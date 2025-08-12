رئيس مجلس الدوما الروسي يزور بيونغ يانغ منتصف الشهر الجاري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250812/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-يزور-بيونغ-يانغ-منتصف-الشهر-الجاري--1103624358.html
رئيس مجلس الدوما الروسي يزور بيونغ يانغ منتصف الشهر الجاري
رئيس مجلس الدوما الروسي يزور بيونغ يانغ منتصف الشهر الجاري
سبوتنيك عربي
يتوجه رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، في زيارة إلى بيونغ يانغ، يومي 14و15 أغسطس/ آب الجاري، على رأس وفد روسي رفيع المستوى للمشاركة في احتفالات... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T06:29+0000
2025-08-12T06:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
كوريا الشمالية
كوريا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/13/1050753934_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfdefc4fd9583245c87018668e4b3eac.jpg
وقال المكتب الصحفي للمجلس في بيان: "سيزور رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، بيونغ يانغ، على رأس وفد روسي بدعوة من مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".وأشار البيان إلى أن برنامج الزيارة، المقررة يومي 14 و15 أغسطس الجاري، يتضمن المشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 لتحرير كوريا الديمقراطية الشعبية.وتعززت العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، في السنوات الأخيرة، حيث انطلقت الشهر الماضي أول رحلة مباشرة بين العاصمتين.جاء ذلك خلال لقاء لافروف مع تشوي سون هوي، وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، في مدينة وونسان، حيث قال لافروف: "خلال الجولة الأولى من محادثاتنا الاستراتيجية، وصفتم الاتفاق الاستراتيجي الجديد بين بلدينا بأنه أساس متين لأخوّة قتالية لا تُقهر. وقد جاءت مشاركتكم البطولية في معارك مقاطعة كورسك لتؤكد بشكل ملموس ما عبّرتم عنه، حيث قاتل جنود الجيش الشعبي الكوري إلى جانب المقاتلين الروس، ودفعوا دماءهم بل وحياتهم من أجل تحرير المنطقة من النازيين الأوكرانيين".
https://sarabic.ae/20250716/بوتين-روسيا-ستعمل-على-بناء-طرق-برية-على-الحدود-مع-كازاخستان-والصين-وكوريا-الديمقراطية-1102736767.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/13/1050753934_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8fff7ea6768d653f2401fce28280e4a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, كوريا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, كوريا

رئيس مجلس الدوما الروسي يزور بيونغ يانغ منتصف الشهر الجاري

06:29 GMT 12.08.2025
© Photo / مجلس الدومارئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
© Photo / مجلس الدوما
تابعنا عبر
يتوجه رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، في زيارة إلى بيونغ يانغ، يومي 14و15 أغسطس/ آب الجاري، على رأس وفد روسي رفيع المستوى للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 لتحرير كوريا الديمقراطية الشعبية.
وقال المكتب الصحفي للمجلس في بيان: "سيزور رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، بيونغ يانغ، على رأس وفد روسي بدعوة من مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
وأشار البيان إلى أن برنامج الزيارة، المقررة يومي 14 و15 أغسطس الجاري، يتضمن المشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 لتحرير كوريا الديمقراطية الشعبية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
بوتين: روسيا ستعمل على بناء طرق برية على الحدود مع كازاخستان والصين وكوريا الديمقراطية
16 يوليو, 17:29 GMT
وتعززت العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، في السنوات الأخيرة، حيث انطلقت الشهر الماضي أول رحلة مباشرة بين العاصمتين.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد قال الشهر الماضي، إن "مشاركة جنود من الجيش الشعبي الكوري في تحرير مقاطعة كورسك الروسية، تمثل دليلًا عمليًا على عمق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية"، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين "أخوّة لا تُقهر".

جاء ذلك خلال لقاء لافروف مع تشوي سون هوي، وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، في مدينة وونسان، حيث قال لافروف: "خلال الجولة الأولى من محادثاتنا الاستراتيجية، وصفتم الاتفاق الاستراتيجي الجديد بين بلدينا بأنه أساس متين لأخوّة قتالية لا تُقهر. وقد جاءت مشاركتكم البطولية في معارك مقاطعة كورسك لتؤكد بشكل ملموس ما عبّرتم عنه، حيث قاتل جنود الجيش الشعبي الكوري إلى جانب المقاتلين الروس، ودفعوا دماءهم بل وحياتهم من أجل تحرير المنطقة من النازيين الأوكرانيين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала