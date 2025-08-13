https://sarabic.ae/20250813/موسكو-العامل-الحاسم-في-سرعة-تنظيم-القمة-الروسية-الأمريكية-كان-إرادة-رئيسي-البلدين--عاجل--1103685109.html

موسكو: العامل الحاسم في سرعة تنظيم القمة الروسية الأمريكية كان إرادة رئيسي البلدين

موسكو: العامل الحاسم في سرعة تنظيم القمة الروسية الأمريكية كان إرادة رئيسي البلدين

سبوتنيك عربي

صرّح أليكسي فادييف، نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن إرادة رئيسي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين... 13.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-13T09:59+0000

2025-08-13T09:59+0000

2025-08-13T10:19+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

دونالد ترامب

فلاديمير بوتين

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg

وقال فادييف خلال إحاطة إعلامية: "في هذه الحالة، برأينا، العامل الحاسم هو إرادة الزعيمين، رئيس روسيا ورئيس الولايات المتحدة. وبفضل زخمهما، يجري التحضير لعقد هذا الاجتماع".وأشار فادييف إلى أن موسكو تتوقع أن يناقش الرئيسان الروسي والأمريكي جميع القضايا المتراكمة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية وتطبيع الحوار الثنائي، ونوّه بأن موسكو لم تتلق ردًا رسميًا من كييف على مقترح تشكيل ثلاث مجموعات عمل.وأضاف: "أي محاولة للاستيلاء على ممتلكاتنا ستؤدي إلى رد قاسٍ على من صادروها. وتحتفظ روسيا بحقها في اتخاذ تدابير مضادة، مع الالتزام التام بمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية".وأعلن الكرملين والبيت الأبيض الأسبوع الماضي، أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، سيلتقيان في ألاسكا، في 15 أغسطس/آب. ويوم أمس الثلاثاء، صرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن القمة ستعقد في أنكوريج بألاسكا.وكما أوضح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، فقد أشار المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف، إلى إمكانية عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وفلاديمير زيلينسكي، إلا أن الجانب الروسي لم يعلق عليه، مشيرًا إلى التركيز على التحضير لقمة ثنائية. وكان بوتين قد أشار سابقًا إلى إمكانية عقد اجتماعه مع زيلينسكي، ولكن يجب تهيئة الظروف لمثل هذه المفاوضات، التي لا تزال بعيدة المنال.خبير: لقاء بوتين وترامب يعتبر إنجازا بحد ذاتهكييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسية

https://sarabic.ae/20250813/الخارجية-الروسية-كييف-تصعد-عملياتها-الإرهابية-مع-اقتراب-القمة-الروسية-الأمريكية-1103679725.html

https://sarabic.ae/20250813/زاخاروفا-حول-قمة-بوتين---ترامب-المنتظرة-العالم-ينقسم-إلى-قوى-سليمة-وقوى-مهتزة-1103672929.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, العالم, الأخبار