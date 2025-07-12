لافروف: كوريا الديمقراطية تقرر بنفسها مسألة تقديم المساعدة لروسيا في العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تشوي سون هوي في موسكو
© Sputnik . Ilya Pitalev/
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سون هي، في مدينة وونسان، أن روسيا تستجيب لمقترحات رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، لمساعدة روسيا في العملية العسكرية الخاصة، أما مسألة شكل هذه المساعدة فتقررها بيونغ يانغ بنفسها.
وصرح الوزير الروسي، ردًا على سؤال حول إمكانية إشراك جيش جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مناطق أخرى ضمن منطقة العمليات الخاصة، بعد المساعدة في تحرير مقاطعة كورسك الروسية: "نحن نستجيب لمقترحات رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس شؤون الدولة كيم جونغ أون. لم يكن لدينا أي سبب لرفض أي تضامن صادق. ننطلق من أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، هي التي تحدد بنفسها أشكال تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية".
وأكد لافروف أن "تطوير التعاون بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يُسهم في استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية".
وقال لافروف للصحفيين: "أكدتُ أنا وزميلتي تشوي سون هي، أن التطور التدريجي لعلاقاتنا يلبي مصالح بلدينا، ويُسهم في استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا ككل".
ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الجمعة إلى مدينة وونسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية تشي سون هوي، وذلك في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين، بحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
وقد استُقبل لافروف بحفاوة وترحيب، حيث تجمّع حشد من المواطنين حاملين الزهور، بينما اصطف حرس الشرف لتحيته. وحيّا الوزير الروسي الحضور قائلًا: "مرحبًا"، وتقدّمت منه فتاة ترتدي الزي التقليدي وقدّمت له باقة من الزهور.
وتُعقد هذه المحادثات في وقت تحتفل فيه كوريا الديمقراطية الشعبية، بافتتاح منتجع سياحي جديد في وونسان، الذي بدأ باستقبال أول دفعة من السياح في 1 يوليو/ تموز الجاري. وكان زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، قد حضر في 24 يونيو/ حزيران الماضي، مراسم اختتام أعمال البناء في منطقة وونسان- كالما السياحية، بحضور السفير الروسي في بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا.
وبحسب التقارير، فإن الفنادق في المنطقة السياحية قادرة على استيعاب نحو 20 ألف زائر، وقد تم إنشاء حديقة مائية مفتوحة على أراضيها، ويبلغ طول الشاطئ فيها نحو 4 كيلومترات. وتخطط السلطات الكورية لاستقبال سياح أجانب في هذا الموقع.
ومن المقرر أن يتوجه لافروف إلى الصين، بعد زيارته لكوريا الديمقراطية الشعبية، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون". وكان لافروف قد وصل إلى كوريا الديمقراطية قادمًا من العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث شارك في اجتماعات وزراء خارجية رابطة آسيان وقمة شرق آسيا.