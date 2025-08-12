https://sarabic.ae/20250812/الخارجية-الصينية-بكين-تدعم-جميع-الجهود-المبذولة-للتوصل-إلى-تسوية-سلمية-للصراع-في-أوكرانيا-1103632183.html

الخارجية الصينية: بكين تدعم جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا

وقال جيان، في بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، بشأن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، المقرر انعقادها في 15 أغسطس/ آب الجاري، إن "الصين تدعم جميع الجهود، التي تسهم في التسوية السلمية للأزمة، وترحب بالتفاعل بين روسيا والولايات المتحدة، وتحسين العلاقات بين الطرفين، ودفع الجهود لتحقيق تسوية سياسية فعالة للأزمة الأوكرانية".وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، يوم 24 يوليو/ تموز الماضي، في مؤتمر صحفي، عن أمل بكين في أن "تواصل موسكو وكييف، جهودهما لحل الأزمة سياسيا، وأن تواصلا العمل على تهدئة الوضع".وقال جيا كون، ردا على طلب وكالة "سبوتنيك"، التعليق على نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول: "الصين تدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز السلام وتأمل أن تواصل كل الأطراف بذل الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة ومواصلة المساعدة بشكل مشترك في تخفيف الوضع".يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، من المقرر أن يعقدا لقاء في ألاسكا، يوم 15 أغسطس/ آب الجاري، ويبحثا في تسوية النزاع الأوكراني.

