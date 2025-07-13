https://sarabic.ae/20250713/كيم-جونغ-أون-يعبر-عن-استعداده-لدعم-إجراءات-روسيا-بشأن-أوكرانيا-1102636508.html
كيم جونغ أون يعبر عن استعداده لدعم إجراءات روسيا بشأن أوكرانيا
كيم جونغ أون يعبر عن استعداده لدعم إجراءات روسيا بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
عبّر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن استعداد بلاده لدعم إجراءات السلطات الروسية بشأن... 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T01:35+0000
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وأفادت الوكالة: "الرفيق كيم جونغ أون، أعاد التأكيد على استعداد كوريا الديمقراطية لمواصلة دعم جميع الإجراءات، التي تتخذها القيادة الروسية من أجل حل جذري للوضع في أوكرانيا، وذلك وفقًا لروح المعاهدة بين كوريا الديمقراطية وروسيا".وشدد كيم جونغ أون على أن "كوريا الديمقراطية وروسيا، تتفقان في جميع القضايا الاستراتيجية"، وأن "هذا الأمر يعكس المستوى العالي للعلاقات التحالفية بين البلدين".ويومأمس السبت، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف التقى الزعيم كيم جونغ أون، خلال زيارته الرسمية إلى كوريا الديمقراطية الشعبية.ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أول أمس الجمعة إلى مدينة وونسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية تشي سون هوي، وذلك في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين، بحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
https://sarabic.ae/20250712/لافروف-ينقل-رسالة-من-بوتين-لكيم-جونغ-أون-1102623283.html
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كوريا الشمالية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
كوريا الشمالية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
كيم جونغ أون يعبر عن استعداده لدعم إجراءات روسيا بشأن أوكرانيا
01:35 GMT 13.07.2025 (تم التحديث: 04:56 GMT 13.07.2025)
عبّر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن استعداد بلاده لدعم إجراءات السلطات الروسية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وأفادت الوكالة: "الرفيق كيم جونغ أون، أعاد التأكيد على استعداد كوريا الديمقراطية لمواصلة دعم جميع الإجراءات، التي تتخذها القيادة الروسية من أجل حل جذري للوضع في أوكرانيا، وذلك وفقًا لروح المعاهدة بين كوريا الديمقراطية وروسيا".
وشدد كيم جونغ أون على أن "كوريا الديمقراطية وروسيا، تتفقان في جميع القضايا الاستراتيجية"، وأن "هذا الأمر يعكس المستوى العالي للعلاقات التحالفية بين البلدين".
ووفقاً لما ذكرته الوكالة، فقد طلب زعيم كوريا الديمقراطية، خلال لقائه مع لافروف، نقل تحياته الحارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويومأمس السبت، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف التقى الزعيم كيم جونغ أون، خلال زيارته الرسمية إلى كوريا الديمقراطية الشعبية.
ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أول أمس الجمعة إلى مدينة وونسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية
تشي سون هوي، وذلك في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين، بحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".