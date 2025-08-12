https://sarabic.ae/20250812/الرئيس-الصربي-بلغراد-لن-تفرض-عقوبات-ولن-تغير-سياستها-تجاه-روسيا-1103639540.html
الرئيس الصربي: بلغراد لن تفرض عقوبات ولن تغير سياستها تجاه روسيا
ذكر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الثلاثاء، أن صربيا لن تغير موقفها تجاه روسيا، ولن تفرض عقوبات ولن تغير سياستها تجاه روسيا.
وأضاف فوتشيتش في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، ردا على المعلومات التي تفيد بأن رئيس الوزراء الصربي، تحت ضغط من الغرب، يخطط لإقالة عدد من السياسيين الموالين لروسيا: "صربيا لن تغير موقفها ولن تغيره، ولن تفرض عقوبات ولن تغير سياستها. هذا كله هراء. لا أفهم من يحتاج إلى هذا ومن يختلقه".وأشار فوتشيتش إلى أن منظمي الحدث في الصين طلبوا منه حضور عشاء لزعماء العالم في بكين في الثالث من سبتمبر/أيلول، لكنهم لم يكشفوا عن هوية الأشخاص الذين سيحضرون العشاء على وجه التحديد.الدوما: على أوكرانيا أن تتقبل الخسارة ورغبة الشعب بالعيش في وطنه التاريخي روسيا
وأضاف فوتشيتش في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، ردا على المعلومات التي تفيد بأن رئيس الوزراء الصربي، تحت ضغط من الغرب، يخطط لإقالة عدد من السياسيين الموالين لروسيا: "صربيا لن تغير موقفها ولن تغيره، ولن تفرض عقوبات ولن تغير سياستها. هذا كله هراء. لا أفهم من يحتاج إلى هذا ومن يختلقه".
وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، يوم 3 أغسطس/ آب الجاري، عن إمكانية عقد اجتماع في الصين مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصين في الوقت ذاته.
وأضاف فوتشيتش لسكان محليين خلال زيارة لقرية بانستول شمالي البلاد، بثتها وكالة "تانيوغ": "سأكون في الصين من 1 إلى 6 سبتمبر، لمدة خمسة أيام. قيل لي إن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سيزورها على الأرجح، وربما أقابله. سمعت أن ترامب قد يزورها، لكنني لست متأكدًا".
وأشار فوتشيتش إلى أن منظمي الحدث في الصين طلبوا منه حضور عشاء لزعماء العالم في بكين في الثالث من سبتمبر/أيلول، لكنهم لم يكشفوا عن هوية الأشخاص الذين سيحضرون العشاء على وجه التحديد.