لافروف يعلق على تصريحات ترامب بشأن استئناف الاتصالات بين واشنطن وبيونغ يانغ
© Sputnik . mid.ruوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري محادثات مع وزير خارجية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تشوي سون
© Sputnik . mid.ru
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية، سمعتا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول ضرورة استئناف الاتصالات بين الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية، بما في ذلك على أعلى المستويات، لكنه أشار إلى أن هذا كل ما تم الإعلان عنه حتى الآن.
وأضاف لافروف في تصريحات للصحفيين: "بالنسبة للولايات المتحدة، ربما لاحظتم أن الرئيس ترامب، تحدث عن استئناف الاتصالات مع كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك على المستوى الأعلى، ونحن سمعنا ذلك، وأصدقاؤنا في كوريا سمعوا ذلك أيضا، وهذا كل ما في الأمر حتى الآن".
وتابع: "فيما يتعلق بالعلاقات بين كوريا الديمقراطية وسيئول، فإننا سنعمل فقط في الاتجاهات التي تناسب وتهم كوريا الديمقراطية، فهي حليفنا وسنأخذ ذلك في الاعتبار".
📹لافروف يشارك في الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي مع كوريا الديمقراطية الشعبية في وونسان.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 12, 2025
واستُقبل الوزير لافروف في مدينة وونسان بجمهورية كوريا الديمقراطية، بحفاوة وترحيب، حيث تجمّع حشد من المواطنين حاملين الزهور، بينما اصطف حرس الشرف لتحيته https://t.co/a2rmCK0wVP pic.twitter.com/Q2eY6g1Wi9
ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الجمعة إلى مدينة وونسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية تشي سون هوي، وذلك في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين، بحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
وقد استُقبل لافروف بحفاوة وترحيب رسمي وشعبي، حيث تجمّع حشد من المواطنين حاملين الزهور، بينما اصطف حرس الشرف لتحيته. وحيّا الوزير الروسي الحضور قائلًا: "مرحبًا"، وتقدّمت منه فتاة ترتدي الزي التقليدي وقدّمت له باقة من الزهور.
وتُعقد هذه المحادثات، في وقت تحتفل فيه كوريا الديمقراطية الشعبية، بافتتاح منتجع سياحي جديد في وونسان، الذي بدأ باستقبال أول دفعة من السياح في 1 يوليو/ تموز الجاري. وكان زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، قد حضر في 24 يونيو/ حزيران الماضي، مراسم اختتام أعمال البناء في منطقة وونسان- كالما السياحية، بحضور السفير الروسي في بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا.