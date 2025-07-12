https://sarabic.ae/20250712/لافروف-كوريا-الديمقراطية-تقرر-بنفسها-مسألة-تقديم-المساعدة-لروسيا-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1102613840.html

لافروف: كوريا الديمقراطية تقرر بنفسها مسألة تقديم المساعدة لروسيا في العملية العسكرية الخاصة

لافروف: كوريا الديمقراطية تقرر بنفسها مسألة تقديم المساعدة لروسيا في العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سون هي، في مدينة وونسان، أن روسيا... 12.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-12T05:58+0000

2025-07-12T05:58+0000

2025-07-12T05:58+0000

روسيا

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وصرح الوزير الروسي، ردًا على سؤال حول إمكانية إشراك جيش جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مناطق أخرى ضمن منطقة العمليات الخاصة، بعد المساعدة في تحرير مقاطعة كورسك الروسية: "نحن نستجيب لمقترحات رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس شؤون الدولة كيم جونغ أون. لم يكن لدينا أي سبب لرفض أي تضامن صادق. ننطلق من أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، هي التي تحدد بنفسها أشكال تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية".وأكد لافروف أن "تطوير التعاون بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يُسهم في استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية".ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الجمعة إلى مدينة وونسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية تشي سون هوي، وذلك في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين، بحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".وقد استُقبل لافروف بحفاوة وترحيب، حيث تجمّع حشد من المواطنين حاملين الزهور، بينما اصطف حرس الشرف لتحيته. وحيّا الوزير الروسي الحضور قائلًا: "مرحبًا"، وتقدّمت منه فتاة ترتدي الزي التقليدي وقدّمت له باقة من الزهور.وبحسب التقارير، فإن الفنادق في المنطقة السياحية قادرة على استيعاب نحو 20 ألف زائر، وقد تم إنشاء حديقة مائية مفتوحة على أراضيها، ويبلغ طول الشاطئ فيها نحو 4 كيلومترات. وتخطط السلطات الكورية لاستقبال سياح أجانب في هذا الموقع.ومن المقرر أن يتوجه لافروف إلى الصين، بعد زيارته لكوريا الديمقراطية الشعبية، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون". وكان لافروف قد وصل إلى كوريا الديمقراطية قادمًا من العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث شارك في اجتماعات وزراء خارجية رابطة آسيان وقمة شرق آسيا.

https://sarabic.ae/20250712/لافروف-يصل-إلى-وونسان-لإجراء-محادثات-مع-وزيرة-خارجية-كوريا-الديمقراطية--1102611534.html

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