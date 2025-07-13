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بوتين: بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أراد الغرب تحقيق مزايا جيوسياسية على حساب روسيا -عاجل
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بوتين: بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أراد الغرب تحقيق مزايا جيوسياسية على حساب روسيا -عاجل
بوتين: بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أراد الغرب تحقيق مزايا جيوسياسية على حساب روسيا -عاجل
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن الغرب وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، أراد تحقيق مزايا جيوسياسية على حساب روسيا. 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T08:43+0000
2025-07-13T09:05+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
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وأوضح بوتين أنه وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، قرر الغرب "العيش وفقًا للقواعد التي وضعها لنفسه"، متجاهلًا مصالح روسيا".وقال الرئيس في جزء غير منشور، من مقابلة أجريت معه في فيلم "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما": "مع الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد السوفييتي ارتكب خطأ فادحا، وحلّ نفسه - أعتقد أنني لم أناقش هذا الأمر مع أسلافي (الرؤساء السابقين) - فقد انطلقوا من حقيقة أن روسيا ستصبح جزءا مما يسمى بالعالم المتحضر".وأكد بوتين، أنه لقد "أصبح من الجلي لروسيا، أنه لن يتم أخذها بالاعتبار، حتى تعلن نفسها دولة ذات سيادة قادرة على الدفاع عن مستقبلها".
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روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم

بوتين: بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أراد الغرب تحقيق مزايا جيوسياسية على حساب روسيا -عاجل

08:43 GMT 13.07.2025 (تم التحديث: 09:05 GMT 13.07.2025)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن الغرب وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، أراد تحقيق مزايا جيوسياسية على حساب روسيا.
وأوضح بوتين أنه وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، قرر الغرب "العيش وفقًا للقواعد التي وضعها لنفسه"، متجاهلًا مصالح روسيا".
وقال الرئيس في جزء غير منشور، من مقابلة أجريت معه في فيلم "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما": "مع الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد السوفييتي ارتكب خطأ فادحا، وحلّ نفسه - أعتقد أنني لم أناقش هذا الأمر مع أسلافي (الرؤساء السابقين) - فقد انطلقوا من حقيقة أن روسيا ستصبح جزءا مما يسمى بالعالم المتحضر".

إلا أن الغرب قد قرر التالي: حسنا، لا وجود للاتحاد السوفييتي، فلماذا نتبع القواعد فيما يتعلق بروسيا التي لا تمتلك القوة الكامنة التي كان يتمتع بها الاتحاد السوفييتي؟ حسنا، الآن سنصنع لأنفسنا شيئا ما بالطريقة التي نريدها، وسنعيش وفقا للقواعد التي وضعناها لأنفسنا، متجاهلين مصالحنا (مصالح روسيا).

وأكد بوتين، أنه لقد "أصبح من الجلي لروسيا، أنه لن يتم أخذها بالاعتبار، حتى تعلن نفسها دولة ذات سيادة قادرة على الدفاع عن مستقبلها".
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