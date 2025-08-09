الخارجية الروسية تعلق على لقاء رئيسي أرمينيا وأذربيجان في أمريكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250809/الخارجية-الروسية-تعلق-على-لقاء-رئيسي-أرمينيا-وأذربيجان-في-أمريكا----عاجل-1103548198.html
الخارجية الروسية تعلق على لقاء رئيسي أرمينيا وأذربيجان في أمريكا
الخارجية الروسية تعلق على لقاء رئيسي أرمينيا وأذربيجان في أمريكا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن اجتماع الرئيسين الأرميني والأذربيجاني في الولايات المتحدة يستحق تقييما إيجابيا، إلا أن مشاركة... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T14:08+0000
2025-08-09T14:31+0000
روسيا
أرمينيا
أذربيجان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وأضافت أن الخيار الأمثل لحل مشاكل جنوب القوقاز هو إيجاد وتطبيق حلول تطورها دول المنطقة نفسها بدعم من جيرانها - روسيا وإيران وتركيا.وأشارت زاخاروفا إلى أن "مشاركة جهات فاعلة من خارج المنطقة ينبغي أن تعزز أجندة السلام، لا أن تسبب صعوبات إضافية وخطوط فاصلة. نود أن نتجنب التجربة المؤلمة للمساعدات الغربية في حل النزاعات في الشرق الأوسط".وفي هذا الصدد، لا تزال الاتفاقيات الثلاثية بمشاركة روسيا، والتي لم ينسحب منها أي من الجانبين، ذات أهمية. ومن المهم أيضا مراعاة عامل عضوية أرمينيا في المجال الجمركي الموحد للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم نقل البضائع العابرة عبر أراضي الجمهورية.وأشارت الدبلوماسية إلى أن توقيع اتفاقية السلام ودخولها حيز النفاذ، وإقامة علاقات دولية بين أذربيجان وأرمينيا، سيكون لهما أهمية بالغة في إرساء السلام بين جمهوريتي جنوب القوقاز.واختتمت زاخاروفا قائلة: "يجب دمج المصالحة بين البلدين في السياق الإقليمي، وأن تقوم على توازن المصالح والاحترام المطلق لأولويات الطرفين والدول المجاورة".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، بأن أمريكا "نجحت أخيرا في تحقيق السلام" بين أرمينيا وأذربيجان، وبموجب اتفاق السلام الثنائي، سيُعيد البلدان فتح التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية.وتابع: "تلتزم دولتا أرمينيا وأذربيجان بوقف جميع أشكال القتال إلى الأبد، وفتح التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية، واحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيه".وأضاف الرئيس الأمريكي، بأن الإعلان الجديد بين أرمينيا وأذربيجان سيسمح للأخيرة بالوصول إلى إقليم ناخيتشيفان التابع لها، مع الاحترام الكامل لسيادة أرمينيا.
https://sarabic.ae/20250809/إيران-ترحب-باتفاق-السلام-بين-أرمينيا-وأذربيجان-وتحذر-من-التدخل-الأجنبي-1103533422.html
أرمينيا
أذربيجان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أرمينيا, أذربيجان
روسيا, أرمينيا, أذربيجان

الخارجية الروسية تعلق على لقاء رئيسي أرمينيا وأذربيجان في أمريكا

14:08 GMT 09.08.2025 (تم التحديث: 14:31 GMT 09.08.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن اجتماع الرئيسين الأرميني والأذربيجاني في الولايات المتحدة يستحق تقييما إيجابيا، إلا أن مشاركة جهات فاعلة من خارج المنطقة لا ينبغي أن تسبب صعوبات إضافية.
وأضافت أن الخيار الأمثل لحل مشاكل جنوب القوقاز هو إيجاد وتطبيق حلول تطورها دول المنطقة نفسها بدعم من جيرانها - روسيا وإيران وتركيا.
وأشارت زاخاروفا إلى أن "مشاركة جهات فاعلة من خارج المنطقة ينبغي أن تعزز أجندة السلام، لا أن تسبب صعوبات إضافية وخطوط فاصلة. نود أن نتجنب التجربة المؤلمة للمساعدات الغربية في حل النزاعات في الشرق الأوسط".

وأضافت زاخاروفا أن موسكو ستحلل أيضا تصريحات واشنطن بشأن فتح الاتصالات الإقليمية.

وفي هذا الصدد، لا تزال الاتفاقيات الثلاثية بمشاركة روسيا، والتي لم ينسحب منها أي من الجانبين، ذات أهمية. ومن المهم أيضا مراعاة عامل عضوية أرمينيا في المجال الجمركي الموحد للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم نقل البضائع العابرة عبر أراضي الجمهورية.
وأشارت الدبلوماسية إلى أن توقيع اتفاقية السلام ودخولها حيز النفاذ، وإقامة علاقات دولية بين أذربيجان وأرمينيا، سيكون لهما أهمية بالغة في إرساء السلام بين جمهوريتي جنوب القوقاز.
الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، يتحدث خلال حفل توقيع ثلاثي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في غرفة الطعام الرسمية بالبيت الأبيض، واشنطن، 8 أغسطس/آب 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
إيران ترحب باتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان وتحذر من التدخل الأجنبي
07:29 GMT
واختتمت زاخاروفا قائلة: "يجب دمج المصالحة بين البلدين في السياق الإقليمي، وأن تقوم على توازن المصالح والاحترام المطلق لأولويات الطرفين والدول المجاورة".
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، بأن أمريكا "نجحت أخيرا في تحقيق السلام" بين أرمينيا وأذربيجان، وبموجب اتفاق السلام الثنائي، سيُعيد البلدان فتح التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية.
وقال ترامب في حفل التوقيع مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في البيت الأبيض: "بهذا الاتفاق، نجحنا أخيرا في تحقيق السلام، وغادرنا للتو المكتب البيضاوي، حيث وقعنا وثائق ضخمة وعناصر بالغة الأهمية للاتفاق".
وتابع: "تلتزم دولتا أرمينيا وأذربيجان بوقف جميع أشكال القتال إلى الأبد، وفتح التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية، واحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيه".
وأضاف الرئيس الأمريكي، بأن الإعلان الجديد بين أرمينيا وأذربيجان سيسمح للأخيرة بالوصول إلى إقليم ناخيتشيفان التابع لها، مع الاحترام الكامل لسيادة أرمينيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала