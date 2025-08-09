عربي
أمساليوم
بث مباشر
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، بالإعلان المشترك الشامل الموقع بين أرمينيا وأذربيجان، معتبرا إياه محطة مهمة في تطبيع العلاقات بين البلدين.
وكتب غوتيريش على حسابه في منصة "إكس": "أرحب بالإعلان المشترك الشامل الذي وقعه يوم الجمعة الرئيس (الأذربيجاني) إلهام علييف ورئيس الوزراء (الأرميني) نيكول باشينيان، إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتباره محطة مهمة في تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان".
ووقّع زعماء الولايات المتحدة وأرمينيا وأذربيجان إعلانا مشتركا أمس الجمعة في البيت الأبيض بشأن تسوية سلمية للنزاع بين يريفان وباكو.
وقال ترامب على هامش توقيع الإعلان المشترك أمس: "هذا اتفاق سلام ووقف إطلاق نار. لقد اتفقنا على أنهم سيتعاونون بنشاط مع بعضهم البعض ومع الولايات المتحدة".
الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، يتحدث خلال حفل توقيع ثلاثي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في غرفة الطعام الرسمية بالبيت الأبيض، واشنطن، 8 أغسطس/آب 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
إيران ترحب باتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان وتحذر من التدخل الأجنبي
07:29 GMT
وفي عام 2022، بدأت يريفان وباكو، بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مناقشة معاهدة سلام مستقبلية. وفي نهاية أيار/مايو 2023، أعلن باشينيان استعداد يريفان للاعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفيتية، بما يشتمل على إقليم قره باغ المتنازع عليه بين البلدين.
وفي 19 أيلول/سبتمبر 2023، شنت أذربيجان عملية عسكرية في إقليم قره باغ. ونتيجةً لذلك، أعلن رئيس أذربيجان استعادة البلاد لسلامتها الإقليمية، وأعلنت السلطات الفعلية في الإقليم "الحل الذاتي" للجمهورية غير المعترف بها، وذلك اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير 2024.
وفي حزيران/يونيو، صرّح السفير الروسي في يريفان، سيرغي كوبيركين، بأن موسكو تقترح تنظيم توقيع اتفاقية السلام الأرمنية الأذربيجانية على المنصة الروسية.
