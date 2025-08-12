https://sarabic.ae/20250812/البيت-الأبيض-يعلن-عن-مكان-لقاء-بوتين-وترامب-1103660179.html
البيت الأبيض يعلن عن مكان لقاء بوتين وترامب
البيت الأبيض يعلن عن مكان لقاء بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، أن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ستُعقد، يوم... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T17:52+0000
2025-08-12T17:52+0000
2025-08-12T17:52+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102497/45/1024974589_0:200:2909:1836_1920x0_80_0_0_736eee8b543ef0f71746afe2c0964ac2.jpg
وقالت ليفيت خلال إفادة صحفية: "صباح الجمعة المقبل، سيسافر الرئيس ترامب عبر البلاد إلى أنكوريج، ألاسكا، لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأشارت إلى أن ترامب يأمل في عقد قمة ثلاثية تضم روسيا وأمريكا وأوكرانيا مستقبلا، قائلة: "يأمل (ترامب) أن يعقد اجتماع ثلاثي في المستقبل مع هؤلاء القادة الثلاثة لإنهاء هذا الصراع نهائياً".وأكدت أن القمة المقبلة بين الرئيسين الروسي والأمريكي ستكون ثنائية، قائلة: "لن يكون هناك سوى جانب واحد في هذه الحرب".وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب الجاري.ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.لقاء يغير ملامح العالم... أهم المعلومات عن قمة بوتين وترامبالمجر: أوروبا ستكون خارج التسوية الأوكرانية إذا لم تتفاوض مباشرة مع روسيا
https://sarabic.ae/20250812/الخارجية-الروسية-لافروف-يجري-محادثة-هاتفية-مع-روبيو-عاجل-1103658350.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102497/45/1024974589_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_ce5801ec296e3c197d37e010aae3464d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض يعلن عن مكان لقاء بوتين وترامب
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، أن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ستُعقد، يوم الجمعة المقبل، في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.
وقالت ليفيت خلال إفادة صحفية: "صباح الجمعة المقبل، سيسافر الرئيس ترامب عبر البلاد إلى أنكوريج، ألاسكا، لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأضافت ليفيت عندما سئلت عما إذا كان ترامب يخطط لزيارة روسيا: "قد تكون هناك خطط للذهاب إلى روسيا في المستقبل".
وأشارت إلى أن ترامب يأمل في عقد قمة ثلاثية تضم روسيا وأمريكا وأوكرانيا مستقبلا، قائلة: "يأمل (ترامب) أن يعقد اجتماع ثلاثي في المستقبل مع هؤلاء القادة الثلاثة لإنهاء هذا الصراع نهائياً".
وأكدت أن القمة المقبلة بين الرئيسين الروسي والأمريكي ستكون ثنائية، قائلة: "لن يكون هناك سوى جانب واحد في هذه الحرب".
وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب الجاري.
ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط
من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.