ريابكوف عن اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب: نأمل أن يعطي زخما لتطبيع العلاقات

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
ريابكوف عن اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب: نأمل أن يعطي زخما لتطبيع العلاقات
ريابكوف عن اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب: نأمل أن يعطي زخما لتطبيع العلاقات
ريابكوف عن اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب: نأمل أن يعطي زخما لتطبيع العلاقات

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو تأمل أن تعطي القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب زخما لتطبيع العلاقات الثنائية بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية.
موسكو –سبوتنيك. وقال ريابكوف في حديث لصحيفة "إزفستيا " الروسية، "نأمل أن يعطي اللقاء المرتقب على أعلى المستويات زخمًا لتطبيع العلاقات الثنائية، والذي من شأنه أن يتيح بتحريك حل بعض القضايا، مثل (استئناف الرحلات الجوية). على الرغم أنه من الواضح أن الزعيمين سيُركزان على مواضيع مختلفة تمامًا".
هذا، وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أفادا في وقت سابق، بأن فلاديمير بوتين ودونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أغسطس/ آب. وبحسب مساعد الزعيم الروسي يوري أوشاكوف، فإن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيفن ويتكوف، خلال زيارته لروسيا ذكر في الكرملين خيار عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وفلاديمير زيلينسكي، لكن الجانب الروسي تركه دون تعليق، واقترح التركيز على التحضير لقمة ثنائية.
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
صحيفة أمريكية: بوتين منتصر أيا كانت نتائج قمة ألاسكا
13:27 GMT
وذكر بوتين، يوم الخميس الماضي، أن اجتماعه مع زيلينسكي ممكن، لكن يجب تهيئة الظروف لمثل هذه المفاوضات، التي لا تزال بعيدة المنال، وقال زيلينسكي نفسه، قبيل اللقاء بين بوتين وترامب، إنه لن يقدم تنازلات فيما يخص الأراضي.
