https://sarabic.ae/20250809/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يرحب-بالتوصل-إلى-اتفاق-سلام-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1103557266.html
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان
سبوتنيك عربي
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، بالإعلان المشترك الشامل الموقع بين أرمينيا وأذربيجان، معتبرا إياه محطة مهمة في تطبيع العلاقات بين... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T20:22+0000
2025-08-09T20:22+0000
2025-08-09T20:22+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أرمينيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096917853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6bf637113949e93ae368bcf85cee9aa.jpg
وكتب غوتيريش على حسابه في منصة "إكس": "أرحب بالإعلان المشترك الشامل الذي وقعه يوم الجمعة الرئيس (الأذربيجاني) إلهام علييف ورئيس الوزراء (الأرميني) نيكول باشينيان، إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتباره محطة مهمة في تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان".وقال ترامب على هامش توقيع الإعلان المشترك أمس: "هذا اتفاق سلام ووقف إطلاق نار. لقد اتفقنا على أنهم سيتعاونون بنشاط مع بعضهم البعض ومع الولايات المتحدة".وفي عام 2022، بدأت يريفان وباكو، بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مناقشة معاهدة سلام مستقبلية. وفي نهاية أيار/مايو 2023، أعلن باشينيان استعداد يريفان للاعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفيتية، بما يشتمل على إقليم قره باغ المتنازع عليه بين البلدين.وفي حزيران/يونيو، صرّح السفير الروسي في يريفان، سيرغي كوبيركين، بأن موسكو تقترح تنظيم توقيع اتفاقية السلام الأرمنية الأذربيجانية على المنصة الروسية.
https://sarabic.ae/20250809/إيران-ترحب-باتفاق-السلام-بين-أرمينيا-وأذربيجان-وتحذر-من-التدخل-الأجنبي-1103533422.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096917853_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a39335c84ea1c2b3b6ae52a86162dc1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أرمينيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أرمينيا
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، بالإعلان المشترك الشامل الموقع بين أرمينيا وأذربيجان، معتبرا إياه محطة مهمة في تطبيع العلاقات بين البلدين.
وكتب غوتيريش على حسابه في منصة "إكس": "أرحب بالإعلان المشترك الشامل الذي وقعه يوم الجمعة الرئيس (الأذربيجاني) إلهام علييف ورئيس الوزراء (الأرميني) نيكول باشينيان، إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتباره محطة مهمة في تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان".
ووقّع زعماء الولايات المتحدة وأرمينيا وأذربيجان إعلانا مشتركا أمس الجمعة في البيت الأبيض بشأن تسوية سلمية للنزاع بين يريفان وباكو.
وقال ترامب على هامش توقيع الإعلان المشترك أمس: "هذا اتفاق سلام ووقف إطلاق نار. لقد اتفقنا على أنهم سيتعاونون بنشاط مع بعضهم البعض ومع الولايات المتحدة".
وفي عام 2022، بدأت يريفان وباكو، بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مناقشة معاهدة سلام مستقبلية. وفي نهاية أيار/مايو 2023، أعلن باشينيان استعداد يريفان للاعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفيتية، بما يشتمل على إقليم قره باغ المتنازع عليه بين البلدين.
وفي 19 أيلول/سبتمبر 2023، شنت أذربيجان عملية عسكرية في إقليم قره باغ. ونتيجةً لذلك، أعلن رئيس أذربيجان استعادة البلاد لسلامتها الإقليمية، وأعلنت السلطات الفعلية في الإقليم "الحل الذاتي" للجمهورية غير المعترف بها، وذلك اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير 2024.
وفي حزيران/يونيو، صرّح السفير الروسي في يريفان، سيرغي كوبيركين، بأن موسكو تقترح تنظيم توقيع اتفاقية السلام الأرمنية الأذربيجانية على المنصة الروسية.