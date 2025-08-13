موسكو: العامل الحاسم في سرعة تنظيم القمة الروسية الأمريكية كان إرادة رئيسي البلدين

عربي
صرّح أليكسي فادييف، نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن إرادة رئيسي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، هي العامل الحاسم في تنظيم القمة الروسية الأمريكية.
وقال فادييف خلال إحاطة إعلامية: "في هذه الحالة، برأينا، العامل الحاسم هو إرادة الزعيمين، رئيس روسيا ورئيس الولايات المتحدة. وبفضل زخمهما، يجري التحضير لعقد هذا الاجتماع".
وأشار فادييف إلى أن موسكو تتوقع أن يناقش الرئيسان الروسي والأمريكي جميع القضايا المتراكمة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية وتطبيع الحوار الثنائي، ونوّه بأن موسكو لم تتلق ردًا رسميًا من كييف على مقترح تشكيل ثلاث مجموعات عمل.

وأوضح فادييف أن كييف لا تفكر في السلام، وتنظر إلى أي مفاوضات كوسيلة لإطالة أمد العمليات العسكرية والحفاظ على السلطة، وتابع: "لم يفكر نظام كييف قط في السلام، وهو لا يفكر فيه الآن، وينظر إلى أي مفاوضات كوسيلة لإطالة أمد العمليات العسكرية والحفاظ على السلطة". وشدد فادييف على أن نظام كييف يحظى بدعم نشط من حلفائه الغربيين في هذا الصدد.

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
الخارجية الروسية: كييف تصعد عملياتها الإرهابية مع اقتراب القمة الروسية الأمريكية
08:41 GMT
وأكد فادييف أن محاولات الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا لن تساعد نظام كييف ولن تغيّر مسار العملية العسكرية الخاصة.
وأضاف: "أي محاولة للاستيلاء على ممتلكاتنا ستؤدي إلى رد قاسٍ على من صادروها. وتحتفظ روسيا بحقها في اتخاذ تدابير مضادة، مع الالتزام التام بمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية".
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت، الاثنين الماضي، أن الاتحاد الأوروبي قد حوّل إلى كييف الدفعة الثالثة البالغة 1.6 مليار يورو من عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة.
وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
زاخاروفا حول قمة بوتين - ترامب المنتظرة: العالم ينقسم إلى قوى سليمة وقوى "مهتزة"
07:32 GMT
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض الأسبوع الماضي، أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، سيلتقيان في ألاسكا، في 15 أغسطس/آب. ويوم أمس الثلاثاء، صرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن القمة ستعقد في أنكوريج بألاسكا.
وكما أوضح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، فقد أشار المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف، إلى إمكانية عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وفلاديمير زيلينسكي، إلا أن الجانب الروسي لم يعلق عليه، مشيرًا إلى التركيز على التحضير لقمة ثنائية. وكان بوتين قد أشار سابقًا إلى إمكانية عقد اجتماعه مع زيلينسكي، ولكن يجب تهيئة الظروف لمثل هذه المفاوضات، التي لا تزال بعيدة المنال.
