زاخاروفا حول قمة بوتين - ترامب المنتظرة: العالم ينقسم إلى قوى سليمة وقوى "مهتزة"
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن رد فعل العالم على اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد...
وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك": "الفئة الأولى هي القوى السليمة، أعني القوى السليمة، لا أقول القوى الجيدة أو السيئة، الصواب أو الخطأ، القوى السليمة التي تتمنى الحظ السعيد والنجاح، وحلولا مبتكرة، أو قرارات يمكن أن تؤدي إلى اختراقات".وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب الجاري.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن رد فعل العالم على اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ينقسم إلى قوى سليمة وقوى "مهتزة".
وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك": "الفئة الأولى هي القوى السليمة، أعني القوى السليمة، لا أقول القوى الجيدة أو السيئة، الصواب أو الخطأ، القوى السليمة التي تتمنى الحظ السعيد والنجاح، وحلولا مبتكرة، أو قرارات يمكن أن تؤدي إلى اختراقات".
وتابعت: "أما المجموعة الثانية فهي القوى التي تتململ، كما لو أن ماء مقدسا قد سكب عليها، والتي تتملص وتزحف من تحت الحجارة".
وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب الجاري.
ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.