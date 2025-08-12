https://sarabic.ae/20250812/الخارجية-الروسية-لافروف-يجري-محادثة-هاتفية-مع-روبيو-عاجل-1103658350.html
الخارجية الروسية: لافروف يجري محادثة هاتفية مع روبيو
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أجرى محادثة هاتفية مع نظيرة الأمريكي ماركو روبيو، مشيرة إلى أن الوزيرين...
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 12 أغسطس، أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو. وناقشا بعض جوانب التحضيرات للاجتماع المرتقب بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في ألاسكا في 15 أغسطس".وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب الجاري.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 12 أغسطس، أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو. وناقشا بعض جوانب التحضيرات للاجتماع المرتقب بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في ألاسكا في 15 أغسطس".
وأضح البيان أن الطرفين أكدا التزامهما بنجاح الاجتماع بين الرئيسين.
وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب الجاري.
ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.