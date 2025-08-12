عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
المجر: أوروبا ستكون خارج التسوية الأوكرانية إذا لم تتفاوض مباشرة مع روسيا
المجر: أوروبا ستكون خارج التسوية الأوكرانية إذا لم تتفاوض مباشرة مع روسيا
المجر: أوروبا ستكون خارج التسوية الأوكرانية إذا لم تتفاوض مباشرة مع روسيا

14:11 GMT 12.08.2025
ذكر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الدول الأوروبية ستكون خارج التسوية الأوكرانية إذا لم تتفاوض مباشرة مع روسيا.
وأضاف أوربان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "إذا لم تتفاوض أوروبا مباشرة مع روسيا، فستعقد موسكو وواشنطن صفقة فوق رؤوسنا".

في وقت سابق من اليوم، أشار أوربان في رسالة فيديو على فيسبوك (المحظور في روسيا لأنشطته المتطرفة)، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي أظهرت ضعفها وعجزها في سعيها لوضع شروط على روسيا والولايات المتحدة.

وعلق رئيس الوزراء المجري على بيان قادة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، الذي تعهدوا فيه بمواصلة تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي لكييف، وفرض عقوبات على روسيا. ولم تؤيد بودابست هذه الوثيقة.
وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أفادا في وقت سابق، بأن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، سيلتقيان في ألاسكا في 15 أغسطس/ آب الجاري. وبحسب يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، فإن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ذكر خلال زيارته لروسيا في الكرملين، خيار عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وفلاديمير زيلينسكي، لكن الجانب الروسي ترك الاقتراح دون تعليق، واقترح التركيز على التحضير لقمة ثنائية.
وذكر الرئيس بوتين، يوم الخميس الماضي، أن اجتماعه مع زيلينسكي ممكن، لكن يجب تهيئة الظروف لمثل هذه المفاوضات، التي لا تزال بعيدة المنال.
