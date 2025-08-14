عربي
موسكو: الموضوع الرئيسي للقاء بوتين وترامب سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية - عاجل
موسكو: الموضوع الرئيسي للقاء بوتين وترامب سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية - عاجل
موسكو: الموضوع الرئيسي للقاء بوتين وترامب سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية - عاجل
سبوتنيك عربي
صرّح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن الموضوع الرئيسي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون تسوية الأزمة...
موسكو: الموضوع الرئيسي للقاء بوتين وترامب سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية - عاجل

09:16 GMT 14.08.2025 (تم التحديث: 09:29 GMT 14.08.2025)
صرّح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن الموضوع الرئيسي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "بالنسبة لجدول أعمال القمة، من البديهي للجميع أن الموضوع الرئيسي سيكون حل الأزمة الأوكرانية". مؤكدا أن المحادثات ستكون جدية. وأضاف أن الرئيسان سيناقشان قضايا السلام والأمن، بالإضافة إلى القضايا الراهنة والأكثر إلحاحًا على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.
وأوضح أوشاكوف أنه "من المتوقع أن يبدأ اللقاء غدًا، 15 أغسطس، حوالي الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (10:30 مساءً بتوقيت موسكو) بمحادثة بين فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين ودونالد ترامب".
وتابع أوشاكوف: "بعد المحادثات، سيعقد فلاديمير بوتين ودونالد ترامب مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا لتلخيص المحادثات". وأفاد بأن المحادثات ستعقد في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية في ألاسكا. وسيعقد الطرفان أولًا اجتماعًا فرديًا، ثم بمشاركة الوفود.
وقال أوشاكوف: "نتوقع تبادلًا للآراء حول مواصلة تطوير التعاون الثنائي، بما في ذلك في المجالين التجاري والاقتصادي. أود أن أشير إلى أن هذا التعاون ينطوي على إمكانات هائلة، وللأسف، لم تستغل بعد".
وذكر أوشاكوف أنه من بين المشاركين في اللقاء بالإضافة إليه، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف.
وأشار إلى أن الوفد الروسي سيعود إلى روسيا بعد محادثات ألاسكا، وسيغادر جوًا بعد انتهاء الاتصالات.
