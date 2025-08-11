https://sarabic.ae/20250811/ريابكوف-عن-اللقاء-المرتقب-بين-بوتين-وترامب-نأمل-أن-يعطي-زخما-لتطبيع-العلاقات-1103620990.html
ريابكوف عن اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب: نأمل أن يعطي زخما لتطبيع العلاقات
ريابكوف عن اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب: نأمل أن يعطي زخما لتطبيع العلاقات
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو تأمل أن تعطي القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب
موسكو –سبوتنيك. وقال ريابكوف في حديث لصحيفة "إزفستيا " الروسية، "نأمل أن يعطي اللقاء المرتقب على أعلى المستويات زخمًا لتطبيع العلاقات الثنائية، والذي من شأنه أن يتيح بتحريك حل بعض القضايا، مثل (استئناف الرحلات الجوية). على الرغم أنه من الواضح أن الزعيمين سيُركزان على مواضيع مختلفة تمامًا".هذا، وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أفادا في وقت سابق، بأن فلاديمير بوتين ودونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أغسطس/ آب. وبحسب مساعد الزعيم الروسي يوري أوشاكوف، فإن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيفن ويتكوف، خلال زيارته لروسيا ذكر في الكرملين خيار عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وفلاديمير زيلينسكي، لكن الجانب الروسي تركه دون تعليق، واقترح التركيز على التحضير لقمة ثنائية.وذكر بوتين، يوم الخميس الماضي، أن اجتماعه مع زيلينسكي ممكن، لكن يجب تهيئة الظروف لمثل هذه المفاوضات، التي لا تزال بعيدة المنال، وقال زيلينسكي نفسه، قبيل اللقاء بين بوتين وترامب، إنه لن يقدم تنازلات فيما يخص الأراضي.
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو تأمل أن تعطي القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب زخما لتطبيع العلاقات الثنائية بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية.
موسكو –سبوتنيك. وقال ريابكوف في حديث لصحيفة "إزفستيا " الروسية، "نأمل أن يعطي اللقاء المرتقب على أعلى المستويات زخمًا لتطبيع العلاقات الثنائية، والذي من شأنه أن يتيح بتحريك حل بعض القضايا
، مثل (استئناف الرحلات الجوية). على الرغم أنه من الواضح أن الزعيمين سيُركزان على مواضيع مختلفة تمامًا".
هذا، وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أفادا في وقت سابق، بأن فلاديمير بوتين ودونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أغسطس/ آب. وبحسب مساعد الزعيم الروسي يوري أوشاكوف، فإن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيفن ويتكوف، خلال زيارته لروسيا ذكر في الكرملين خيار عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وفلاديمير زيلينسكي، لكن الجانب الروسي تركه دون تعليق، واقترح التركيز على التحضير لقمة ثنائية.
وذكر بوتين، يوم الخميس الماضي، أن اجتماعه مع زيلينسكي ممكن، لكن يجب تهيئة الظروف لمثل هذه المفاوضات، التي لا تزال بعيدة المنال، وقال زيلينسكي نفسه، قبيل اللقاء بين بوتين وترامب، إنه لن يقدم تنازلات فيما يخص الأراضي.