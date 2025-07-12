https://sarabic.ae/20250712/لافروف-ينقل-رسالة-من-بوتين-لكيم-جونغ-أون-1102623283.html

لافروف ينقل رسالة من بوتين لكيم جونغ أون

لافروف ينقل رسالة من بوتين لكيم جونغ أون

سبوتنيك عربي

نقل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، وذلك في... 12.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-12T12:15+0000

2025-07-12T12:15+0000

2025-07-12T13:05+0000

روسيا

بيونغ يانغ

سيرغي لافروف

فلاديمير بوتين

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وقال لافروف، خلال لقائه كيم جونغ أون: "يرسل الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين)، أحر التحيات لكم ويؤكد تعهده فيما يخص جميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها".بدوره وصف كيم جونغ أون، زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنها "تُمثل نقطة تحول مهمة في مسار التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ".ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الجمعة إلى مدينة وونسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية تشي سون هوي، وذلك في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين، بحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".وقد استُقبل لافروف بحفاوة وترحيب رسمي وشعبي، حيث تجمّع حشد من المواطنين حاملين الزهور، بينما اصطف حرس الشرف لتحيته. وحيّا الوزير الروسي الحضور، قائلًا: "مرحبًا"، وتقدّمت منه فتاة ترتدي الزي التقليدي وقدّمت له باقة من الزهور.وتُعقد هذه المحادثات، في وقت تحتفل فيه كوريا الديمقراطية الشعبية، بافتتاح منتجع سياحي جديد في وونسان، الذي بدأ باستقبال أول دفعة من السياح في 1 يوليو/ تموز الجاري. وكان زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، قد حضر في 24 يونيو/ حزيران الماضي، مراسم اختتام أعمال البناء في منطقة وونسان- كالما السياحية، بحضور السفير الروسي لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا.لافروف: كوريا الديمقراطية تقرر بنفسها مسألة تقديم المساعدة لروسيا في العملية العسكرية الخاصة

https://sarabic.ae/20250712/لافروف-يعلق-على-تصريحات-ترامب-بشأن-استئناف-الاتصالات-بين-واشنطن-وبيونغ-يانغ-1102616166.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, بيونغ يانغ, سيرغي لافروف, فلاديمير بوتين