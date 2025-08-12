عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وقال جيان، في بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، بشأن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، المقرر انعقادها في 15 أغسطس/ آب الجاري، إن "الصين تدعم جميع الجهود، التي تسهم في التسوية السلمية للأزمة، وترحب بالتفاعل بين روسيا والولايات المتحدة، وتحسين العلاقات بين الطرفين، ودفع الجهود لتحقيق تسوية سياسية فعالة للأزمة الأوكرانية".وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، يوم 24 يوليو/ تموز الماضي، في مؤتمر صحفي، عن أمل بكين في أن "تواصل موسكو وكييف، جهودهما لحل الأزمة سياسيا، وأن تواصلا العمل على تهدئة الوضع".وقال جيا كون، ردا على طلب وكالة "سبوتنيك"، التعليق على نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول: "الصين تدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز السلام وتأمل أن تواصل كل الأطراف بذل الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة ومواصلة المساعدة بشكل مشترك في تخفيف الوضع".يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، من المقرر أن يعقدا لقاء في ألاسكا، يوم 15 أغسطس/ آب الجاري، ويبحثا في تسوية النزاع الأوكراني.
الخارجية الصينية: بكين تدعم جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا

11:24 GMT 12.08.2025
© Photo / Turkish Foreign Ministryانطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
© Photo / Turkish Foreign Ministry
تابعنا عبر
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، عن دعم بلاده لجميع الجهود المبذولة، التي تسهم في التوصل إلى تسوية سلمية للصراع بأوكرانيا، مشيرًا إلى ترحيب بكين بالتفاعل بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال جيان، في بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، بشأن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، المقرر انعقادها في 15 أغسطس/ آب الجاري، إن "الصين تدعم جميع الجهود، التي تسهم في التسوية السلمية للأزمة، وترحب بالتفاعل بين روسيا والولايات المتحدة، وتحسين العلاقات بين الطرفين، ودفع الجهود لتحقيق تسوية سياسية فعالة للأزمة الأوكرانية".
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، يوم 24 يوليو/ تموز الماضي، في مؤتمر صحفي، عن أمل بكين في أن "تواصل موسكو وكييف، جهودهما لحل الأزمة سياسيا، وأن تواصلا العمل على تهدئة الوضع".
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
باحث: لقاء بوتين وترامب يجعل الأخير قادرا على الإيفاء بوعده وإنهاء الصراع في أوكرانيا
11:03 GMT
وقال جيا كون، ردا على طلب وكالة "سبوتنيك"، التعليق على نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول: "الصين تدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز السلام وتأمل أن تواصل كل الأطراف بذل الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة ومواصلة المساعدة بشكل مشترك في تخفيف الوضع".

وأكد أن "الجانب الصيني يرحب بالجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف، وكذلك بالتوافق الذي تم التوصل إليه بشأن القضايا الإنسانية، مثل تبادل الأسرى".

يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، من المقرر أن يعقدا لقاء في ألاسكا، يوم 15 أغسطس/ آب الجاري، ويبحثا في تسوية النزاع الأوكراني.
