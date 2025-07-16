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بوتين: روسيا ستعمل على بناء طرق برية على الحدود مع كازاخستان والصين وكوريا الديمقراطية
بوتين: روسيا ستعمل على بناء طرق برية على الحدود مع كازاخستان والصين وكوريا الديمقراطية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستعمل على حل قضايا بناء مداخل السيارات على الحدود الدولية مع كازاخستان ومنغوليا والصين وكوريا... 16.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بوتين خلال حفل افتتاح مقطع الطريق الدولي "ام-12"، عبر الفيديو: "نعتزم بنشاط مواصلة تطوير طريق "فوستوك" (الشرق) السريع. ومن المخطط تمديده إلى تيومين وربطه بشبكة الطرق الرئيسية المحدثة في سيبيريا والشرق الأقصى. وهذا ما قصدته، وهو أن إطلاق هذا الجزء ليس كل شيء".وأوضح أن "الطريق سوف يندمج في بنية النقل الدولي وسيصبح شريانا لوجستيا مهما وتنافسيا".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توجه إلى مدينة ماغنيتوغورسك في مقاطعة تشيليابينسك الروسية، حيث سيجري بوتين محادثات مع عمال المصنع ويلتقي بحاكم المقاطعة، أليكسي تيكسلر.سيارة بوتين من الداخل... صالة اجتماعات على 4 عجلات... فيديوبوتين يوجه بإعداد خطة لإعمار المناطق الحدودية المتضررة من القصف الأوكراني
https://sarabic.ae/20250716/بوتين-يتفقد-تشغيل-أقوى-بطارية-فرن-لفحم-الكوك-في-روسيا-1102732643.html
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روسيا, منغوليا, أخبار منغوليا, الصين, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين: روسيا ستعمل على بناء طرق برية على الحدود مع كازاخستان والصين وكوريا الديمقراطية

17:29 GMT 16.07.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستعمل على حل قضايا بناء مداخل السيارات على الحدود الدولية مع كازاخستان ومنغوليا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية.
وقال بوتين خلال حفل افتتاح مقطع الطريق الدولي "ام-12"، عبر الفيديو: "نعتزم بنشاط مواصلة تطوير طريق "فوستوك" (الشرق) السريع. ومن المخطط تمديده إلى تيومين وربطه بشبكة الطرق الرئيسية المحدثة في سيبيريا والشرق الأقصى. وهذا ما قصدته، وهو أن إطلاق هذا الجزء ليس كل شيء".

وأضاف: "بالطبع، سيتم العمل على حل مشاكل بناء طرق النقل البري على الحدود مع كازاخستان ومنغوليا والصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وهذا سيزيد بشكل كبير من قدراتنا في مجال النقل".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
بوتين يتفقد تشغيل أقوى بطارية فرن لفحم الكوك في روسيا... فيديو
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وأوضح أن "الطريق سوف يندمج في بنية النقل الدولي وسيصبح شريانا لوجستيا مهما وتنافسيا".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توجه إلى مدينة ماغنيتوغورسك في مقاطعة تشيليابينسك الروسية، حيث سيجري بوتين محادثات مع عمال المصنع ويلتقي بحاكم المقاطعة، أليكسي تيكسلر.
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بوتين يوجه بإعداد خطة لإعمار المناطق الحدودية المتضررة من القصف الأوكراني
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