ترامب: سأتحدث مع القادة الأوروبيين الراغبين في التوصل إلى اتفاق

ترامب: سأتحدث مع القادة الأوروبيين الراغبين في التوصل إلى اتفاق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيجري محادثات مع القادة الأوروبيين قريبا، مشيرا إلى أنهم يرغبون بالتوصل لاتفاق. 13.08.2025

وكتب ترامب، في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "سأتحدث إلى القادة الأوروبيين قريبا، إنهم أشخاص رائعون ويرغبون في التوصل إلى اتفاق".وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول. في 15 أغسطس/ آب الجاري.وأضاف: "أي محاولة للاستيلاء على ممتلكاتنا ستؤدي إلى رد قاسٍ على من صادروها. وتحتفظ روسيا بحقها في اتخاذ تدابير مضادة، مع الالتزام التام بمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية".خبير: لقاء بوتين وترامب يعتبر إنجازا بحد ذاته

