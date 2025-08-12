https://sarabic.ae/20250812/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-يزور-بيونغ-يانغ-منتصف-الشهر-الجاري--1103624358.html

رئيس مجلس الدوما الروسي يزور بيونغ يانغ منتصف الشهر الجاري

رئيس مجلس الدوما الروسي يزور بيونغ يانغ منتصف الشهر الجاري

سبوتنيك عربي

يتوجه رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، في زيارة إلى بيونغ يانغ، يومي 14و15 أغسطس/ آب الجاري، على رأس وفد روسي رفيع المستوى للمشاركة في احتفالات... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-12T06:29+0000

2025-08-12T06:29+0000

2025-08-12T06:29+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

كوريا الشمالية

كوريا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/13/1050753934_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfdefc4fd9583245c87018668e4b3eac.jpg

وقال المكتب الصحفي للمجلس في بيان: "سيزور رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، بيونغ يانغ، على رأس وفد روسي بدعوة من مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".وأشار البيان إلى أن برنامج الزيارة، المقررة يومي 14 و15 أغسطس الجاري، يتضمن المشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 لتحرير كوريا الديمقراطية الشعبية.وتعززت العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، في السنوات الأخيرة، حيث انطلقت الشهر الماضي أول رحلة مباشرة بين العاصمتين.جاء ذلك خلال لقاء لافروف مع تشوي سون هوي، وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، في مدينة وونسان، حيث قال لافروف: "خلال الجولة الأولى من محادثاتنا الاستراتيجية، وصفتم الاتفاق الاستراتيجي الجديد بين بلدينا بأنه أساس متين لأخوّة قتالية لا تُقهر. وقد جاءت مشاركتكم البطولية في معارك مقاطعة كورسك لتؤكد بشكل ملموس ما عبّرتم عنه، حيث قاتل جنود الجيش الشعبي الكوري إلى جانب المقاتلين الروس، ودفعوا دماءهم بل وحياتهم من أجل تحرير المنطقة من النازيين الأوكرانيين".

https://sarabic.ae/20250716/بوتين-روسيا-ستعمل-على-بناء-طرق-برية-على-الحدود-مع-كازاخستان-والصين-وكوريا-الديمقراطية-1102736767.html

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, كوريا