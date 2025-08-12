ألاسكا... صور من مكان القمة المنتظرة بين بوتين وترامب

نصب تذكاري للطيارين السوفييت والأمريكيين تكريمًا لبرنامج الإعارة والتأجير خلال الحرب العالمية الثانية في حديقة غريفين في وسط مدينة فيربانكسفي في ولاية ألاسكا.
صورة من محيط مدينة أنكوريج في ألاسكا.
أعضاء فريق وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، يتجهون إلى الطائرة بعد توقف للتزود بالوقود في قاعدة إلميندورف الجوية، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، في فبراير/شباط 2014.
فندق أليسكا ريزورت في مدينة غيردوود السياحية، حيث أفادت وسائل الإعلام أن لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد يعقد في 15 أغسطس/آب.
صورة من وسط مدينة فيربانكس في ولاية ألاسكا.
مطار فيربانكس الدولي في ولاية ألاسكا عام 2021.
فندق كابتن كوك في أنكوريج في ولاية ألاسكا، حيث جرت محادثات بين وفدي أمريكا والصين في مارس/آذار 2021.
طائرة "إيه-10" تابعة للقوات الجوية الأمريكية تهبط في قاعدة إيلسون الجوية بالقرب من فيربانكس في ولاية ألاسكا في مايو/أيار 2005.
مبان سكنية في مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا.
صورة لمبنى خطوط ألاسكا الجوية في مطار تيد ستيفنز أنكوريج الدولي عام 2024.
