ألاسكا... صور من مكان القمة المنتظرة بين بوتين وترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250812/ألاسكا-صور-من-مكان-القمة-المنتظرة-بين-بوتين-وترامب-1103632291.html
ألاسكا... صور من مكان القمة المنتظرة بين بوتين وترامب
ألاسكا... صور من مكان القمة المنتظرة بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور من مكان القمة المنتظرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وجمعها لقراء ومتابعي... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T12:49+0000
2025-08-12T12:49+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0c/1103632464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb6b59ce6a7698b11968b54a29431be5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0c/1103632464_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_c9c716ce693b04022dbfcccb557fe0c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

ألاسكا... صور من مكان القمة المنتظرة بين بوتين وترامب

12:49 GMT 12.08.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور من مكان القمة المنتظرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Alexei Alekseyev / الانتقال إلى بنك الصور

نصب تذكاري للطيارين السوفييت والأمريكيين تكريمًا لبرنامج الإعارة والتأجير خلال الحرب العالمية الثانية في حديقة غريفين في وسط مدينة فيربانكسفي في ولاية ألاسكا.

نصب تذكاري للطيارين السوفييت والأمريكيين تكريمًا لبرنامج الإعارة والتأجير خلال الحرب العالمية الثانية في حديقة غريفين في وسط مدينة فيربانكسفي في ولاية ألاسكا. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Alexei Alekseyev
/
الانتقال إلى بنك الصور

نصب تذكاري للطيارين السوفييت والأمريكيين تكريمًا لبرنامج الإعارة والتأجير خلال الحرب العالمية الثانية في حديقة غريفين في وسط مدينة فيربانكسفي في ولاية ألاسكا.

© Sputnik . Sergey Popov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من محيط مدينة أنكوريج في ألاسكا.

صورة من محيط مدينة أنكوريج في ألاسكا. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Sergey Popov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة من محيط مدينة أنكوريج في ألاسكا.

© AP Photo / Pool/Evan Vucci

أعضاء فريق وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، يتجهون إلى الطائرة بعد توقف للتزود بالوقود في قاعدة إلميندورف الجوية، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، في فبراير/شباط 2014.

أعضاء فريق وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، يتجهون إلى الطائرة بعد توقف للتزود بالوقود في قاعدة إلميندورف الجوية، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، في فبراير/شباط 2014. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Pool/Evan Vucci

أعضاء فريق وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، يتجهون إلى الطائرة بعد توقف للتزود بالوقود في قاعدة إلميندورف الجوية، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، في فبراير/شباط 2014.

© Sputnik . Sergey Popov / الانتقال إلى بنك الصور

فندق أليسكا ريزورت في مدينة غيردوود السياحية، حيث أفادت وسائل الإعلام أن لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد يعقد في 15 أغسطس/آب.

فندق أليسكا ريزورت في مدينة غيردوود السياحية، حيث أفادت وسائل الإعلام أن لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد يعقد في 15 أغسطس/آب. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Sergey Popov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فندق أليسكا ريزورت في مدينة غيردوود السياحية، حيث أفادت وسائل الإعلام أن لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد يعقد في 15 أغسطس/آب.

© Sputnik . Alexei Alekseyev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من وسط مدينة فيربانكس في ولاية ألاسكا.

صورة من وسط مدينة فيربانكس في ولاية ألاسكا. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Alexei Alekseyev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة من وسط مدينة فيربانكس في ولاية ألاسكا.

CC BY-SA 4.0 / Quintin Soloviev / Fairbanks International Airport (cropped image)

مطار فيربانكس الدولي في ولاية ألاسكا عام 2021.

مطار فيربانكس الدولي في ولاية ألاسكا عام 2021. - سبوتنيك عربي
6/10
CC BY-SA 4.0 / Quintin Soloviev / Fairbanks International Airport (cropped image)

مطار فيربانكس الدولي في ولاية ألاسكا عام 2021.

© AP Photo / Pool/Frederic J. Brown

فندق كابتن كوك في أنكوريج في ولاية ألاسكا، حيث جرت محادثات بين وفدي أمريكا والصين في مارس/آذار 2021.

فندق كابتن كوك في أنكوريج في ولاية ألاسكا، حيث جرت محادثات بين وفدي أمريكا والصين في مارس/آذار 2021. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Pool/Frederic J. Brown

فندق كابتن كوك في أنكوريج في ولاية ألاسكا، حيث جرت محادثات بين وفدي أمريكا والصين في مارس/آذار 2021.

© AP Photo / Al Grillo

طائرة "إيه-10" تابعة للقوات الجوية الأمريكية تهبط في قاعدة إيلسون الجوية بالقرب من فيربانكس في ولاية ألاسكا في مايو/أيار 2005.

طائرة &quot;إيه-10&quot; تابعة للقوات الجوية الأمريكية تهبط في قاعدة إيلسون الجوية بالقرب من فيربانكس في ولاية ألاسكا في مايو/أيار 2005. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Al Grillo

طائرة "إيه-10" تابعة للقوات الجوية الأمريكية تهبط في قاعدة إيلسون الجوية بالقرب من فيربانكس في ولاية ألاسكا في مايو/أيار 2005.

© Sputnik . Sergey Popov / الانتقال إلى بنك الصور

مبان سكنية في مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا.

مبان سكنية في مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Sergey Popov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مبان سكنية في مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا.

© Getty Images / Anadolu/Hasan Akbas

صورة لمبنى خطوط ألاسكا الجوية في مطار تيد ستيفنز أنكوريج الدولي عام 2024.

صورة لمبنى خطوط ألاسكا الجوية في مطار تيد ستيفنز أنكوريج الدولي عام 2024. - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / Anadolu/Hasan Akbas

صورة لمبنى خطوط ألاسكا الجوية في مطار تيد ستيفنز أنكوريج الدولي عام 2024.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала