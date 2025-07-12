https://sarabic.ae/20250712/لافروف-يعلق-على-تصريحات-ترامب-بشأن-استئناف-الاتصالات-بين-واشنطن-وبيونغ-يانغ-1102616166.html

لافروف يعلق على تصريحات ترامب بشأن استئناف الاتصالات بين واشنطن وبيونغ يانغ

لافروف يعلق على تصريحات ترامب بشأن استئناف الاتصالات بين واشنطن وبيونغ يانغ

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية، سمعتا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول ضرورة... 12.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-12T07:03+0000

2025-07-12T07:03+0000

2025-07-12T07:03+0000

روسيا

كوريا

ترامب

سيرغي لافروف

بيونغ يانغ

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وأضاف لافروف في تصريحات للصحفيين: "بالنسبة للولايات المتحدة، ربما لاحظتم أن الرئيس ترامب، تحدث عن استئناف الاتصالات مع كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك على المستوى الأعلى، ونحن سمعنا ذلك، وأصدقاؤنا في كوريا سمعوا ذلك أيضا، وهذا كل ما في الأمر حتى الآن".وقد استُقبل لافروف بحفاوة وترحيب رسمي وشعبي، حيث تجمّع حشد من المواطنين حاملين الزهور، بينما اصطف حرس الشرف لتحيته. وحيّا الوزير الروسي الحضور قائلًا: "مرحبًا"، وتقدّمت منه فتاة ترتدي الزي التقليدي وقدّمت له باقة من الزهور.وتُعقد هذه المحادثات، في وقت تحتفل فيه كوريا الديمقراطية الشعبية، بافتتاح منتجع سياحي جديد في وونسان، الذي بدأ باستقبال أول دفعة من السياح في 1 يوليو/ تموز الجاري. وكان زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، قد حضر في 24 يونيو/ حزيران الماضي، مراسم اختتام أعمال البناء في منطقة وونسان- كالما السياحية، بحضور السفير الروسي في بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا.لافروف: كوريا الديمقراطية تقرر بنفسها مسألة تقديم المساعدة لروسيا في العملية العسكرية الخاصة

https://sarabic.ae/20250712/لافروف-يصل-إلى-وونسان-لإجراء-محادثات-مع-وزيرة-خارجية-كوريا-الديمقراطية--1102611534.html

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روسيا, كوريا, ترامب, سيرغي لافروف, بيونغ يانغ