهدف-الرموز-الوطنية-لتقويض-العلاقات-الأرمنية-الروسية-1102011247.html

مسؤول في حزب "الطاشناق": باشينيان يستهدف الرموز الوطنية لتقويض العلاقات الأرمنية الروسية

مسؤول في حزب "الطاشناق": باشينيان يستهدف الرموز الوطنية لتقويض العلاقات الأرمنية الروسية

سبوتنيك عربي

اعتبر عضو اللجنة العالمية ومسؤول الشرق الأوسط في حزب "الطاشناق"، النائب هاغوب بقرادونيان، أن توقيف رجل الأعمال الأرمني، سامفيل كارابيتيان، "يتجاوز كونه مجرد... 24.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-24T13:55+0000

2025-06-24T13:55+0000

2025-06-24T13:55+0000

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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشار بقرادونيان إلى "حملة منظمة تستهدف القيم الوطنية ورموز الاستقلال وصولا إلى الكنيسة الأرمنية، وكل من يدافع عنها"، مؤكدا أن "الكنيسة تبقى الرمز الأول والأهم للوحدة الأرمنية".ولفت بقرادونيان إلى أن "الحملة ضد الكنيسة والشخصيات المقربة منها تهدف لإضعاف كل من يتبنى مواقف وطنية نابعة من العلاقة التاريخية مع روسيا الاتحادية"، مشددا أن "هذه السياسات تنفذ من قبل رئيس الوزراء ومن حوله، وليس باسم الشعب الأرمني".وختم بقرادونيان، قائلا: "من يراهن على بقاء باشينيان هم قلة داخل أرمينيا وبعض حلفائه في الخارج، لكنهم سيصلون إلى قناعة بأن هذا الحكم لا يخدم حتى من يقف إلى جانبه".واعتقلت محكمة في يريفان، يوم أمس الجمعة، رجل الأعمال ورئيس مجموعة شركات "تاشير"، سامفيل كارابيتيان، لمدة شهرين، حسبما أكد محاميه أرمين فيرويان للصحفيين خارج المحكمة.وأشار المحامي إلى أن الدفاع ينوي استئناف القرار والقتال من أجل الحقوق القانونية لكارابيتيان، مشدداً على أن هذا القرار يفتح الباب أمام اعتقال أي شخص دون مبرر.خبير سياسي لـ"سبوتنيك": اعتقال أرمينيا رجل الأعمال كارابيتيان بسبب دعمه للكنيسة مقلق ويثير الجدلمحكمة أرمينية تعتقل رئيس شركات "تاشير" سامفيل كارابيتيان

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https://sarabic.ae/20250623/باحث-في-الشؤون-الدبلوماسية-باشينيان-يحاول-السيطرة-على-الكنيسة-الأرمنية-1101970410.html

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