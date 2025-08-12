https://sarabic.ae/20250812/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-يزور-بيونغ-يانغ-منتصف-الشهر-الجاري--1103624358.html
رئيس مجلس الدوما الروسي يزور بيونغ يانغ منتصف الشهر الجاري
رئيس مجلس الدوما الروسي يزور بيونغ يانغ منتصف الشهر الجاري
يتوجه رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، في زيارة إلى بيونغ يانغ، يومي 14و15 أغسطس/ آب الجاري، على رأس وفد روسي رفيع المستوى للمشاركة في احتفالات... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال المكتب الصحفي للمجلس في بيان: "سيزور رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، بيونغ يانغ، على رأس وفد روسي بدعوة من مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".وأشار البيان إلى أن برنامج الزيارة، المقررة يومي 14 و15 أغسطس الجاري، يتضمن المشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 لتحرير كوريا الديمقراطية الشعبية.وتعززت العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، في السنوات الأخيرة، حيث انطلقت الشهر الماضي أول رحلة مباشرة بين العاصمتين.جاء ذلك خلال لقاء لافروف مع تشوي سون هوي، وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، في مدينة وونسان، حيث قال لافروف: "خلال الجولة الأولى من محادثاتنا الاستراتيجية، وصفتم الاتفاق الاستراتيجي الجديد بين بلدينا بأنه أساس متين لأخوّة قتالية لا تُقهر. وقد جاءت مشاركتكم البطولية في معارك مقاطعة كورسك لتؤكد بشكل ملموس ما عبّرتم عنه، حيث قاتل جنود الجيش الشعبي الكوري إلى جانب المقاتلين الروس، ودفعوا دماءهم بل وحياتهم من أجل تحرير المنطقة من النازيين الأوكرانيين".
