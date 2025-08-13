عربي
لقاء "كسر الجليد" في ألاسكا... تاريخ لقاءات بوتين ترامب
لقاء "كسر الجليد" في ألاسكا... تاريخ لقاءات بوتين ترامب
سبوتنيك عربي
يترقب العالم بأسره، اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، حيث تعلق شعوب الدول كافة الآمال، معولة على أن يشكل هذا الحدث انفراجا ويمهد...
2025-08-13T16:18+0000
2025-08-13T16:18+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103667130_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_3352abbd86baaf58ef339df76cdd5459.jpg
ويجهل أغلب المترقبين، رمزية اختيار مكان الاجتماع، والمواضيع المطروحة، وتاريخ اللقاءات، وغير ذلك من التفاصيل الهامة، التي تكتنف المناسبة.وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما البعض، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم أمس الثلاثاء، أن اللقاء سيتم في مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا الأمريكية.سبق تاريخي لصالح بوتينسيكون فلاديمير بوتين أول زعيم روسي يزور ألاسكا، زار كل من نيكيتا خروتشوف، وليونيد بريجنيف، وميخائيل غورباتشوف، وبوريس يلتسين، وديمتري ميدفيديف الولايات المتحدة، لكن لم يسبق لأي منهم زيارة هذه الولاية.ألاسكا... ولاية أمريكية بتاريخ روسيألاسكا هي أقصى ولاية أمريكية شمالا، وأكبرها مساحة، اكتشفتها بعثة روسية عام 1732، وباعتها الإمبراطورية الروسية للولايات المتحدة عام 1867.تاريخ لقاءات بوتين- ترامب7 يوليو/ تموز 2017، قمة مجموعة العشرين، هامبورغ ألمانياناقش الرئيسان عدة مواضيع، منها الأزمة في أوكرانيا، والحرب في سوريا، والأمن السيبراني، وسبل تحسين العلاقات الثنائية، كما تمت مناقشة مزاعم حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية، واتفق الطرفان على إنشاء قناه اتصال دبلوماسية، لحل الوضع في دونباس، والهدنة في سوريا.قمه أبيك في فيتنام تم عقد القمة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، في دانانغ بفيتنام، وتم عقد اللقاء ثلاث مرات جرت فيها محادثات الرؤساء وقوفا على الأقدام.وتم إصدار بيان مشترك بشأن سوريا، والتأكيد على هزيمة داعش (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، والحفاظ على قنوات الاتصال العسكرية، لضمان أمن القوات العسكرية الروسية والأمريكية.أول اجتماع كامل للرئيسين في هيلسنكي، فنلندافي السادس عشر من يوليو 2018، تم عقد اجتماع مدته أكثر من 120 دقيقة، وكانت الموضوعات التي تمت مناقشتها، تطوير العلاقات الثنائية، والوضع في سوريا، والوضع حول إيران، وإعاده تشكيل فريق العمل لمكافحة الإرهاب.اجتماع بمناسبة احتفالات مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولىفي 11 من نوفمبر عام 2018، عقد الرئيسان في باريس، فرنسا اللقاء، المتمثل بفطور عمل، وألغي الاجتماع الموسع للرؤساء في باريس بسبب مخاوف من أن الاجتماع قد يصرف الانتباه عن الاحتفالات.اجتماع بوينيس أيرس، الأرجنتينفي الأول من ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018، استمرت مده اللقاء بين الرئيسين، من 10 الى 15 دقيقة، وتمحورت الموضوعات التي تمت مناقشتها، بالوضع في أوكرانيا ومضيق كيرش.أوساكا، اليابانفي 28 من يونيو/ حزيران من عام 2019، اجتمع الرئيسان، في لقاء لمدة أكثر من 90 دقيقة، وكانت الموضوعات تتمحور حول سبل تحسين العلاقات الثنائية، والوضع في ايران وروسيا وفنزويلا وأوكرانيا، والحد من التسلح، وتم اتخاذ قرارات بمواصلة مناقشة الحد من التسلح.ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.ترامب: سأتحدث مع القادة الأوروبيين الراغبين في التوصل إلى اتفاق
https://sarabic.ae/20250813/تصويت-برأيك-ما-وراء-تحضير-نظام-كييف-لعمليات-استفزازية-قبيل-قمة-بوتين--ترامب؟---1103686595.html
https://sarabic.ae/20250813/خبير-إيراني-حول-تحضير-أوكرانيا-لاستفزاز-بريطانيا-غاضبة-من-لقاء-بوتين-وترامب-بسبب-تحييدها-1103678917.html
https://sarabic.ae/20250811/صحيفة-أمريكية-بوتين-منتصر-أيا-كانت-نتائج-قمة-ألاسكا-1103603959.html
https://sarabic.ae/20250813/موسكو-لافروف-يشارك-بالقمة-الروسية-الأمريكية-التي-ستعقد-في-ألاسكا---عاجل-1103684707.html
لقاء "كسر الجليد" في ألاسكا... تاريخ لقاءات بوتين ترامب

16:18 GMT 13.08.2025
يترقب العالم بأسره، اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، حيث تعلق شعوب الدول كافة الآمال، معولة على أن يشكل هذا الحدث انفراجا ويمهد لحل شامل للصراعات والنزاعات الدولية.
ويجهل أغلب المترقبين، رمزية اختيار مكان الاجتماع، والمواضيع المطروحة، وتاريخ اللقاءات، وغير ذلك من التفاصيل الهامة، التي تكتنف المناسبة.
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما البعض، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".

وبين أوشاكوف أن الرئيسين سيركزان على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية، وبين أن القمة القادمة قد تعقد في روسيا، وقد دعي ترامب بالفعل، فيما أكد أن المصالح الاقتصادية للبلدين تتقاطع في ألاسكا والقطب الشمالي، وهناك آفاق لتنفيذ مشاريع واسعة النطاق.

فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم أمس الثلاثاء، أن اللقاء سيتم في مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وقالت ليفيت خلال إفادة صحفية: صباح الجمعة المقبل، سيسافر الرئيس ترامب عبر البلاد إلى أنكوريج، ألاسكا، لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
وسائط متعددة
تصويت... برأيك ما وراء تحضير نظام كييف لعمليات استفزازية قبيل قمة بوتين – ترامب؟
10:51 GMT

سبق تاريخي لصالح بوتين

سيكون فلاديمير بوتين أول زعيم روسي يزور ألاسكا، زار كل من نيكيتا خروتشوف، وليونيد بريجنيف، وميخائيل غورباتشوف، وبوريس يلتسين، وديمتري ميدفيديف الولايات المتحدة، لكن لم يسبق لأي منهم زيارة هذه الولاية.

كانت آخر زيارة للرئيس بوتين للولايات المتحدة قبل عشر سنوات، في سبتمبر/أيلول 2015، حينها، ألقى بوتين كلمة في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ألاسكا... ولاية أمريكية بتاريخ روسي

ألاسكا هي أقصى ولاية أمريكية شمالا، وأكبرها مساحة، اكتشفتها بعثة روسية عام 1732، وباعتها الإمبراطورية الروسية للولايات المتحدة عام 1867.

تبلغ المسافة من ألاسكا إلى تشوكوتكا عبر مضيق بيرينغ 86 كيلومترا، وبين جزيرتي راتمانوف وكروزنشتيرن، حيث تمتد الحدود، أقل من أربعة كيلومترات، وصرح الحاكم مايك دنليفي بأن الولاية مستعدة لاستضافة الاجتماع، مشيرا إلى أنها موقع مناسب للحدث نظرا لموقعها الجغرافي وتاريخها.

جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
خبير إيراني حول تحضير أوكرانيا لاستفزاز: بريطانيا غاضبة من لقاء بوتين وترامب بسبب تحييدها
08:30 GMT

تاريخ لقاءات بوتين- ترامب

7 يوليو/ تموز 2017، قمة مجموعة العشرين، هامبورغ ألمانيا

ناقش الرئيسان عدة مواضيع، منها الأزمة في أوكرانيا، والحرب في سوريا، والأمن السيبراني، وسبل تحسين العلاقات الثنائية، كما تمت مناقشة مزاعم حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية، واتفق الطرفان على إنشاء قناه اتصال دبلوماسية، لحل الوضع في دونباس، والهدنة في سوريا.
وتم إنشاء منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا، كما أعلنت الولايات المتحدة، تعيين ممثل خاص لوزارة الخارجية في أوكرانيا، كما تم إنشاء مجموعه عمل للأمن السيبراني، وتعيين سفيرين جديدين لروسيا الولايات المتحدة الأمريكية، لدى بعضهما البعض.
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
صحيفة أمريكية: بوتين منتصر أيا كانت نتائج قمة ألاسكا
11 أغسطس, 13:27 GMT

قمه أبيك في فيتنام

تم عقد القمة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، في دانانغ بفيتنام، وتم عقد اللقاء ثلاث مرات جرت فيها محادثات الرؤساء وقوفا على الأقدام.

الموضوعات التي تمت مناقشتها تمثلت بخفض التصعيد في سوريا، ومنع وقوع حوادث خطيره بين الجيشين الأمريكي والروسي في سوريا، كما تمت مناقشة مزاعم حول ما يسمى بالتدخل الروسي، في الانتخابات الأمريكية الرئاسية.

وتم إصدار بيان مشترك بشأن سوريا، والتأكيد على هزيمة داعش (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، والحفاظ على قنوات الاتصال العسكرية، لضمان أمن القوات العسكرية الروسية والأمريكية.

أول اجتماع كامل للرئيسين في هيلسنكي، فنلندا

في السادس عشر من يوليو 2018، تم عقد اجتماع مدته أكثر من 120 دقيقة، وكانت الموضوعات التي تمت مناقشتها، تطوير العلاقات الثنائية، والوضع في سوريا، والوضع حول إيران، وإعاده تشكيل فريق العمل لمكافحة الإرهاب.
وتم اتخاذ قرارات، بإنشاء مجموعة من قاده الأعمال الروس والأمريكيين، ومواصلة الاتصالات بشان مسائل الأمن والإرهاب.

اجتماع بمناسبة احتفالات مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى

في 11 من نوفمبر عام 2018، عقد الرئيسان في باريس، فرنسا اللقاء، المتمثل بفطور عمل، وألغي الاجتماع الموسع للرؤساء في باريس بسبب مخاوف من أن الاجتماع قد يصرف الانتباه عن الاحتفالات.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منغوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
موسكو: لافروف يشارك بالقمة الروسية الأمريكية التي ستعقد في ألاسكا
09:47 GMT

اجتماع بوينيس أيرس، الأرجنتين

في الأول من ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018، استمرت مده اللقاء بين الرئيسين، من 10 الى 15 دقيقة، وتمحورت الموضوعات التي تمت مناقشتها، بالوضع في أوكرانيا ومضيق كيرش.

أوساكا، اليابان

في 28 من يونيو/ حزيران من عام 2019، اجتمع الرئيسان، في لقاء لمدة أكثر من 90 دقيقة، وكانت الموضوعات تتمحور حول سبل تحسين العلاقات الثنائية، والوضع في ايران وروسيا وفنزويلا وأوكرانيا، والحد من التسلح، وتم اتخاذ قرارات بمواصلة مناقشة الحد من التسلح.
ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.
ترامب: سأتحدث مع القادة الأوروبيين الراغبين في التوصل إلى اتفاق
