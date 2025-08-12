https://sarabic.ae/20250812/الدوما-على-أوكرانيا-أن-تتقبل-الخسارة-ورغبة-الشعب-بالعيش-في-وطنه-التاريخي-روسيا-1103627450.html
الدوما: على أوكرانيا أن تتقبل الخسارة ورغبة الشعب بالعيش في وطنه التاريخي روسيا
أفاد النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أنه "ينبغي على أوكرانيا أن تتصالح مع فقدان الأراضي ورغبة الشعب في العيش في وطنه التاريخي... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T08:36+0000
2025-08-12T08:36+0000
2025-08-12T08:48+0000
وأضاف شيريميت لوكالة "سبوتنيك"، أنه "على الرغم من أن هدوء دونالد ترامب، اليوم لا يروق لقيادة عدد من الدول الأوروبية ونظام كييف، إلا أن الرئيس الأمريكي صادق للغاية في تقييمه للوضع داخل المجتمع الأوكراني، الذي سئم من ديكتاتورية زيلينسكي. على أوكرانيا أن تقبل بانضمام الأراضي وعودة السكان إلى وطنهم التاريخي في روسيا. لا خيار آخر أمام أوكرانيا".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، بأن 88% من الأوكرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق لحل النزاع مع روسيا.يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، من المقرر أن يعقدا لقاء في ألاسكا، يوم 15 أغسطس/ آب الجاري، ويبحثا في تسوية النزاع الأوكراني.
08:36 GMT 12.08.2025 (تم التحديث: 08:48 GMT 12.08.2025)
أفاد النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أنه "ينبغي على أوكرانيا أن تتصالح مع فقدان الأراضي ورغبة الشعب في العيش في وطنه التاريخي في روسيا".
وأضاف شيريميت لوكالة "سبوتنيك"، أنه "على الرغم من أن هدوء دونالد ترامب، اليوم لا يروق لقيادة عدد من الدول الأوروبية ونظام كييف، إلا أن الرئيس الأمريكي صادق للغاية في تقييمه للوضع داخل المجتمع الأوكراني، الذي سئم من ديكتاتورية زيلينسكي. على أوكرانيا أن تقبل بانضمام الأراضي وعودة السكان إلى وطنهم التاريخي في روسيا. لا خيار آخر أمام أوكرانيا".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن "غالبية المجتمع الأوكراني اعترفت منذ فترة طويلة بأن القرم ومناطق أخرى هي أراضٍ روسية، ولا أحد يعتقد في عودتها إلى أوكرانيا".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، بأن 88% من الأوكرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق لحل النزاع مع روسيا.
في الوقت نفسه، صرح فلاديمير زيلينسكي، قبيل اجتماع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "لن يقدم تنازلات إقليمية، مستشهدا بالدستور الأوكراني"، على حد زعمه.
يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، من المقرر أن يعقدا لقاء في ألاسكا، يوم 15 أغسطس/ آب الجاري، ويبحثا في تسوية النزاع الأوكراني.