https://sarabic.ae/20250812/البيت-الأبيض-يعلن-عن-مكان-لقاء-بوتين-وترامب-1103660179.html

البيت الأبيض يعلن عن مكان لقاء بوتين وترامب

البيت الأبيض يعلن عن مكان لقاء بوتين وترامب

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، أن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ستُعقد، يوم... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-12T17:52+0000

2025-08-12T17:52+0000

2025-08-12T17:52+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102497/45/1024974589_0:200:2909:1836_1920x0_80_0_0_736eee8b543ef0f71746afe2c0964ac2.jpg

وقالت ليفيت خلال إفادة صحفية: "صباح الجمعة المقبل، سيسافر الرئيس ترامب عبر البلاد إلى أنكوريج، ألاسكا، لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأشارت إلى أن ترامب يأمل في عقد قمة ثلاثية تضم روسيا وأمريكا وأوكرانيا مستقبلا، قائلة: "يأمل (ترامب) أن يعقد اجتماع ثلاثي في المستقبل مع هؤلاء القادة الثلاثة لإنهاء هذا الصراع نهائياً".وأكدت أن القمة المقبلة بين الرئيسين الروسي والأمريكي ستكون ثنائية، قائلة: "لن يكون هناك سوى جانب واحد في هذه الحرب".وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب الجاري.ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.لقاء يغير ملامح العالم... أهم المعلومات عن قمة بوتين وترامبالمجر: أوروبا ستكون خارج التسوية الأوكرانية إذا لم تتفاوض مباشرة مع روسيا

https://sarabic.ae/20250812/الخارجية-الروسية-لافروف-يجري-محادثة-هاتفية-مع-روبيو-عاجل-1103658350.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن