https://sarabic.ae/20250712/لافروف-ينقل-رسالة-من-بوتين-لكيم-جونغ-أون-1102623283.html
لافروف ينقل رسالة من بوتين لكيم جونغ أون
لافروف ينقل رسالة من بوتين لكيم جونغ أون
سبوتنيك عربي
نقل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، وذلك في... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T12:15+0000
2025-07-12T12:15+0000
2025-07-12T13:05+0000
روسيا
بيونغ يانغ
سيرغي لافروف
فلاديمير بوتين
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وقال لافروف، خلال لقائه كيم جونغ أون: "يرسل الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين)، أحر التحيات لكم ويؤكد تعهده فيما يخص جميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها".بدوره وصف كيم جونغ أون، زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنها "تُمثل نقطة تحول مهمة في مسار التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ".ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الجمعة إلى مدينة وونسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية تشي سون هوي، وذلك في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين، بحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".وقد استُقبل لافروف بحفاوة وترحيب رسمي وشعبي، حيث تجمّع حشد من المواطنين حاملين الزهور، بينما اصطف حرس الشرف لتحيته. وحيّا الوزير الروسي الحضور، قائلًا: "مرحبًا"، وتقدّمت منه فتاة ترتدي الزي التقليدي وقدّمت له باقة من الزهور.وتُعقد هذه المحادثات، في وقت تحتفل فيه كوريا الديمقراطية الشعبية، بافتتاح منتجع سياحي جديد في وونسان، الذي بدأ باستقبال أول دفعة من السياح في 1 يوليو/ تموز الجاري. وكان زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، قد حضر في 24 يونيو/ حزيران الماضي، مراسم اختتام أعمال البناء في منطقة وونسان- كالما السياحية، بحضور السفير الروسي لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا.لافروف: كوريا الديمقراطية تقرر بنفسها مسألة تقديم المساعدة لروسيا في العملية العسكرية الخاصة
https://sarabic.ae/20250712/لافروف-يعلق-على-تصريحات-ترامب-بشأن-استئناف-الاتصالات-بين-واشنطن-وبيونغ-يانغ-1102616166.html
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روسيا, بيونغ يانغ, سيرغي لافروف, فلاديمير بوتين
روسيا, بيونغ يانغ, سيرغي لافروف, فلاديمير بوتين
لافروف ينقل رسالة من بوتين لكيم جونغ أون
12:15 GMT 12.07.2025 (تم التحديث: 13:05 GMT 12.07.2025)
نقل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، وذلك في إطار زيارته إلى بيونغ يانغ.
وقال لافروف، خلال لقائه كيم جونغ أون: "يرسل الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين)، أحر التحيات لكم ويؤكد تعهده فيما يخص جميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها".
وأضاف لافروف: "يتطلع (الرئيس بوتين) لاستمرار الاتصالات المباشرة معكم في المستقبل القريب".
بدوره وصف كيم جونغ أون، زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنها "تُمثل نقطة تحول مهمة في مسار التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ".
وقال كيم، خلال لقائه مع لافروف: "زيارتكم، أيها الرفيق وزير الخارجية، تمثل محطة مهمة للغاية في الارتقاء بعلاقاتنا المتميزة والقوية كحلفاء إلى مستوى جديد، كما أنها تُمثل لحظة بالغة الأهمية في تطوير تعاوننا في مختلف المجالات".
ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الجمعة إلى مدينة وونسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية
تشي سون هوي، وذلك في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين، بحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
وقد استُقبل لافروف بحفاوة وترحيب رسمي وشعبي، حيث تجمّع حشد من المواطنين حاملين الزهور، بينما اصطف حرس الشرف لتحيته. وحيّا الوزير الروسي الحضور، قائلًا: "مرحبًا"، وتقدّمت منه فتاة ترتدي الزي التقليدي وقدّمت له باقة من الزهور.
وتُعقد هذه المحادثات، في وقت تحتفل فيه كوريا الديمقراطية الشعبية، بافتتاح منتجع سياحي جديد في وونسان، الذي بدأ باستقبال أول دفعة من السياح في 1 يوليو/ تموز الجاري. وكان زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، قد حضر في 24 يونيو/ حزيران الماضي، مراسم اختتام أعمال البناء في منطقة وونسان- كالما السياحية، بحضور السفير الروسي لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا.