https://sarabic.ae/20250716/بوتين-يتفقد-تشغيل-أقوى-بطارية-فرن-لفحم-الكوك-في-روسيا-1102732643.html
بوتين يتفقد تشغيل أقوى بطارية فرن لفحم الكوك في روسيا... فيديو
بوتين يتفقد تشغيل أقوى بطارية فرن لفحم الكوك في روسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تفقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تشغيل أقوى بطارية فرن لفحم الكوك في روسيا في مصنع ماغنيتوغورسك للحديد والصلب. 16.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-16T15:21+0000
2025-07-16T15:21+0000
2025-07-16T15:52+0000
روسيا
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن بوتين تفقد غرفة التحكم في بطارية فحم الكوك رقم 12 في مصنع ماغنيتوغورسك للحديد والصلب، بالإضافة إلى تشغيل البطارية من جهة فحم الكوك في الموقع، في حين تفقد بوتين مغرفة تحتوي على 32 طنًا من فحم الكوك المسخن إلى أكثر من 1000 درجة.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توجه إلى مدينة ماغنيتوغورسك في مقاطعة تشيليابينسك الروسية، حيث سيجري بوتين محادثات مع عمال المصنع ويلتقي بحاكم المقاطعة، أليكسي تيكسلر.سيارة بوتين من الداخل... صالة اجتماعات على 4 عجلات... فيديوبوتين يوجه بإعداد خطة لإعمار المناطق الحدودية المتضررة من القصف الأوكراني
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روسيا
بوتين يتفقد تشغيل أقوى بطارية فرن لفحم الكوك في روسيا... فيديو
15:21 GMT 16.07.2025 (تم التحديث: 15:52 GMT 16.07.2025)
تفقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تشغيل أقوى بطارية فرن لفحم الكوك في روسيا في مصنع ماغنيتوغورسك للحديد والصلب.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن بوتين تفقد غرفة التحكم في بطارية فحم الكوك رقم 12 في مصنع ماغنيتوغورسك للحديد والصلب، بالإضافة إلى تشغيل البطارية من جهة فحم الكوك في الموقع، في حين تفقد بوتين مغرفة تحتوي على 32 طنًا من فحم الكوك المسخن إلى أكثر من 1000 درجة.
وافتتحت بطارية الكوك رقم 12 في عام 2024، وهي الأقوى في روسيا، ويبلغ حجم إنتاج البطارية الجديدة 205 مليون طن من الكوك الجاف سنويا.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توجه إلى مدينة ماغنيتوغورسك في مقاطعة تشيليابينسك الروسية، حيث سيجري بوتين محادثات مع عمال المصنع ويلتقي بحاكم المقاطعة، أليكسي تيكسلر.