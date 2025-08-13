https://sarabic.ae/20250813/ترامب-سأتحدث-مع-القادة-الأوروبيين-الراغبين-في-التوصل-إلى-اتفاق-1103692964.html
ترامب: سأتحدث مع القادة الأوروبيين الراغبين في التوصل إلى اتفاق
ترامب: سأتحدث مع القادة الأوروبيين الراغبين في التوصل إلى اتفاق
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيجري محادثات مع القادة الأوروبيين قريبا، مشيرا إلى أنهم يرغبون بالتوصل لاتفاق. 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T12:55+0000
2025-08-13T12:55+0000
2025-08-13T12:55+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103612205_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_850ab15c11458692345b2abecf91b8c6.jpg
وكتب ترامب، في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "سأتحدث إلى القادة الأوروبيين قريبا، إنهم أشخاص رائعون ويرغبون في التوصل إلى اتفاق".وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول. في 15 أغسطس/ آب الجاري.وأضاف: "أي محاولة للاستيلاء على ممتلكاتنا ستؤدي إلى رد قاسٍ على من صادروها. وتحتفظ روسيا بحقها في اتخاذ تدابير مضادة، مع الالتزام التام بمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية".خبير: لقاء بوتين وترامب يعتبر إنجازا بحد ذاته
https://sarabic.ae/20250813/موسكو-لافروف-يشارك-بالقمة-الروسية-الأمريكية-التي-ستعقد-في-ألاسكا---عاجل-1103684707.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103612205_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_39f7b7ac1979db34faf8d86f58bb15bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
ترامب: سأتحدث مع القادة الأوروبيين الراغبين في التوصل إلى اتفاق
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيجري محادثات مع القادة الأوروبيين قريبا، مشيرا إلى أنهم يرغبون بالتوصل لاتفاق.
وكتب ترامب، في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "سأتحدث إلى القادة الأوروبيين قريبا، إنهم أشخاص رائعون ويرغبون في التوصل إلى اتفاق".
وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط
من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل
، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول. في 15 أغسطس/ آب الجاري.
وأكد أليكسي فادييف، نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، أن محاولات الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا لن تساعد نظام كييف ولن تغيّر مسار العملية العسكرية الخاصة.
وأضاف: "أي محاولة للاستيلاء على ممتلكاتنا ستؤدي إلى رد قاسٍ على من صادروها. وتحتفظ روسيا بحقها
في اتخاذ تدابير مضادة، مع الالتزام التام بمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية".