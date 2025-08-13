https://sarabic.ae/20250813/موسكو-لافروف-يشارك-بالقمة-الروسية-الأمريكية-التي-ستعقد-في-ألاسكا---عاجل-1103684707.html
موسكو: لافروف يشارك بالقمة الروسية الأمريكية التي ستعقد في ألاسكا
موسكو: لافروف يشارك بالقمة الروسية الأمريكية التي ستعقد في ألاسكا
أعلن نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي فادييف، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيشارك في القمة الروسية... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
أعلن نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي فادييف، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيشارك في القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا.

وقال فادييف خلال إحاطة إعلامية، اليوم الأربعاء: "نعم، أؤكد مشاركة سيرغي فيكتوروفيتش لافروف في هذه القمة، المقرر عقدها في ألاسكا يوم الجمعة المقبل".

ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.

ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.
أعلن نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي فادييف، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيشارك في القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا.
وقال فادييف خلال إحاطة إعلامية، اليوم الأربعاء: "نعم، أؤكد مشاركة سيرغي فيكتوروفيتش لافروف في هذه القمة، المقرر عقدها في ألاسكا يوم الجمعة المقبل".
وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب الجاري.
ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط
من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل
، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.