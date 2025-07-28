https://sarabic.ae/20250728/أول-رحلة-مباشرة-من-موسكو-إلى-بيونغ-يانغ-1103098659.html

أول رحلة مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ

أول رحلة مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ

سبوتنيك عربي

هبطت أول رحلة طيران مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ عاصمة كوريا الديمقراطيةـ اليوم الإثنين، في الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي (3:30 بتوقيت موسكو)، حسبما أفاد مراسل... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T05:29+0000

2025-07-28T05:29+0000

2025-07-28T05:29+0000

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تم الترحيب بالرحلة في مطار بيونغ يانغ. وقدمت الزهور إلى الوفد الروسي، برئاسة ألكسندر كوزلوف، رئيس وزارة الموارد الطبيعية والبيئة، الذي يرأس اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين روسيا وكوريا الديمقراطية، وأعضاء الطاقم.وتم تنفيذ الرحلة على متن طائرة " بوينغ 777-200ER"، التي تتسع لـ 440 راكبا. واستغرقت الرحلة حوالي ثماني ساعات. ويلفت النظر أن الطاقم استخدم اللغتين الروسية والكورية للتواصل مع الركاب خلال الرحلة. ومن المقرر أن تنطلق رحلة العودة يوم 29 يوليو.قال يون جونغ هو، وزير الشؤون الاقتصادية الخارجية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الذي يرأس اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إن إطلاق رحلة جوية مباشرة بين موسكو بيونغ يانغ، يشهد على أعلى مستوى من تطور العلاقات وسيحفز تقاربا أكبر بين الشعبين وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية. وفي يونيو/حزيران، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن روسيا وكوريا الشمالية تتفاوضان بشأن توسيع الحركة الجوية.وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تؤكد أن بلادها تدعم روسيا في الدفاع عن سيادتهالافروف يؤكد على "الأخوة التي لا تقهر" في العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية

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