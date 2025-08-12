ألاسكا... صور من مكان القمة المنتظرة بين بوتين وترامب

© AP Photo / Pool/Evan Vucci

أعضاء فريق وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، يتجهون إلى الطائرة بعد توقف للتزود بالوقود في قاعدة إلميندورف الجوية، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، في فبراير/شباط 2014.