https://sarabic.ae/20250728/أول-رحلة-مباشرة-من-موسكو-إلى-بيونغ-يانغ-1103098659.html
أول رحلة مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ
أول رحلة مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ
سبوتنيك عربي
هبطت أول رحلة طيران مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ عاصمة كوريا الديمقراطيةـ اليوم الإثنين، في الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي (3:30 بتوقيت موسكو)، حسبما أفاد مراسل... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T05:29+0000
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تم الترحيب بالرحلة في مطار بيونغ يانغ. وقدمت الزهور إلى الوفد الروسي، برئاسة ألكسندر كوزلوف، رئيس وزارة الموارد الطبيعية والبيئة، الذي يرأس اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين روسيا وكوريا الديمقراطية، وأعضاء الطاقم.وتم تنفيذ الرحلة على متن طائرة " بوينغ 777-200ER"، التي تتسع لـ 440 راكبا. واستغرقت الرحلة حوالي ثماني ساعات. ويلفت النظر أن الطاقم استخدم اللغتين الروسية والكورية للتواصل مع الركاب خلال الرحلة. ومن المقرر أن تنطلق رحلة العودة يوم 29 يوليو.قال يون جونغ هو، وزير الشؤون الاقتصادية الخارجية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الذي يرأس اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إن إطلاق رحلة جوية مباشرة بين موسكو بيونغ يانغ، يشهد على أعلى مستوى من تطور العلاقات وسيحفز تقاربا أكبر بين الشعبين وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية. وفي يونيو/حزيران، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن روسيا وكوريا الشمالية تتفاوضان بشأن توسيع الحركة الجوية.وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تؤكد أن بلادها تدعم روسيا في الدفاع عن سيادتهالافروف يؤكد على "الأخوة التي لا تقهر" في العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية
https://sarabic.ae/20250716/بوتين-روسيا-ستعمل-على-بناء-طرق-برية-على-الحدود-مع-كازاخستان-والصين-وكوريا-الديمقراطية-1102736767.html
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العالم, روسيا, كوريا الشمالية
العالم, روسيا, كوريا الشمالية
أول رحلة مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ
هبطت أول رحلة طيران مباشرة من موسكو إلى بيونغ يانغ عاصمة كوريا الديمقراطيةـ اليوم الإثنين، في الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي (3:30 بتوقيت موسكو)، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
تم الترحيب بالرحلة في مطار بيونغ يانغ. وقدمت الزهور إلى الوفد الروسي، برئاسة ألكسندر كوزلوف، رئيس وزارة الموارد الطبيعية والبيئة، الذي يرأس اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين روسيا وكوريا الديمقراطية، وأعضاء الطاقم.
بدأت الشركة بيع تذاكر السفر من موسكو إلى بيونغ يانغ في 18 يوليو/تموز، بأسعار تبدأ من 44,700 روبل. ومن المقرر أن تكون رحلة العودة في 29 يوليو/تموز.
وتم تنفيذ الرحلة على متن طائرة " بوينغ 777-200ER"، التي تتسع لـ 440 راكبا. واستغرقت الرحلة حوالي ثماني ساعات. ويلفت النظر أن الطاقم استخدم اللغتين الروسية والكورية للتواصل مع الركاب خلال الرحلة. ومن المقرر أن تنطلق رحلة العودة يوم 29 يوليو.
قال يون جونغ هو، وزير الشؤون الاقتصادية الخارجية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الذي يرأس اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إن إطلاق رحلة جوية مباشرة بين موسكو بيونغ يانغ، يشهد على أعلى مستوى من تطور العلاقات وسيحفز تقاربا أكبر بين الشعبين وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية.
وفي يونيو/حزيران، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن روسيا وكوريا الشمالية تتفاوضان بشأن توسيع الحركة الجوية.