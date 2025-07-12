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https://sarabic.ae/20250712/لافروف-يعلق-على-تصريحات-ترامب-بشأن-استئناف-الاتصالات-بين-واشنطن-وبيونغ-يانغ-1102616166.html
لافروف يعلق على تصريحات ترامب بشأن استئناف الاتصالات بين واشنطن وبيونغ يانغ
لافروف يعلق على تصريحات ترامب بشأن استئناف الاتصالات بين واشنطن وبيونغ يانغ
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية، سمعتا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول ضرورة... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T07:03+0000
2025-07-12T07:03+0000
روسيا
كوريا
ترامب
سيرغي لافروف
بيونغ يانغ
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وأضاف لافروف في تصريحات للصحفيين: "بالنسبة للولايات المتحدة، ربما لاحظتم أن الرئيس ترامب، تحدث عن استئناف الاتصالات مع كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك على المستوى الأعلى، ونحن سمعنا ذلك، وأصدقاؤنا في كوريا سمعوا ذلك أيضا، وهذا كل ما في الأمر حتى الآن".وقد استُقبل لافروف بحفاوة وترحيب رسمي وشعبي، حيث تجمّع حشد من المواطنين حاملين الزهور، بينما اصطف حرس الشرف لتحيته. وحيّا الوزير الروسي الحضور قائلًا: "مرحبًا"، وتقدّمت منه فتاة ترتدي الزي التقليدي وقدّمت له باقة من الزهور.وتُعقد هذه المحادثات، في وقت تحتفل فيه كوريا الديمقراطية الشعبية، بافتتاح منتجع سياحي جديد في وونسان، الذي بدأ باستقبال أول دفعة من السياح في 1 يوليو/ تموز الجاري. وكان زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، قد حضر في 24 يونيو/ حزيران الماضي، مراسم اختتام أعمال البناء في منطقة وونسان- كالما السياحية، بحضور السفير الروسي في بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا.لافروف: كوريا الديمقراطية تقرر بنفسها مسألة تقديم المساعدة لروسيا في العملية العسكرية الخاصة
https://sarabic.ae/20250712/لافروف-يصل-إلى-وونسان-لإجراء-محادثات-مع-وزيرة-خارجية-كوريا-الديمقراطية--1102611534.html
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روسيا, كوريا, ترامب, سيرغي لافروف, بيونغ يانغ
روسيا, كوريا, ترامب, سيرغي لافروف, بيونغ يانغ

لافروف يعلق على تصريحات ترامب بشأن استئناف الاتصالات بين واشنطن وبيونغ يانغ

07:03 GMT 12.07.2025
© Sputnik . mid.ruوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري محادثات مع وزير خارجية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تشوي سون
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري محادثات مع وزير خارجية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تشوي سون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
© Sputnik . mid.ru
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية، سمعتا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول ضرورة استئناف الاتصالات بين الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية، بما في ذلك على أعلى المستويات، لكنه أشار إلى أن هذا كل ما تم الإعلان عنه حتى الآن.
وأضاف لافروف في تصريحات للصحفيين: "بالنسبة للولايات المتحدة، ربما لاحظتم أن الرئيس ترامب، تحدث عن استئناف الاتصالات مع كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك على المستوى الأعلى، ونحن سمعنا ذلك، وأصدقاؤنا في كوريا سمعوا ذلك أيضا، وهذا كل ما في الأمر حتى الآن".

وتابع: "فيما يتعلق بالعلاقات بين كوريا الديمقراطية وسيئول، فإننا سنعمل فقط في الاتجاهات التي تناسب وتهم كوريا الديمقراطية، فهي حليفنا وسنأخذ ذلك في الاعتبار".

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
لافروف يؤكد على "الأخوة التي لا تقهر" في العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية
02:03 GMT

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الجمعة إلى مدينة وونسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية تشي سون هوي، وذلك في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين، بحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".

وقد استُقبل لافروف بحفاوة وترحيب رسمي وشعبي، حيث تجمّع حشد من المواطنين حاملين الزهور، بينما اصطف حرس الشرف لتحيته. وحيّا الوزير الروسي الحضور قائلًا: "مرحبًا"، وتقدّمت منه فتاة ترتدي الزي التقليدي وقدّمت له باقة من الزهور.
وتُعقد هذه المحادثات، في وقت تحتفل فيه كوريا الديمقراطية الشعبية، بافتتاح منتجع سياحي جديد في وونسان، الذي بدأ باستقبال أول دفعة من السياح في 1 يوليو/ تموز الجاري. وكان زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، قد حضر في 24 يونيو/ حزيران الماضي، مراسم اختتام أعمال البناء في منطقة وونسان- كالما السياحية، بحضور السفير الروسي في بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا.
لافروف: كوريا الديمقراطية تقرر بنفسها مسألة تقديم المساعدة لروسيا في العملية العسكرية الخاصة
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