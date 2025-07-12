https://sarabic.ae/20250712/وزيرة-خارجية-كوريا-الديمقراطية-تؤكد-أن-بلادها-تدعم-روسيا-في-الدفاع-عن-سيادتها-1102611754.html
وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تؤكد أن بلادها تدعم روسيا في الدفاع عن سيادتها
وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تؤكد أن بلادها تدعم روسيا في الدفاع عن سيادتها
سبوتنيك عربي
أكدت تشوي سون هوي، وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم السبت، أن بلادها تدعم حق روسيا في حماية سلامة أراضيها وسيادتها. 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T03:05+0000
2025-07-12T03:05+0000
2025-07-12T05:07+0000
كوريا الشمالية
روسيا
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وقالت الوزيرة تشوي، خلال اجتماع مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف: "الخيار الاستراتيجي وإرادة حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو الدفاع عن سياسة روسيا، في حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها ودعمها دون قيد أو شرط وبشكل ثابت".وأضافت وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، أن بيونغ يانغ تدعم موسكو، في "معارضة المؤامرات المهيمنة للإمبرياليين، واستعداد حكومة بلادنا لتنفيذ جميع بنود الحوار الدولي الجديد بجدية".وقد استُقبل لافروف بحفاوة، حيث تجمّع حشد من المواطنين حاملين الزهور، بينما اصطف حرس الشرف لتحيته. وحيّا الوزير الروسي الحضور قائلًا: "مرحبًا"، وتقدّمت منه فتاة ترتدي الزي التقليدي وقدّمت له باقة من الزهور.وتُعقد هذه المحادثات في وقت تحتفل فيه كوريا الديمقراطية الشعبية، بافتتاح منتجع سياحي جديد في وونسان، الذي بدأ باستقبال أول دفعة من السياح في 1 يوليو/ تموز الجاري. وكان زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، قد حضر في 24 يونيو/ حزيران الماضي، مراسم اختتام أعمال البناء في منطقة وونسان- كالما السياحية، بحضور السفير الروسي في بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا.وبحسب التقارير، فإن الفنادق في المنطقة السياحية قادرة على استيعاب نحو 20 ألف زائر، وقد تم إنشاء حديقة مائية مفتوحة على أراضيها، ويبلغ طول الشاطئ فيها نحو 4 كيلومترات. وتخطط السلطات الكورية لاستقبال سياح أجانب في هذا الموقع.ومن المقرر أن يتوجه لافروف إلى الصين، بعد زيارته لكوريا الديمقراطية الشعبية، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون". وكان لافروف قد وصل إلى كوريا الديمقراطية قادمًا من العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث شارك في اجتماعات وزراء خارجية رابطة آسيان وقمة شرق آسيا.
https://sarabic.ae/20250712/لافروف-يصل-إلى-وونسان-لإجراء-محادثات-مع-وزيرة-خارجية-كوريا-الديمقراطية--1102611534.html
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كوريا الشمالية, روسيا
وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تؤكد أن بلادها تدعم روسيا في الدفاع عن سيادتها
03:05 GMT 12.07.2025 (تم التحديث: 05:07 GMT 12.07.2025)
أكدت تشوي سون هوي، وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم السبت، أن بلادها تدعم حق روسيا في حماية سلامة أراضيها وسيادتها.
وقالت الوزيرة تشوي، خلال اجتماع مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف: "الخيار الاستراتيجي وإرادة حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو الدفاع عن سياسة روسيا، في حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها ودعمها دون قيد أو شرط وبشكل ثابت".
وأضافت وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، أن بيونغ يانغ تدعم موسكو، في "معارضة المؤامرات المهيمنة للإمبرياليين، واستعداد حكومة بلادنا لتنفيذ جميع بنود الحوار الدولي الجديد بجدية".
ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى مدينة وونسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية
تشي سون هوي، وذلك في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين، بحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
وقد استُقبل لافروف بحفاوة، حيث تجمّع حشد من المواطنين حاملين الزهور، بينما اصطف حرس الشرف لتحيته. وحيّا الوزير الروسي الحضور قائلًا: "مرحبًا"، وتقدّمت منه فتاة ترتدي الزي التقليدي وقدّمت له باقة من الزهور.
وتُعقد هذه المحادثات في وقت تحتفل فيه كوريا الديمقراطية الشعبية، بافتتاح منتجع سياحي جديد في وونسان، الذي بدأ باستقبال أول دفعة من السياح في 1 يوليو/ تموز الجاري. وكان زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، قد حضر في 24 يونيو/ حزيران الماضي، مراسم اختتام أعمال البناء في منطقة وونسان- كالما السياحية، بحضور السفير الروسي في بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا.
وبحسب التقارير، فإن الفنادق في المنطقة السياحية قادرة على استيعاب نحو 20 ألف زائر، وقد تم إنشاء حديقة مائية مفتوحة على أراضيها، ويبلغ طول الشاطئ فيها نحو 4 كيلومترات. وتخطط السلطات الكورية لاستقبال سياح أجانب في هذا الموقع.
ومن المقرر أن يتوجه لافروف إلى الصين، بعد زيارته لكوريا الديمقراطية الشعبية، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون". وكان لافروف قد وصل إلى كوريا الديمقراطية قادمًا من العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث شارك في اجتماعات وزراء خارجية رابطة آسيان وقمة شرق آسيا.