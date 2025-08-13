https://sarabic.ae/20250813/لقاء-كسر-الجليد-في-ألاسكا-تاريخ-لقاءات-بوتين-ترامب-1103697860.html

لقاء "كسر الجليد" في ألاسكا... تاريخ لقاءات بوتين ترامب

لقاء "كسر الجليد" في ألاسكا... تاريخ لقاءات بوتين ترامب

سبوتنيك عربي

يترقب العالم بأسره، اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، حيث تعلق شعوب الدول كافة الآمال، معولة على أن يشكل هذا الحدث انفراجا ويمهد... 13.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-13T16:18+0000

2025-08-13T16:18+0000

2025-08-13T16:18+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

دونالد ترامب

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103667130_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_3352abbd86baaf58ef339df76cdd5459.jpg

ويجهل أغلب المترقبين، رمزية اختيار مكان الاجتماع، والمواضيع المطروحة، وتاريخ اللقاءات، وغير ذلك من التفاصيل الهامة، التي تكتنف المناسبة.وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما البعض، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم أمس الثلاثاء، أن اللقاء سيتم في مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا الأمريكية.سبق تاريخي لصالح بوتينسيكون فلاديمير بوتين أول زعيم روسي يزور ألاسكا، زار كل من نيكيتا خروتشوف، وليونيد بريجنيف، وميخائيل غورباتشوف، وبوريس يلتسين، وديمتري ميدفيديف الولايات المتحدة، لكن لم يسبق لأي منهم زيارة هذه الولاية.ألاسكا... ولاية أمريكية بتاريخ روسيألاسكا هي أقصى ولاية أمريكية شمالا، وأكبرها مساحة، اكتشفتها بعثة روسية عام 1732، وباعتها الإمبراطورية الروسية للولايات المتحدة عام 1867.تاريخ لقاءات بوتين- ترامب7 يوليو/ تموز 2017، قمة مجموعة العشرين، هامبورغ ألمانياناقش الرئيسان عدة مواضيع، منها الأزمة في أوكرانيا، والحرب في سوريا، والأمن السيبراني، وسبل تحسين العلاقات الثنائية، كما تمت مناقشة مزاعم حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية، واتفق الطرفان على إنشاء قناه اتصال دبلوماسية، لحل الوضع في دونباس، والهدنة في سوريا.قمه أبيك في فيتنام تم عقد القمة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، في دانانغ بفيتنام، وتم عقد اللقاء ثلاث مرات جرت فيها محادثات الرؤساء وقوفا على الأقدام.وتم إصدار بيان مشترك بشأن سوريا، والتأكيد على هزيمة داعش (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، والحفاظ على قنوات الاتصال العسكرية، لضمان أمن القوات العسكرية الروسية والأمريكية.أول اجتماع كامل للرئيسين في هيلسنكي، فنلندافي السادس عشر من يوليو 2018، تم عقد اجتماع مدته أكثر من 120 دقيقة، وكانت الموضوعات التي تمت مناقشتها، تطوير العلاقات الثنائية، والوضع في سوريا، والوضع حول إيران، وإعاده تشكيل فريق العمل لمكافحة الإرهاب.اجتماع بمناسبة احتفالات مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولىفي 11 من نوفمبر عام 2018، عقد الرئيسان في باريس، فرنسا اللقاء، المتمثل بفطور عمل، وألغي الاجتماع الموسع للرؤساء في باريس بسبب مخاوف من أن الاجتماع قد يصرف الانتباه عن الاحتفالات.اجتماع بوينيس أيرس، الأرجنتينفي الأول من ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018، استمرت مده اللقاء بين الرئيسين، من 10 الى 15 دقيقة، وتمحورت الموضوعات التي تمت مناقشتها، بالوضع في أوكرانيا ومضيق كيرش.أوساكا، اليابانفي 28 من يونيو/ حزيران من عام 2019، اجتمع الرئيسان، في لقاء لمدة أكثر من 90 دقيقة، وكانت الموضوعات تتمحور حول سبل تحسين العلاقات الثنائية، والوضع في ايران وروسيا وفنزويلا وأوكرانيا، والحد من التسلح، وتم اتخاذ قرارات بمواصلة مناقشة الحد من التسلح.ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.ترامب: سأتحدث مع القادة الأوروبيين الراغبين في التوصل إلى اتفاق

https://sarabic.ae/20250813/تصويت-برأيك-ما-وراء-تحضير-نظام-كييف-لعمليات-استفزازية-قبيل-قمة-بوتين--ترامب؟---1103686595.html

https://sarabic.ae/20250813/خبير-إيراني-حول-تحضير-أوكرانيا-لاستفزاز-بريطانيا-غاضبة-من-لقاء-بوتين-وترامب-بسبب-تحييدها-1103678917.html

https://sarabic.ae/20250811/صحيفة-أمريكية-بوتين-منتصر-أيا-كانت-نتائج-قمة-ألاسكا-1103603959.html

https://sarabic.ae/20250813/موسكو-لافروف-يشارك-بالقمة-الروسية-الأمريكية-التي-ستعقد-في-ألاسكا---عاجل-1103684707.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين