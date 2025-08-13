https://sarabic.ae/20250813/الخارجية-الروسية-كييف-تصعد-عملياتها-الإرهابية-مع-اقتراب-القمة-الروسية-الأمريكية-1103679725.html
الخارجية الروسية: كييف تصعد عملياتها الإرهابية مع اقتراب القمة الروسية الأمريكية
الخارجية الروسية: كييف تصعد عملياتها الإرهابية مع اقتراب القمة الروسية الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرّح أليكسي فادييف، نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن كييف تصعد نشاطها الإرهابي ضد المناطق الروسية قبيل انعقاد... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T08:41+0000
2025-08-13T08:41+0000
2025-08-13T08:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقال فادييف خلال إحاطة إعلامية: "مع اقتراب انعقاد القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، يصعد نظام كييف نشاطه الإرهابي ضد مناطقنا. الليلة الماضية فقط، من 12 إلى 13 أغسطس/ آب، اعترضت قواتنا المسلحة ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية. من بينها 15 طائرة فوق مقاطعة بريانسك، و11 طائرة فوق مقاطعة فولغوغراد، بالإضافة إلى مقاطعات روستوف، وبيلغورود، وفورونيج، وكراسنودار، وجمهورية القرم".
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الروسية: كييف تصعد عملياتها الإرهابية مع اقتراب القمة الروسية الأمريكية
08:41 GMT 13.08.2025 (تم التحديث: 08:48 GMT 13.08.2025)
صرّح أليكسي فادييف، نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن كييف تصعد نشاطها الإرهابي ضد المناطق الروسية قبيل انعقاد القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا.
وقال فادييف خلال إحاطة إعلامية: "مع اقتراب انعقاد القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، يصعد نظام كييف نشاطه الإرهابي ضد مناطقنا. الليلة الماضية فقط، من 12 إلى 13 أغسطس/ آب، اعترضت قواتنا المسلحة ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية. من بينها 15 طائرة فوق مقاطعة بريانسك، و11 طائرة فوق مقاطعة فولغوغراد، بالإضافة إلى مقاطعات روستوف، وبيلغورود، وفورونيج، وكراسنودار، وجمهورية القرم".