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بوتين: بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أراد الغرب تحقيق مزايا جيوسياسية على حساب روسيا -عاجل
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كيم جونغ أون يعبر عن استعداده لدعم إجراءات روسيا بشأن أوكرانيا
كيم جونغ أون يعبر عن استعداده لدعم إجراءات روسيا بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
عبّر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن استعداد بلاده لدعم إجراءات السلطات الروسية بشأن... 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T01:35+0000
2025-07-13T04:56+0000
كوريا الشمالية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وأفادت الوكالة: "الرفيق كيم جونغ أون، أعاد التأكيد على استعداد كوريا الديمقراطية لمواصلة دعم جميع الإجراءات، التي تتخذها القيادة الروسية من أجل حل جذري للوضع في أوكرانيا، وذلك وفقًا لروح المعاهدة بين كوريا الديمقراطية وروسيا".وشدد كيم جونغ أون على أن "كوريا الديمقراطية وروسيا، تتفقان في جميع القضايا الاستراتيجية"، وأن "هذا الأمر يعكس المستوى العالي للعلاقات التحالفية بين البلدين".ويومأمس السبت، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف التقى الزعيم كيم جونغ أون، خلال زيارته الرسمية إلى كوريا الديمقراطية الشعبية.ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أول أمس الجمعة إلى مدينة وونسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية تشي سون هوي، وذلك في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين، بحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
https://sarabic.ae/20250712/لافروف-ينقل-رسالة-من-بوتين-لكيم-جونغ-أون-1102623283.html
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كوريا الشمالية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
كوريا الشمالية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

كيم جونغ أون يعبر عن استعداده لدعم إجراءات روسيا بشأن أوكرانيا

01:35 GMT 13.07.2025 (تم التحديث: 04:56 GMT 13.07.2025)
© Sputnik . mid.ruلافروف يلتقي كيم جونغ أون خلال زيارته إلى بيونغ يانغ
لافروف يلتقي كيم جونغ أون خلال زيارته إلى بيونغ يانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
© Sputnik . mid.ru
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عبّر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن استعداد بلاده لدعم إجراءات السلطات الروسية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وأفادت الوكالة: "الرفيق كيم جونغ أون، أعاد التأكيد على استعداد كوريا الديمقراطية لمواصلة دعم جميع الإجراءات، التي تتخذها القيادة الروسية من أجل حل جذري للوضع في أوكرانيا، وذلك وفقًا لروح المعاهدة بين كوريا الديمقراطية وروسيا".
لافروف يلتقي الرئيس كيم جونغ أون خلال زيارته إلى بيونغ يانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
لافروف ينقل رسالة من بوتين لكيم جونغ أون
أمس, 12:15 GMT
وشدد كيم جونغ أون على أن "كوريا الديمقراطية وروسيا، تتفقان في جميع القضايا الاستراتيجية"، وأن "هذا الأمر يعكس المستوى العالي للعلاقات التحالفية بين البلدين".

ووفقاً لما ذكرته الوكالة، فقد طلب زعيم كوريا الديمقراطية، خلال لقائه مع لافروف، نقل تحياته الحارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويومأمس السبت، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف التقى الزعيم كيم جونغ أون، خلال زيارته الرسمية إلى كوريا الديمقراطية الشعبية.
ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أول أمس الجمعة إلى مدينة وونسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية تشي سون هوي، وذلك في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين، بحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
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